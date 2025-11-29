৫ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে আর্কা ফ্যাশন উইকের চতুর্থ আসর

রাজধানীর গুলশান-তেজগাঁও লিংক রোডে অবস্থিত আলোকি কনভেনশন সেন্টারে বসছে আর্কা ফ্যাশন উইক উইন্টার’২৫-এর এবারের আয়োজন। তিন দিনের এই ফ্যাশন উইক নিয়ে ২৯ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। যেখানে আয়োজনের বিস্তারিত তুলে ধরেন আয়োজকরা। সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আর্কা ফ্যাশন উইকের প্রতিষ্ঠাতা আসাদ সাত্তার ও আয়োজক কমিটির সদস্য ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শেখ সাইফুর রহমান।
শুভেচ্ছা বক্তব্যে আর্কা ফ্যাশন উইকের ধারাবাহিকতা ও এবারের আয়োজন সম্পর্কে অবহিত করেন শেখ সাইফুর রহমান। আয়োজনের বিস্তারিত তুলে ধরেন আসাদ সাত্তার। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ফ্যাশন শিল্পকে বৈশ্বিক পরিসরে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে কয়েক বছর ধরে এই প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। পোশাক রপ্তানিকারক দেশ থেকে বাংলাদেশকে ফ্যাশন রপ্তানিকারক দেশে রূপান্তরই আমাদের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য। এই জন্যই দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তরুণদের সৃজনশীলতা ও শক্তিকে এক মঞ্চে নিয়ে আসার এই উদ্যোগ।
আর্কা ফ্যাশন উইক উইন্টার’২৫ এডিশনের মূল থিম নিয়ে আসাদ সাত্তার জানান, এবারের আসরটি উৎসর্গ করা হয়েছে বাংলাদেশি ঐতিহ্যের অন্যতম প্রতীক জামদানিকে। ব্র্যান্ডিং, ভিজ্যুয়াল পরিচিতি, ভেন্যুর সজ্জা, এমনকি স্টুডেন্ট রানওয়ে সব জায়গায় ফুটে উঠবে এই কারুশিল্পের নকশা ও ইতিহাস। শো চলাকালে দর্শকের সামনে লাইভ উইভিং স্টেশনও রাখা হবে। আর এবারের তিন দিনের আর্কা ফ্যাশন উইকে থাকছে আলাদা আলাদা তিনটি থিম। প্রথম দিন ৫ ডিসেম্বর মডার্ন, ৬ ডিসেম্বর হ্যারিটেজ, ৭ ডিসেম্বর সাটেনিবিলিটি। প্রতিটি থিম অনুসারে তৈরি করা হয়েছে রানওয়ে শো, মাস্টারক্লাস ও সংগীত পরিবেশনার পরিকল্পনা।
আর্কা ফ্যাশন উইকের সবচেয়ে ব্যস্ত জায়গাগুলোর একটি হচ্ছে মার্কেটপ্লেস। এবার এই অংশে থাকছে আমি ঢাকা, কাঠাল, ইন্টেব্লু, ডানিয়া, জুরাহ-এর স্টল। লিভিং ব্লু, ডেনিম সেনিম, ঢাকা ওয়েস্টে কালেকটিভ এর মতো প্রতিষ্ঠানও দেখাবে কীভাবে স্থানীয় ঐতিহ্য ও টেকসই ধারণা সমসাময়িক ফ্যাশনে যুক্ত হচ্ছে।
গত বছর আর্কা ফ্যাশন উইকের তৃতীয় আসর আয়োজিত হয় ১৬ থেকে ১৯ জানুয়ারি। এবং দ্বিতীয় আসর আয়োজিত হয় ১৩ থেকে ১৬ জুন। বর্ণিল ও দৃষ্টিনন্দন এই আয়োজন নজর কাড়ে ফ্যাশনপ্রিয়দের। প্রায় হাজার হাজার মানুষের পদচারণায় মুখরিত ছিল 'আলোকি' প্রাঙ্গণ। তারুণ্যের লাইফস্টাইল ও ফ্যাশনচর্চাকে গুরুত্ব দেওয়ায় এই আয়োজন পেয়েছে দারুণ সাফল্য। নতুন ডিজাইনার ও ব্রান্ডগুলোকে একটা প্লাটফর্ম করে দেওয়া এই আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য। তৈরি পোশাক শিল্পের পণ্য বিপণন থেকে রপ্তানি, সেখান থেকে ফ্যাশন ব্রান্ডের পোশাকের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উপস্থাপন, ক্রেতাদের আকর্ষণ করা ও দেশীয় ঐতিহ্যবাহী পণ্যকে বিশ্বজুড়ে সমাদৃত করা 'আর্কা ফ্যাশন উইকের' মূল লক্ষ্য।
এবারের আয়োজনে থাকছে রানওয়ে শো, মাস্টারক্লাস, শীর্ষ ডিজাইনার ও ব্রান্ডের পোশাক নিয়ে ফ্যাশন শো। এই আয়োজনের মাধ্যমে মত বিনিময়, নিজেদের গল্প ভাগ করে নেবে সবার সঙ্গে, যাতে করে লাইফস্টাইল ও ফ্যাশনকে জীবনের অনুষঙ্গ হিসেবেই উদ্যাপন করে সবাই। এবারের আয়োজনে তিন দিনে থাকছে ২৪টি ফ্যাশন শো। যেখানে দিন ভেদে বিভিন্ন ডিজাইনারদের কাজ তুলে ধরা হবে।
৫ ডিসেম্বর মডার্ন থিম। পৌষ, কাঁঠাল, ডানিয়া, রানাউ, গ্রীষ্ম, রয়েল বাংলা কতুর সহ আরও কয়েকটি ব্র্যান্ডের আধুনিক ডিজাইনের প্রদর্শনী। ৬ ডিসেম্বর হ্যারিটেইজ থিম। এদিন স্টুডেন্ট রানওয়ের পাশাপাশি ভিনোরি, কায়ভো, জ্যন্টেলমেনস ওয়ারড্রোভ, ইন্টেব্লু, তান, গুজেল-এর কালেকশন থাকবে এই দিনের শোতে। ৭ ডিসেম্বর সাসটেইনেবল থিম। ক্যানভাস, জুহরাহ, সত্তা, অরন্য, নাশরা, ডেনিম সেনিম ও ছুথ দেখাবে পরিবেশবান্ধব ও সাস্টেইনেবল ফ্যাশনের নতুন ভাবনা।
তিন দিনে মোট ৯টি মাস্টারক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম দিন থাকছে ব্যাগ-নিটিং ও কন্টেন্ট ক্রিয়েশন বিষয়ের সেশন। দ্বিতীয় দিন টেক্সটাইল-ভিত্তিক অরিগামি, মেকআপ এবং আর্টিস্টিক ফটোগ্রাফির কার্যশালা হবে। তৃতীয় দিনে থাকবে জিরো-ওয়েস্ট ফ্যাশন ডিজাইন, পুরোনো জুয়েলারি পুনর্গঠনের সেশন এবং মিউজিক প্রোডাকশনের কর্মশালা।
তিন রাতে তিনটি কনসার্ট থাকেছে। যা অনুষ্ঠিত হবে প্রতিদিনের ইভেন্ট শেষে। এছারা আড়ং-এর সহযোগিতায় থাকছে বিশেষ লাইভ কারুশিল্প প্রদর্শন। এইবারের আয়োজনে আড়ং-এর ছয়জন কারিগর হাতে-কলমে দেখাবেন হ্যান্ডস্টিচিং, ব্লক প্রিন্ট, উইভিং ও নিডলওয়ার্কসহ বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী কাজ। দর্শকেরা সামনে থেকেই দেখতে পারবেন এসব ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের সূক্ষ্মতা।
ছবি: হাল ফ্যাশন