ওয়ারীতে লা রিভের ২৭তম স্টোর: সংস্কৃতি, স্টাইল আর আধুনিকতার এক অনন্য মিলন

উদ্বোধনী আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন লা রিভ-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মন্নুজান নার্গিস, রিভ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এম রেজাউল হাসান, ব্র্যান্ডের ডিজাইনার, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, লয়্যাল গ্রাহক, মিডিয়া প্রতিনিধি ও শুভানুধ্যায়ীরা।
ঢাকার অন্যতম প্রাচীন এলাকা ওয়ারীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঐতিহ্যবাহী ঘোড়ার গাড়িতে ব্রান্ডিং ও উদ্বোধনী আয়োজনের মাধ্যমে ওয়ারীর ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে সম্মান জানিয়ে যাত্রা শুরু করেছে এই স্টোরটি, যা উপস্থিত অতিথি ও স্থানীয় ক্রেতাদের মাঝে বাড়তি আকর্ষণ তৈরি করেছে।
লা রিভ-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মন্নুজান নার্গিস বলেন, “ওয়ারী শুধু একটি এলাকা নয়, এটি ঢাকার ইতিহাস ও সংস্কৃতির একটি জীবন্ত অংশ। লা রিভের একটি স্টোর এখানে আগেও ছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি যে, ওয়ারীর মানুষ ফ্যাশন বোঝেন, স্টাইল বোঝেন, ফ্যাশন মৌসুমের নতুন ট্রেন্ডের প্রতিও তাদের আগ্রহ অনেক বেশি। আর সেই কারণেই এত বড় পরিসরে এখানেই লা রিভের ২৭তম স্টোর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা চেয়েছি, ওয়ারীর ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক ফ্যাশনের একটি সুন্দর সংযোগ তৈরি হোক।”
তিনি আরও বলেন, “এই গ্রান্ড স্টোরটির পরিসর খোলামেলা এবং বিশেষভাবে ইন্টেরিয়র ডিজাইন করা, যাতে গ্রাহকেরা স্বাচ্ছন্দ্যে শপিং করতে পারেন। নারী, পুরুষ, টিনএজার ও শিশু সবার জন্য এখানে রাখা হয়েছে বিস্তৃত কালেকশন। একসঙ্গে এত বড় পরিসরে এত ধারাটি কালেকশন উপস্থাপন করার সুযোগ আমাদের ব্র্যান্ড জার্নির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।”
নতুন এই ওয়ারী স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে লা রিটের সর্বশেষ উইন্টার কালেকশন, পাশাপাশি রয়েছে জনপ্রিয় নার্গিসাস কালেকশন। স্টোরজুড়ে সাজানো হয়েছে বিভিন্ন ক্যাটাগরির পোশাক, ডেইলি ওয়্যার থেকে শুরু করে ফেস্টিভ ও লাইফস্টাইল ফ্যাশন পর্যন্ত। এম, আর, খান টাওয়ারের গ্রাউন্ড ফ্লোরের বিশাল এই স্পেসে প্রতিটি সেকশন আলাদা করে সাজানো হয়েছে, যাতে ক্রেতারা সহজেই নিজের পছন্দের স্টাইল খুঁজে নিতে পারেন।
লা রিভ তাদের ২৭ তম স্টোর উদ্বোধন উপলক্ষে গ্রাহকদের জন্য রেখেছে বিশেষ অফার। ২৪ ডিসেম্বর প্রথম ১০০ জন ক্রেতার জন্য ৫০০০ টাকা বা তার বেশি কেনাকাটায় থাকছে ২৭% ছাড়। এছাড়া ২৪ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৫০০ টাকা থেকে ৪৯৯৯ টাকার কেনাকাটায় সকলের জন্য থাকছে ১৫% ছাড়।
ওয়ারীর গ্রান্ড স্টোরের পাশাপাশি অনলাইনেও কেনা যাবে লা রিভের সকল পোশাক। ঘরে বসে কিনতে ভিজিট করতে হবে www.lerevecraze.com। এছাড়াও লা রিভের অফিশিয়াল অ্যাপ, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের ইনবক্সে যোগাযোগ করে অনলাইন কেনাকাটা করা যাবে।
ছবি: লা রিভ