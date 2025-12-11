এসএমই মেলায় উদ্যোক্তাদের সৃজনশীল গয়নার পসরা
ইভেন্ট

এসএমই মেলায় উদ্যোক্তাদের সৃজনশীল গয়নার পসরা

ডিসেম্বর মাসজুড়েই দেশে একটা উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে থাকে, কেনাকাটা আর খাওয়াদাওয়ার ধুমও থাকে তাতে। এ সময়েই একবার ঘুরে আসতে পারেন রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে, যেখানে চলছে ১২তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা। দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা তাঁদের তৈরি নানা ধরনের পণ্য সাজিয়েছেন এখানে, অংশ নিয়েছে ৪০০টির বেশি স্টল ও ৩৫০ জন উদ্যোক্তা। উল্লেখযোগ্য হলো—অংশগ্রহণকারীদের ৬৫ শতাংশই নারী, যাঁরা নিজেদের পণ্য, ব্র্যান্ড ও সৃজনশীল কাজকে বড় পরিসরে উপস্থাপন করছেন। স্টলগুলো ঘুরে দেখা যায়, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, প্লাস্টিক ও ইলেকট্রনিক পণ্য, পাটজাত পণ্য, ফার্নিচার, হালকা প্রকৌশল পণ্য, কারুশিল্প, কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য, পোশাক, জুয়েলারি এবং নানা রকম হস্তশিল্প। ইতিমধ্যে দর্শনার্থীদের কাছে মেলা বেশ সাড়া ফেলেছে। মেলায় ঢুঁ মেরে যেতে পারেন আপনিও, যা চলবে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। আজকের আয়োজন জুয়েলারি বা গয়নার সেরা উদ্যোগগুলো নিয়ে; ছবির গল্পে দেখা যাক, কেমন জুয়েলারি এখন ট্রেন্ডে।

১/১৭
সিলভার প্লেট ব্রাশ ম্যাটেরিয়াল নিয়ে কাজ করে বক্স অব অর্নামেন্টস। এই জুয়েলারি ব্র্যান্ডের বিশেষত্ব হলো, পাহাড়ি মোটিফ আর পাহাড়িদের ব্যবহৃত পোশাক রেয়ন সিল্কের তৈরি পিনন-হাদিকে গয়নায় ফুটিয়ে তোলা
২/১৭
বহুল বর্ণিল পুঁতির গয়না এখন বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত ট্রেন্ডি। এই পুঁতি দিয়েই নান্দনিক শিল্পকর্মরূপে বোনা দয়ীতার স্টেটমেন্ট গয়নাগুলো যেকোনো সাজপোশাকেই আনবে নতুনত্ব। চাইলে ঢুঁ মেরে দেখতে পারেন
৩/১৭
জে অ্যান্ড জে ফ্যাশনের স্টলে একবার উঁকি দিতে পারেন। কুসিকাঁটা বা ক্রশেটের তৈরি অভিনব গয়না আছে এখানে
৪/১৭
নানা ধরনের ও রঙের নেকপিস, দুল, ক্লিপ, ব্রেসলেট আছে এখানে
৫/১৭
চাইলে কথা বলে নিজের ডিজাইনেও বানিয়ে নেওয়ার সুযোগ আছে
৬/১৭
দিলডনি'স ক্রিয়েশনে পাওয়া যাচ্ছে নানা ধরনের হাতে তৈরি বিডসের গয়না। সঙ্গে আছি চুড়ির বিশাল কালেকশন।
৭/১৭
পিতল ও তামার গয়না নিয়ে বসেছে আট কুঠুরি দরজা। মেগা কম্বো সেল অফারও চলছে এখানে
৮/১৭
লুম বিডিং জুয়েলারি এখন ট্রেন্ডি। আয়নাবিবির গয়না স্টলে দেখা মিলছে রঙিন লুম-বোনা নেকপিস, দুল, চুড়ি আর ব্রেসলেটের। ছোট ছোট পুঁতি দিয়ে বিশেষ লুম মেশিন বা ফ্রেমে নকশা বোনার কৌশলই হলো লুম বিডিং—যা দেখতে অনেকটা কাপড় বোনার মতো।
৯/১৭
সুতা আর পুঁতির এই সৃজনশীল সমন্বয় সত্যিই নান্দনিক। টেকসই, হালকা আর চোখে পড়ার মতো এই স্টেটমেন্ট নেকপিসগুলো মুহূর্তেই যেকোনো লুককে করে তোলে আলাদা। আয়নাবিবির গয়নায় ফুটে উঠেছে নানান মোটিফ—ময়ূর, ফুল, পাহাড়ি নকশা থেকে শুরু করে মানব মুখাবয়ব পর্যন্ত
১০/১৭
বড় আকারের স্টল নিয়ে এসএমই মেলায় বসেছে দেশীয় গয়নার উদ্যোগ মিথ আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস।
১১/১৭
হাতে তৈরি নেকপিস, চুড়ি আর দুল—সবকিছুতেই রয়েছে কারুশিল্পের নিখুঁত ছোঁয়া। প্রতিটি পিসই যেন ওয়্যারেবল আর্ট; পরার পাশাপাশি বহন করে নান্দনিকতা। যাঁরা ইউনিক ডিজাইন আর হ্যান্ডমেড গয়না খুঁজছেন, তাঁদের জন্য স্টলটি হতে পারে আদর্শ গন্তব্য
১২/১৭
আমি আমরা জুয়েলার্স–এ নানা ক্যাটাগরির জুয়েলারি আছে
১৩/১৭
ট্রেন্ডি সব নেকপিস আর দুলের ঝলক রইল এই ছবিতে
১৪/১৭
মার্জিয়াস ড্রিম হাতে তৈরি সৃজনশীল গয়না বানায়। ক্লে, বিডস, কড়ি, কাঠ, ম্যাক্রাম সুতাসহ নানা উপকরণ দিয়ে তৈরি হয় প্রতিটি পিস
১৫/১৭
জাফনিফস বসেছে বাহারি চুড়ি নিয়ে
১৬/১৭
চুড়িপ্রেমীদের জন্য মিলবে বিভিন্ন সাইজ ও শেপের চুড়ি—প্রতিটি নিজস্ব নকশায় আলাদা। সূক্ষ্ম ডিজাইন করা চুড়ি যেমন আছে, তেমনি রয়েছে একরঙা, মিনিমাল লুকের অপশনও। হ্যান্ডক্র্যাফটেড এই চুড়িগুলো যেকোনো সাজে যোগ করে ভিন্ন মাত্রা
১৭/১৭
চুড়িপ্রেমীদের জন্য মিলবে বিভিন্ন সাইজ ও শেপের চুড়ি—প্রতিটি নিজস্ব নকশায় আলাদা। সূক্ষ্ম ডিজাইন করা চুড়ি যেমন আছে, তেমনি রয়েছে একরঙা, মিনিমাল লুকের অপশনও। হ্যান্ডক্র্যাফটেড এই চুড়িগুলো যেকোনো সাজে যোগ করে ভিন্ন মাত্রা
ছবি : হাল ফ্যাশন

প্রকাশ: ১১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২: ১৪
