সবচেয়ে বড় উইন্টার কালেকশন নিয়ে চট্টগ্রামে লা রিভের বর্ধিত পরিসর

চট্টগ্রামের লালচান্দ রোডের বালি আর্কেডে অবস্থিত লা রিভ সম্প্রতি নতুন পরিসরে যাত্রা শুরু করেছে। চার হাজার স্কয়ারফুটের বেশি জায়গাজুড়ে ডুপ্লেক্স ডিজাইনে গড়ে তোলা হয়েছে এই স্টোর, যা এখন লা রিভের অন্যতম বৃহত্তম আউটলেট। ব্র্যান্ডের প্রধান নির্বাহী পরিচালক মন্নুজান নার্গিস বলেন, ‘চট্টগ্রামের বালি আর্কেডে ২০২১ সালের মাঝামাঝি যাত্রা শুরু করেছিল লা রিভ। গত চার বছরে কালেকশনের কলেবর বেড়েছে, সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বর্ধিত স্পেসের চাহিদা। সম্মানিত গ্রাহকদের প্রত্যাশা ও শপিংয়ের সুবিধা মাথায় রেখেই স্টোরটি সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছিলাম আমরা।’
মন্নুজান নার্গিস আরও বলেন, ‘বন্দর নগরী চট্টগ্রামের মানুষ বরাবরই ফ্যাশনপ্রেমী। প্রতিটি নতুন কালেকশনের প্রতি তাঁদের বর্ধিত আগ্রহ থেকেই আমাদের এই উদ্যোগ। আজ থেকে চট্টগ্রাম স্টোর লা রিভের অন্যতম বৃহত্তম স্টোরে রূপ নিল। এই আনন্দ আমাদের জন্য দ্বিগুণ। কারণ, কিছুদিন আগেই লা রিভ নতুন উইন্টার কালেকশনও লঞ্চ করেছে। এসেনশিয়ালিজম নামের এই মিনিমাল, ট্রেন্ডি ও অ্যাসথেটিক উইন্টার কালেকশনের সব পোশাক এখন থেকে এই স্টোরে পাওয়া যাবে। আমি লা রিভের বর্ধিত স্টোর ও নতুন উইন্টার কালেকশনে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই।’
আনন্দঘন এই উদ্বোধনী আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন রিভ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এম রেজাউল হাসান, চট্টগ্রামের স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, ব্যাংক কর্মকর্তা, লা রিভের কর্মকর্তা, ডিজাইনার, লয়াল কাস্টমার, শুভানুধ্যায়ী ও সংবাদকর্মীরা।
নতুনভাবে সাজানো স্টোরের গ্রাউন্ড ফ্লোরে রয়েছে নারীদের পোশাক ও অ্যাকসেসরিজ, আর দোতলায় পুরুষ, শিশু ও টিন কালেকশন। স্টোরজুড়ে শীতের সাজে সাজানো চেক ও প্লেইড মোটিফের বিশাল সংগ্রহ, যেখানে পাওয়া যাবে টার্টান, বাফেলো, উইন্ডোপ্যান, গিংহ্যাম ও হাউন্ডটুথ ডিজাইনের টিউনিক, জ্যাকেট, ট্রেঞ্চ কোট ও স্কার্ফ। এবারই প্রথম যুক্ত হয়েছে ওভারকোট ও নিট ফেব্রিকের প্রিমিয়াম ব্লেজার, যা একই সঙ্গে হালকা, আরামদায়ক ও নিখুঁত ফিটিংয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়।
মিনিমাল–স্মার্ট লুক পছন্দকারীদের জন্য রয়েছে বোম্বার, বাইকার ও পার্কা জ্যাকেট সেকশন, আর উষ্ণতার আরামে সোয়েটার কালেকশনে যুক্ত হয়েছে কটন, উল ও ভিসকোস ফেব্রিকের বৈচিত্র্য।ইন্ডিগো কিউরেশন সেকশনে ডেনিমে আধুনিক প্রিন্ট, লেজার কাট ও সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারির ছোঁয়া এনে দিয়েছে এই উইন্টার কালেকশনে প্রিমিয়াম স্ট্রাকচার ও নান্দনিক ভারসাম্য।
উইন্টার কালেকশনের পাশাপাশি বর্ধিত স্টোরে পাওয়া যাবে লা রিভের এক্সক্লুসিভ লেবেল ‘নার্গিসাস’, হোমডেকর ও লাইফস্টাইল অ্যাকসেসরিজের মনোরম সমাহার। বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুরসহ ২৬টি স্টোরে লা রিভের উপস্থিতি রয়েছে। ঘরে বসে কেনাকাটার সুবিধায় ভিজিট করা যাবে www.lerevecraze.com। এ ছাড়া ব্র্যান্ডের অ্যাপ, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম পেজ থেকেও অনলাইনে অর্ডার করা যাবে।
ছবি: লা রিভ