এসএমই মেলায় উদ্যোক্তাদের সৃজনশীল গয়নার পসরা

ডিসেম্বর মাসজুড়েই দেশে একটা উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে থাকে, কেনাকাটা আর খাওয়াদাওয়ার ধুমও থাকে তাতে। এ সময়েই একবার ঘুরে আসতে পারেন রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে, যেখানে চলছে ১২তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা। দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা তাঁদের তৈরি নানা ধরনের পণ্য সাজিয়েছেন এখানে, অংশ নিয়েছে ৪০০টির বেশি স্টল ও ৩৫০ জন উদ্যোক্তা। উল্লেখযোগ্য হলো—অংশগ্রহণকারীদের ৬৫ শতাংশই নারী, যাঁরা নিজেদের পণ্য, ব্র্যান্ড ও সৃজনশীল কাজকে বড় পরিসরে উপস্থাপন করছেন। স্টলগুলো ঘুরে দেখা যায়, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, প্লাস্টিক ও ইলেকট্রনিক পণ্য, পাটজাত পণ্য, ফার্নিচার, হালকা প্রকৌশল পণ্য, কারুশিল্প, কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য, পোশাক, জুয়েলারি এবং নানা রকম হস্তশিল্প। ইতিমধ্যে দর্শনার্থীদের কাছে মেলা বেশ সাড়া ফেলেছে। মেলায় ঢুঁ মেরে যেতে পারেন আপনিও, যা চলবে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। আজকের আয়োজন জুয়েলারি বা গয়নার সেরা উদ্যোগগুলো নিয়ে; ছবির গল্পে দেখা যাক, কেমন জুয়েলারি এখন ট্রেন্ডে।
ছবি : হাল ফ্যাশন