‘ইস্’-এর ডিক্লাটার মেলা: স্মৃতি, সৌন্দর্য আর টেকসই ফ্যাশনের মেলবন্ধন

আজকের দিনে সাসটেইনেবল ফ্যাশন বা থ্রিফটিং শব্দগুলো যতটা ট্রেন্ডি শোনায়, আমাদের সংস্কৃতিতে কিন্তু এই ভাবনাটা বহুদিনের পুরোনো। একটু ফিরে তাকালেই বোঝা যায়—ছোটবেলায় প্রথম যে শাড়িটা আমরা পরেছি, সেটি কি আদৌ নিজের ছিল? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নয়। মায়ের আলমারি থেকে নেওয়া প্রথম শাড়ি, দাদী বা নানীর বিয়ের শাড়ি যত্ন করে তুলে রাখা, বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রিয় বান্ধবীর শাড়ি ধার করে পরা—এই ভাগাভাগির মধ্যেই তো আছে আমাদের ফ্যাশনের শিকড়। সাসটেইনেবল ফ্যাশনচর্চাটা আমাদের চিরকালীন।
এই শিকড়কেই নতুনভাবে বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ নিয়েছেন ফারহানা সালেহ্। শখের উদ্যোক্তা হলেও তাঁর ভাবনার জায়গাটা গভীর ও সচেতন। অন্য একটি ব্যবসার পাশাপাশি সময় বের করে তিনি কাজ করছেন থ্রিফটিং ও সাসটেইনেবল ফ্যাশন নিয়ে। লক্ষ্য একটাই, ব্যবহারযোগ্য শাড়িগুলোকে নতুন জীবন দেওয়া, আর ডিক্লাটারিংয়ের মাধ্যমে পরিবেশের প্রতিও দায়িত্বশীলতা ছড়িয়ে দেওয়া।
কোভিড-পরবর্তী সময়েই শুরু হয়েছিল এই উদ্যোগ। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেছে প্রায় পাঁচ বছর। নিজের পুরোনো কিন্তু যত্নে রাখা শাড়ি, আবার অন্যের না-পরা বা অল্প ব্যবহার করা শাড়ি- সব মিলিয়ে স্বল্পমূল্যে সংগ্রহ ও বিক্রির এই প্ল্যাটফর্মের নাম ‘ইস্’। এই নামের পেছনেও আছে একরাশ অনুভূতি। ফারহানা সালেহ্ জানান, ‘ইস্’ শব্দটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে মুগ্ধতা। “ইস্, শাড়িটা কী সুন্দর!”—এই বিস্ময় আর ভালো লাগার অনুভূতিকেই তিনি তাঁর প্ল্যাটফর্মের পরিচয় বানাতে চেয়েছেন।
ইস্-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ইনস্টাগ্রাম থেকে। বিভিন্ন এক্সিবিশনে অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতার পর এবারই প্রথমবারের মতো তিনি আয়োজন করেছেন একদম ঘরোয়া প্রদর্শনীর। বনানীর ১৯/এ রোডের ৩২ নাম্বার বাসার প্রথম ফ্লোরেই বসেছে এই আয়োজন। আরেকটু সহজ করে বললে , লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড যাত্রার বিপরীতের বিল্ডিং-এ ঢুঁ মারলেই পেয়ে যাবেন এই ঠিকানা।
দরজা দিয়ে ঢুকেই শাড়িপ্রেমীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে নিশ্চিত। একদম ছিমছাম আবহে সাজানো একটা ঘর। সেখানে হালকা থেকে গাঢ়- নানা রঙের শাড়ির সম্ভার সাজানো আছে। দেখে বোঝার উপায় নেই এটা ডিক্লাটার মেলা।
সুতি, জামদানি, কোটা, মণিপুরি, শিফন, চান্দেরি, কাঞ্চিপুরম, সিল্ক, বেনারসি, জয়পুরি, উপ্পাডা, গাদোয়াল, পাটোলার মতো নানা ধরনের শাড়ি আছে এই আয়োজনে। চাকরিজীবী, শিক্ষার্থী কিংবা যে কেউ যিনি স্বল্পমূল্যে ভালো শাড়ি খুঁজছেন— সবার জন্যই এখানে কিছু না কিছু রয়েছে। জানান, ফারহানা। তাঁর বিশ্বাস, একটি শাড়ির ভাঁজে লুকিয়ে থাকে অনেক গল্প- কারও শখের কেনা, কারও বিশেষ দিনের স্মৃতি, আবার কারও আলমারির কোণে পড়ে থাকা অপ্রয়োজনীয় ভালোবাসা। সেই শাড়িই যখন অন্য কারও হয়, তখন শুরু হয় নতুন আরেকটি অধ্যায়। ইস্ সেই গল্পগুলোকে এক সুতোয় বেঁধে দিতে চায়।
আসলে এই প্ল্যাটফর্ম শুধু কেনাবেচার জায়গা নয়। যারা তাঁদের না-পরা বা কম-পরা শাড়ি বিক্রি করতে চান, আবার যারা স্বল্পমূল্যে সত্যিকার কাজে লাগবে এমন শাড়ি খুঁজছেন—এই দুই পক্ষকে এক জায়গায় এনে দেওয়াই ইস্-এর মূল লক্ষ্য। এখানে দেওয়া মানে শুধু দেওয়া নয়, বরং ঠিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
এই উদ্যোগের আরেকটি মানবিক দিক হলো—ডিক্লাটার থেকে বিক্রির অর্থ নিজের কাছে না রেখে তা দেওয়া হয় এতিমখানা বা সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য। বেশিরভাগই সেটাই করে থাকেন। কেউ চাইলে তাঁর শাড়ি বিক্রির অর্থ তিনি নিয়ে যেতেও পারেন।
ফারহানা বলেন, অনেকের আলমারিতেই এত শাড়ি জমে যায় যে কাকে দেবেন, সেটাই বুঝে ওঠা কঠিন হয়ে পড়ে। আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুদের দেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা শাড়িগুলো যেন এমন কারও কাছে যায়, যার সত্যিই দরকার। এই কারণেই তিনি চান ইস্-এর কমিউনিটি আরও বড় হোক।
যে যেখানে থাকুক, এই প্ল্যাটফর্মে এসে শাড়ি দিতে পারবে, আবার প্রয়োজনে নিতে পারবে। চাকরির ইন্টারভিউ, বিয়ের দাওয়াত কিংবা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান—স্বল্পমূল্যে শাড়ির সমাধান মিলবে এখানেই।
ফেসবুকে অনেক ডিক্লাটার পেজ থাকলেও, ফারহানা শুধুমাত্র শাড়ি ও শাড়িকেন্দ্রিক কাজেই মনোযোগ দিতে চেয়েছেন। কারণ শাড়ি এমন একটি কাপড়, যেটার কিছুই আসলে ফেলনা নয়। শাড়ির পাড়, আঁচল, বর্ডার কিংবা জমিনের কাপড় দিয়েও তৈরি করা যায় আপসাইকেল্ড পোশাক। সেই ভাবনা থেকেই পুরোনো শাড়ি থেকে তৈরি কিছু জামাও স্থান পেয়েছে এই মেলায়।
শাড়ির সঙ্গে রয়েছে ব্লাউজ পিস ও রেডিমেড ব্লাউজও। ফারহানা মনে করিয়ে দেন—নতুন কাপড় কিনতে বাইরে যাওয়ার আগে একবার নিজের ঘরে কী আছে, সেটাও দেখে নেওয়া উচিত।
ইস্-এ রয়েছে ভিন্টেজ ক্যাটাগরির শাড়িও। এমন কিছু শাড়ি আছে, যেগুলো এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না। কেউ হয়তো তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ডিক্লাটার করছেন—যে শাড়ির আসল দাম ছিল ৩০ হাজার টাকা, সেটিই এখানে পাওয়া যাচ্ছে ৫ হাজারে। এমনকি এক লাখ টাকার বেশি দামের পাটোলা শাড়িও ডিক্লাটারের জন্য রাখা আছে স্বল্পমূল্যে। এখানে ৩০০ থেকে ১৫০০ টাকার শাড়ি যেমন আছে, তেমনি রয়েছে প্রিমিয়াম রেঞ্জও। আর ডিক্লাটার মানেই যে শুধু ব্যবহৃত পোশাক— তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে একেবারে নতুন, কখনো না-পরা শাড়িও জায়গা করে নিয়েছে এখানে।
ভ্যালেন্টাইনস ডে, বসন্ত কিংবা ঈদ সামনে—উপহারের জন্যও এখানে মিলবে শাড়ি। তাই দেরী না করে মেলা চলাকালে একবার দেখে আসতে পারেন শাড়িপ্রেমীরা । আর ইস্- এর সঙ্গে যেকোনো প্রয়োজনে তাঁদের ইন্সটাগ্রাম, ফেসবুকে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
ছবি: হাল ফ্যাশন