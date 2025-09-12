মাইডাসে চলছে তিন দিনের জমজমাট এসএমই শরৎ মেলা

গতকাল ১১ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার বিকেলে অনাড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনে উদ্বোধন হয়েছে তিনদিনের 'মাইডাস এসএমই শরৎ মেলা ২০২৫'। আয়োজন সহযোগী হিসেবে আছে ঢাকা ব্যাংক। মেলা চলবে ১১-১৩ সেপ্টেম্বর, প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত।
উল্লেখ্য, এই মেলায় থাকছে নারী ও যুব উদ্যোক্তাদের ৬০ জনের অংশগ্রহণ, যেখানে প্রদর্শিত হচ্ছে দেশীয় তৈরি পোশাক, হ্যান্ডক্রাফট, গয়না ও নানা ধরনের হ্যান্ডমেড পণ্য। প্রতিটি প্রোডাক্টই শতভাগ হাতে তৈরি এবং স্বকীয় ডিজাইনের।
গতকাল এক অনাড়ম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই মেলার শুভসূচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও উন্নয়ন সহযোগীরা। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন মাইডাসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব খায়রুল বাশার, মাইডাস পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারপার্সন মিস পারভিন মাহমুদ, এফসিএ,সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও সাবেক সিনিয়র সচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ,মাইডাস ফাইন্যান্সিং পিএলসি-র বোর্ড ডিরেক্টর জনাব আতাউল হাকিম,ম্যাক্স ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. মোহাম্মদ তারেকুল ইসলাম, এসএমই ফাউন্ডেশনের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস ফারজানা খান, এসএমই ডিপার্টমেন্ট,ঢাকা ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড মো. মাহবুবুর রহমান পলাশ এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুশফিকুর রহমান। সবাই মিলে এই মেলার মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতার পথচলাকে আরও সুসংহত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
কথা হয় মেলায় অংশ নেওয়া উদ্যোক্তাদের সঙ্গে। মেলার অনেক উদ্যোক্তা তাদের অভিজ্ঞতা, সংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প তুলে ধরেন এ সময়। মাইডাস এসএমই শরৎ মেলা ২০২৫'-এ অংশ নিয়েছেন দেশের নানা প্রান্তের সৃজনশীল নারী উদ্যোক্তারা। এই আয়োজনে হাজির হয়েছেন নতুন থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠিত নানা উদ্যোগের প্রতিনিধিরা। কারও হাতে তৈরি শাড়ি, কারও অভিনব গহনা, আবার কারও বেবি কেয়ার ব্র্যান্ড, সব মিলিয়ে স্টলগুলো ছিল প্রাণবন্ত ও দর্শকনন্দিত।
শারিয়াকান্দির গল্পভিত্তিক শাড়ি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন আসমা মিনা। তাঁর ব্র্যান্ড 'জাদুর হাট তিনি জানালেন,'আমি মায়ের গল্প বলি শাড়ির মাধ্যমে। সম্প্রতি মাটির রং দিয়ে ডাইং শুরু করেছি, যা সবাই ভীষণ পছন্দ করেছে'। আর তিনি আশাবাদী সামনে আরও নতুন ডিজাইনের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করবেন।
২০১৮ সাল থেকে কাজ করছেন সাদিয়া নাজ। বর্তমানে তিনি যুক্ত আছেন স্থানীয় ব্র্যান্ড 'কেডলন'-এর সঙ্গে, যেটি বেবি কেয়ার পণ্য তৈরি করে বিদেশেও রপ্তানি করছে। পাশাপাশি হ্যান্ডমেড শাড়ির কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। কলামকারি, আজরাখ, কাঠাস্তিকসহ প্রাকৃতিক রঙের নানান শাড়ি তাঁর সংগ্রহে, যা ইতিমধ্যেই প্রশংসা কুড়িয়েছে।
লংস্প্রিং-এর নানা আকর্ষণীয় ডিজাইনের কুর্তিসহ জেনজিবান্ধব ও ট্রেন্ডি পোশাকের সমাহার নিয়ে এসেছেন মালিহা ওয়াদুদ। শরৎ এলেও গরম কমছে না। আরামদায়ক হওয়ায় এই গরমের উৎসব সামনে রেখে অনেকেই তাঁর কালেকশন খুব পছন্দ করছেন।
'আকড়' ব্র্যান্ডের স্বত্বাধিকারী জানান, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ন্যাচারাল ডাই, হ্যান্ডব্লক, বাটিক, মোমবাটিক এবং হ্যান্ডওয়ার্ক নিয়ে কাজ করছেন। জানালেন তিনি আপসাইকেলিং ও রিসাইকেল পণ্য নিয়েও কাজ করছেন।
দুই বান্ধবী এমিলি রায় ও নন্দিতা তাঁদের উদ্যোগ 'ইন্দি বিন্দি'-র স্টলে নিয়ে এসেছিলেন অভিনব সব গহনা। নারকেলের খোল, ক্লে, ডোকরা আর মাটির তৈরি অলঙ্কার, সঙ্গে হ্যান্ডমেড গয়না, নারকেলের হ্যান্ডওয়াশ দর্শকদের নজর কাড়ে। নন্দিতা রায় জানান, 'আমরা সবকিছুই নিজেদের হাতে তৈরি করি। প্রতিটি পণ্যে থাকে ব্যক্তিগত যত্ন ও ভালোবাসার ছোঁয়া।'
পাশাপাশি ছিলেন তাহমিনা চৌধুরী, যিনি ২০১৮ সাল থেকে তাঁর উদ্যোগ 'পিন্ধন'-এর মাধ্যমে কাজ করছেন। বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপকরণে তৈরি পোশাক তাঁর ব্র্যান্ডকে দিয়েছে আলাদা পরিচিতি।
অনুষ্ঠানের আলোচনায় উঠে আসে নারী উদ্যোক্তাদের দীর্ঘ যাত্রাপথের নানা চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা। বক্তারা জানান, অনেকেই ছোট একটি প্রশিক্ষণ দিয়ে শুরু করেছিলেন—আজ তাঁরা প্রশিক্ষক, স্বনির্ভর ব্যবসায়ী, এমনকি কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী। কেউ কেউ গ্রামীণ নারী ও চরাঞ্চলের মহিলাদের সঙ্গেও কাজ করছেন, তাঁদের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে তুলছেন।
একজন উদ্যোক্তা নিজের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে বলেন,'আমার বয়স যখন ১৯, তখন মাইডাসের সাথে যুক্ত হই। এখন আমি ৫০-এর উপরে। তখন কিছুই জানতাম না। আজ আমি ডিজাইনার, উদ্যোক্তা ও অন্যদের সহায়তা করছি।'
আরেকজন নারী, যিনি কঠিন অসুস্থতার মাঝেও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, শেয়ার করেন, 'আমি নিজে কিডনি ডায়ালাইসিস রোগী। নিয়মিত ডায়ালাইসিস করেও কাজ করি—এটাই আমার শক্তি। মাইডাস পাশে ছিল বলেই সম্ভব হয়েছে।'
মজার উদ্যোগ বড়লোক্স-এ দেখা গেল মাত্র ২০০ টাকা জোড়ায় ব্যান্ডের স্কার্ফ ও ব্যান্ডানা।
উদ্যোক্তা আফরোজা সুলতানার জারিন'স ক্রিয়েশনের ন্যাচারাল ডাইয়ের মানসম্পন্ন পণ্যে দেখা গেলো দর্শকের আগ্রহ।
এই সব গল্প একদিকে যেমন নারী উদ্যোক্তাদের দৃঢ়তা ও সৃজনশীলতার ছবি তুলে ধরে, অন্যদিকে ভবিষ্যতের জন্য এক বিশাল সম্ভাবনার দিকনির্দেশও করে। 'মাইডাস এসএমই শরৎ মেলা ২০২৫' তাই শুধু একটি বাণিজ্যিক প্রদর্শনী নয়, বরং নারীদের শক্তি, অধ্যবসায় ও স্বপ্নকে উদযাপনের এক উজ্জ্বল প্ল্যাটফর্ম।
মাইডাস চেয়ারপার্সন পারভিন মাহমুদ বলেন:'নারী উদ্যোক্তারা শুধু নিজেদের নয়, পুরো অর্থনীতির চালিকাশক্তি হয়ে উঠছেন। এই মেলা তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের আরেক ধাপ।' তিনি আরও বলেন, 'শুধুমাত্র অনুদান নয়, উদ্যোক্তাদের জন্য স্থায়ী সহায়তা, প্রশিক্ষণ, ব্যবসায়িক কাঠামো ও বাজার সংযোগ প্রয়োজন। সরকারসহ সব প্রতিষ্ঠানকে যৌথভাবে এগিয়ে আসতে হবে।'
মাইডাসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব খায়রুল বাশার বলেন,এই মেলা শুধুমাত্র একটি প্রদর্শনী নয়—এটি একটি আত্মপ্রকাশের মঞ্চ, স্বপ্নের জাগরণ, এবং নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির যাত্রাপথের প্রমাণ। মাইডাস এসএমই শরৎ মেলা ২০২৫—হোক নারীর সাহস, সৃজনশীলতা ও সক্ষমতার উৎসব।
