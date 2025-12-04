বাহারে মেতেছে ‘জায়কা সিগনেচার আ লা কার্ট’ মেনুর উচ্ছ্বাসে

জায়কার প্রতিটি পদে রয়েছে প্রজন্ম ধরে চলে আসা রন্ধন ঐতিহ্যের ছাপ। ঢিমে আঁচে রান্না করা গ্রেভির গভীরতা থেকে শুরু করে তন্দুরের ধোঁয়াটে সুগন্ধ—মেনুর প্রতিটি আইটেমে তুলে ধরা হয়েছে ভারতীয় রান্নার সব উপাদান। একই সঙ্গে যোগ করা হয়েছে সমসাময়িক উপস্থাপনার সৃজনশীলতা, যা একে আরও গ্রহণযোগ্য, আকর্ষণীয় ও সময়োপযোগী করে তুলেছে।
নতুন মেনুর শুরুতেই আছে কোণ দোসা, দক্ষিণ ভারতের ঐতিহ্যবাহী দোসাকে আধুনিক রূপে পরিবেশনের এক চমৎকার উদাহরণ। রয়েছে তন্দুরি প্রন শুটার, যেখানে মসলার সুগন্ধ আর আগুনে পোড়া চিংড়ির স্বাদ মিলিয়ে তৈরি হয়েছে উপকূলীয় স্বাদের এক অনন্য গল্প।
মেনুর মূল আকর্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে লাহোরি মাটন দম বিরিয়ানি, যা জাফরান, ঘি ও বিশেষ মসলার সংমিশ্রণে যেন তুলে ধরে পুরোনো দিনের উৎসবের সুবাস। পাশাপাশি রয়েছে নরম মোলায়েম বিফ কাকোরি কাবাব, আওধি রন্ধনশৈলীর রাজকীয় ঐতিহ্যের প্রতীক। আর রয়েছে বিখ্যাত রাজস্থানি লাল মাস, যার আগুনে ও গভীর স্বাদ মরু অঞ্চলের রুক্ষ সৌন্দর্যকে প্রতিফলিত করে।
ডেজার্ট অংশেও আছে সৃজনশীলতার দারুণ প্রকাশ, যেমন আনজির বাসুন্দি, যেখানে ধীরে জ্বাল দিয়ে ঘন করা দুধে ডুমুরের স্বাদ তৈরি করে উৎসবের মতো সমৃদ্ধ মিষ্টি অভিজ্ঞতা। মোতিচুর মুজ ম্যাজিক ঐতিহ্যবাহী মোতিচুরের লাড্ডুকে আধুনিক, মোলায়েম মুজে রূপান্তর করা হয়েছে।
আর কাজু কাটলি চিজকেক—যেখানে মিঠাইয়ের নস্টালজিয়া আর ওয়েস্টার্ন ডেজার্টের স্নিগ্ধতা মিলেছে এক অনন্য সমন্বয়ে।
জায়কা সিগনেচার আ লা কার্ট মেনুর প্রতিটি পদই বহন করে একেকটি গল্প—ঐতিহ্য থেকে নবায়ন, পরিচিতি থেকে নতুন স্বাদের অভিযাত্রা।
ছবি: রেনেসাঁস ঢাকা গুলশান হোটেল