ওয়েডিং ওপেন ডে

বিবাহ-ইচ্ছুক যুগল, তাদের অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজন এখানে সরাসরি পরামর্শ পেয়েছেন কীভাবে সাধ্যের মধ্যে আভিজাত্যপূর্ণ ও স্মরণীয় বিয়ের আয়োজন করা যায়।
অনুষ্ঠানে অতিথিদের দেওয়া হয় উষ্ণ অভ্যর্থনা, আর পুরো বলরুম সাজানো হয় বাস্তব বিয়ের থিমে। আয়োজনটি ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ বিয়ের মহড়া। উপস্থিত অতিথিরা বিয়ের ভেন্যু বুকিং, কনে-বরের পোশাক, আনুষঙ্গিক সামগ্রী, ক্যাটারিং, ওয়েডিং ফটোগ্রাফি, মেকওভার, বাসর ঘর সাজানো, কাস্টমাইজড কার্ড ও ডালা ডিজাইন, এমনকি হানিমুন প্যাকেজ পর্যন্ত নানা বিষয়ে সরাসরি পরামর্শ পেয়েছেন শেরাটনের বিশেষজ্ঞ টিম ‘ম্যানেজারস অব রোমান্স’-এর কাছ থেকে। পরিবেশকে আরও প্রাণবন্ত করতে ছিল হালকা খাবার, পানীয় এবং লাইভ মিউজিক।
শুধু তাই নয়, দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডগুলো এনেছিল বিশেষ ছাড়। যেমন, প্রেম’স কালেকশনে বিয়ের পোশাকে ২০% ছাড়, ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডে হিরার গয়নায় ২৫% ছাড়, ড্রিম উইভার ফটোগ্রাফিতে ১০,০০০ টাকার গিফট ভাউচার, আর স্প্লেন্ডর বাই আনিকা বুশরায় মেকওভারে ১৫% ছাড় ও ফ্রি পার্টি মেকওভার।
ওয়েডিং বেরিজ অফার করেছে ফ্রি ওয়েডিং কার ও বাসর ঘর সাজানোর সুবিধা, পেপার বুটিক দিয়েছে কাস্টমাইজড কার্ড ও ডালায় ছাড়, আর শ্রীলঙ্কান হলিডেজ ও শেরাটন কোসগোডা টার্টল বিচ রিসোর্ট দিয়েছে এক্সক্লুসিভ হানিমুন সুবিধা। নভোএয়ার দিয়েছে ফ্রি টিকিট, আর ব্যাংক এশিয়া পিএলসি দিয়েছে বিয়ে সংক্রান্ত ঋণ ও ক্রেডিট কার্ডে নানা সুবিধা।
শেরাটন ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট পিএলসির সিইও মো. শাখাওয়াত হোসেন জানান, এই আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল টার্গেট গ্রাহকদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ তৈরি করা। এটি একটি পাইলট প্রোজেক্ট, যা ভবিষ্যতে আরও বড় আকারে আয়োজন করা হবে বলে আশা করছেন তিনি। অনুষ্ঠানে যারা বিয়ের বুকিং নিশ্চিত করেছেন, তারা পেয়েছেন ফ্রি এক রাতের স্টে টিকিট এবং বিশেষ গিফট হ্যাম্পার।
আয়োজকেরা জানিয়েছেন, এই ‘ওয়েডিং ওপেন ডে’ বাংলাদেশের লাক্সারি ওয়েডিং আয়োজনের ক্ষেত্রে এক নতুন মাইলফলক। শেরাটন ঢাকা ঘোষণা করেছে তাদের ক্যাম্পেইন “নিকাহ বাই শেরাটন ঢাকা” আগামী দুই বছর অব্যাহত থাকবে। ফলে যারা এবার অংশ নিতে পারেননি, তারাও ভবিষ্যতে এই এক্সক্লুসিভ আয়োজনের সুযোগ পাবেন।
ছবি: শেরাটন ঢাকা