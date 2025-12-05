প্রথম দিনেই জমজমাট আর্কা ফ্যাশন উইক

শুক্রবার ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ সকাল ৯টায় শুরু হয়েছে আর্কা ফ্যাশন উইকের চতুর্থ আসর। রাজধানীর তেজগাঁওয়ের আলোকি কনভেনশন সেন্টারে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই আয়োজন, প্রতিদিন রাত ১১টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের ভিড়ে মুখর থাকবে পুরো ভেন্যু।
এ মুহূর্তে ফ্যাশনপ্রেমীদের সবচেয়ে হ্যাপেনিং প্লেস নিঃসন্দেহে আলোকি কনভেনশন সেন্টার। মোটাদাগে দেখতে গেলে পুরো ভেন্যুকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।
মূল গেট দিয়ে ঢুকেই চোখে পড়বে বাইরের মার্কেটপ্লেস। কাচের ছাদ দেওয়া গ্রিনহাউসেও বসেছে মার্কেটপ্লেস। মূল হলে ফ্যাশন শো আর কনসার্টের আয়োজন এবং এর দোতলায় নানা রকমের খাবারদাবারের স্টল সাজিয়ে করা হয়েছে ফুড জোন।
সকালেও ছিল সাজসজ্জার শেষ প্রস্তুতি। উদ্যোক্তারা ব্যস্ত নিজেদের স্টল গোছাতে। এবারের পুরো আয়োজন সাজানো হয়েছে বাংলাদেশের ঐতিহ্য জামদানিকে কেন্দ্র করে। ভেন্যুর প্রতিটি অংশে ফুটে উঠেছে জামদানির বিভিন্ন মোটিফ, গল্প আর কারুশিল্পের শিকড় থেকে উঠে আসা নকশার ছাপ।
সকাল ৯টায় পর্দা ওঠে আর্কা ফ্যাশন উইকের। এরপর দুপুর ১২টা ও ১২টা ৩০ মিনিটে ছিল মাস্টারক্লাস—প্রথম দিনে ছিল ব্যাগ-নিটিং ও কনটেন্ট ক্রিয়েশন নিয়ে সেশন। আর মূল আকর্ষণ তো অবশ্যই রানওয়ে শীর্ষ ডিজাইনার ও ব্র্যান্ডের কালেকশন নিয়ে প্রতিদিনই আছে ফ্যাশন শো।
প্রথম দিন অর্থাৎ আজকের থিম ‘মডার্ন’। আধুনিকতার স্পর্শে সাজানো আজকের ফ্যাশন রানওয়েতে অংশ নিচ্ছে ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড পৌষ, কাঁঠাল, ডানিয়া, রানাউ, গ্রীষ্ম, রয়েল বাংলা কতুর, বাংলাপাঙ্কসহ আরও কয়েকটি ব্র্যান্ড।
মার্কেটপ্লেস এবারও ক্রেতা-দর্শকের কেন্দ্রবিন্দু। দেশীয় অনলাইনভিত্তিক সৃজনশীল ব্র্যান্ড, তরুণ উদ্যোক্তা ও কারুশিল্পীরা নিজেদের কাজ তুলে ধরেছেন এখানে। পোশাক, গয়না, টোট ব্যাগ, সানগ্লাস, ঘর সাজানোর সামগ্রী, তৈজসপত্র—সব মিলিয়ে বৈচিত্র্যে ঠাসা পুরো জায়গাটি।
বাইরের মার্কেটপ্লেসে বসেছে আমি ঢাকা, ডেয়ারিং, লিলিথ, ইন্টে ব্লু, জুরাহ, ডানিয়া, সত্তা, অ্যাডর্ন অ্যান্ড কো, ডেইজিস ডেইজ, বসফরাস, বুড়ি, হাইপ টাউন, কেইভো, হুইমসি, কল্পতরু, প্রিন্টিং মেমোরিজ, স্ন্যাপকিপ, এলাকা, ফোমো, আর্ট ফর ব্র্যাক সিল্ক, আজরা কালেকটিভ, মালবেরি, মানালা সাসা, জুস, ট্যাড, অরা, ডেনিম শেনিম, লিভিং ব্লু, লোলা হোয়াইটসহ অসংখ্য ব্র্যান্ড। সব কালেকশনেই স্থানীয় ঐতিহ্য, টেকসই ফ্যাশন ও সমসাময়িক ডিজাইনের মেলবন্ধন স্পষ্ট।
গ্লাসহাউজ অংশে রয়েছে আরও বৈচিত্র্যময় ব্র্যান্ড—অ্যাক্রিলিক গিক, ফ্ল্যাপি ক্লাউডস, মুজার চর, অংকন, লাবিবাজ, ইঙ্ক পার্ক ট্যাটু স্টুডিও, ব্যাড গার্ল নেশন, বিডরাইট ব্যাক, আনিকো, হ্যান্ডমেডইভা, স্যাফায়ার জুয়েলস, বিমূর্ত, সো কল্ড আর্টিস্ট, ডালিম অ্যান্ড কো, গ্লুড টুগেদার, ট্যারোটেল, সুহা জুয়েলারি, ঢেউ, ঢাকা ওয়েস্ট কালেকটিভ, স্পার্কলিং বাই তানু প্রমুখ। এখানে পাওয়া যাবে ট্যাটু থেকে শুরু করে রিসাইকেল পণ্য, চাবির রিং, সফট টয়, কাস্টমাইজড ব্যাগ, টি-শার্টসহ বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীল সামগ্রী।
এবারের আয়োজনে আছে কারুশিল্পীদের কাজ। আর্টিসান অ্যাট ওয়ার্ক। দর্শকদের সামনেই তাঁরা তৈরি করছেন বিভিন্ন পণ্য। আড়ংয়ের ছয়জন কারিগর হাতেকলমে দেখাচ্ছেন সূচিশিল্প, ব্লক প্রিন্টিং, বয়ন, নিডলওয়ার্কসহ নানা ঐতিহ্যবাহী কাজ। দর্শনার্থীরা তাই কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছেন শিল্পের সূক্ষ্মতা আর সৌন্দর্য।
ফুড জোনও জমজমাট—ওয়াফল আপ, অ্যারাবিকা, জাস্ট জুস, কড়া ফ্রাই, শর্মা দামাস্কো, টেকআউট, চোখ, গ্র্যাব আ র্যাপসহ আরও অনেক ব্র্যান্ডের ওয়াফল, কুকিজ, ডেজার্ট, শর্মা, পিৎজা, মানচিজ, কফি, জুস—সবই মিলছে এখানে।
সন্ধ্যার পর দর্শকদের জন্য আছে কনসার্ট—টানা তিন দিন রাত ৮টা ১৫ মিনিটে। সুলভ মূল্যে টিকিট কেটে যে কেউ উপভোগ করতে পারবে নিজের পছন্দের আয়োজন।
এবারের এক্সপেরিয়েন্স পার্টনার লাইভ দ্য মোমেন্ট; প্লাটিনাম পার্টনার আড়ং; গোল্ড পার্টনার প্রাইম ব্যাংক, আরাবিকা, ইন্টে ব্লু; ফ্যাশন পার্টনার কাঁঠাল, আমি ঢাকা। স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে রয়েছে আর্কা স্টুডিও, লাউড ওয়ার্কস, আজরা মাহমুদ ট্যালেন্ট ক্যাম্প, পারসোনা, মাম এবং স্টুডিও অক্ষ। মিডিয়া পার্টনার হিসেবে যুক্ত হয়েছে হালফ্যাশনসহ আরও কয়েকটি গণমাধ্যম।
পুরো আয়োজনের প্রতিটি কোণজুড়ে রয়েছে স্থানীয় ফ্যাশন, তরুণ সৃজনশীলতা আর আধুনিকতার অনন্য মেলবন্ধন—যেখানে প্রতিদিনই অপেক্ষা করছে নতুন রং, নতুন গল্প।
ছবি: হাল ফ্যাশন