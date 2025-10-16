ঢাকা রিজেন্সিতে ‘দা লোকাল কালিনারি হেরিটেজ অফ বাংলাদেশ’

এই আয়োজনটি সম্পূর্ণ ঢাকা রিজেন্সি-র নিজস্ব উদ্যোগ, যার লক্ষ্য দেশীয় খাবারের বৈচিত্র্য ও ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা। দেশের বিভিন্ন জেলার স্বাদে সাজানো এই আয়োজনে পাওয়া যাবে পুরান ঢাকার বাখরখানি, চট্টগ্রামের মেজবান মাংস, রাজশাহীর চাপাটি, খুলনার চুইঝাল, কক্সবাজারের লইট্টা ভাজি, চাঁপাইনবাবগঞ্জের কালাই রুটি, চাটগাঁওয়ের কালা ভুনা আর সিলেটের সাতকড়া মাংস-সহ আরও বহু আঞ্চলিক পদ।
মিষ্টিপ্রেমীদের জন্য থাকছে নাটোরের কাঁচাগোল্লা, নেত্রকোনার বালিশ মিষ্টি, বরগুনার চুইয়া পিঠা, বগুড়ার দই, টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির চমচম, কুমিল্লার রসমালাই, মেহেরপুরের রসকদম্ব, আর সঙ্গে নানা রকম ভর্তা। সব মিলিয়ে এ যেন এক বাঙালি রসনার উৎসব!
ঢাকা রিজেন্সি হোটেলের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শাহিদ হামিদ বলেন, “আমাদের লক্ষ্য শুধু খাবার পরিবেশন নয়। বরং বাংলাদেশের খাবার সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরা। এই আয়োজনের মাধ্যমে দেশি ও বিদেশি অতিথিরা আমাদের খাদ্য ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি অনুভব করবেন।”
১৫ অক্টোবর শুরু হওয়া এই উৎসব চলবে ২৫ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬:৩০ থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। উৎসবটি আয়োজন করা হয়েছে ঢাকা রিজেন্সির সবচেয়ে জনপ্রিয় আউটলেট গ্র্যান্ডডিওস রেস্টুরেন্টে।
অতিথিরা এখানে উপভোগ করতে পারবেন লাইভ ইন্সট্রুমেন্টাল মিউজিক, গ্রামীণ আবহে সাজানো ইন্টেরিয়র, মাটির ঘ্রাণে ভরা সাজসজ্জা ও ঐতিহ্যবাহী গান। যেন শহরের বুকে ফিরে এসেছে গ্রামের উৎসবের আমেজ।
অতিথিদের জন্য খাবারের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫,৫৫৫ টাকা। থাকবে সারপ্রাইজ র্যাফেল ড্র, সিলেক্টেড কার্ড হোল্ডারদের জন্য বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি অফার, আর প্রিমিয়ার ক্লাব মেম্বাররা পাবেন বিশেষ অগ্রাধিকার সুবিধা।
আপনি যদি দেশীয় খাবার ভালোবাসেন, আর এক টেবিলে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার স্বাদ নিতে চান। তবে এই আয়োজন আপনার জন্যই। পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে আসুন, উপভোগ করুন এক পরিপূর্ণ বাঙালি রন্ধনযাত্রা, যেখানে প্রতিটি পদে মিশে আছে মাটির গন্ধ আর ইতিহাসের ছোঁয়া।