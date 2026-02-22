গ্র্যান্ড ইফতার বাজার: এক ছাদের নিচে পুরান ও নতুন ঢাকার স্বাদ

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে বনানীর সোয়াট ফিল্ডে শুরু হওয়া এই আয়োজন চলবে পুরো রমজানজুড়ে। লক্ষ্য একটাই—ঢাকার জনপ্রিয় ইফতার আইটেমগুলোকে এক ছাদের নিচে এনে গ্রাহকদের জন্য সহজ, আনন্দময় ও ঝামেলামুক্ত অভিজ্ঞতা তৈরি করা।
তিন বছর সফলভাবে আয়োজনের পর এবার চতুর্থ আসরে পদার্পণ করেছে গ্র্যান্ড ইফতার বাজার। পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী রেস্টুরেন্ট থেকে শুরু করে সমকালীন জনপ্রিয় ব্র্যান্ড—সবাইকে একত্র করেছে এই প্ল্যাটফর্ম।
এবার অংশ নিয়েছে বিউটি লাচ্ছি ও ফালুদা, ডিসেন্ট পেস্ট্রি শপ, রাতের কাবাব, মুসলিম সুইটস, তার্কা, টার্কিশ আদানা কাবাব, মাস্টারশেফ সুবরাত আলী, হাজী বিরিয়ানি, ট্রাই স্টেট ইটারি এবং ইফতারওয়ালা।
ফলে হালিম, কাবাব, জিলাপি, ফালুদা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক স্বাদের ইফতার—সবই মিলছে একই ঠিকানায়।
শুধু সরাসরি কেনাকাটাই নয়, ফুডপ্যান্ডা অ্যাপের মাধ্যমে গ্রাহকরা হোম ডেলিভারি বা পিকআপ সুবিধাও নিতে পারবেন। যারা পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে একসঙ্গে বসে ইফতার করতে চান, তাদের জন্য রয়েছে ১২০ জনের ডাইন-ইন ব্যবস্থা।
ব্যস্ত নগরজীবনে যেখানে যানজট আর সময়ের অভাবে প্রিয় ইফতার সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে, সেখানে এই আয়োজন হয়ে উঠেছে স্বস্তির সমাধান।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আয়োজকরা জানান, রমজান শুধু ধর্মীয় আচার নয়, এটি স্মৃতি, পারিবারিক বন্ধন আর কৃতজ্ঞতার সময়। ছোটবেলার ইফতার প্রস্তুতি, প্রিয় খাবার কিনে আনার মুহূর্ত—এসব স্মৃতিকে নতুন প্রজন্মের নাগালের মধ্যে আনতেই এই উদ্যোগ।
তাদের ভাষায়, নগরজীবনের পরিবর্তিত বাস্তবতায় সবার জন্য ইফতার আয়োজনকে সহজ ও আনন্দময় করে তুলতেই গ্র্যান্ড ইফতার বাজারের পথচলা।
এবারের আয়োজনের পাওয়ার্ড বাই পার্টনার হিসেবে রয়েছে সিটি ব্যাংক আমেরিকান এক্সপ্রেস। সহযোগী পার্টনার হিসেবে যুক্ত আছে কোকাকোলা, ডেটল, হারপিক, বেলিসিমো প্রিমিয়াম আইসক্রিম এবং টিএমএসএস এলপিজি।
রমজানের ব্যস্ততায় ইফতার প্রস্তুতিকে সহজ করতে কিংবা পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী স্বাদ একসঙ্গে উপভোগ করতে চাইলে গ্র্যান্ড ইফতার বাজার হতে পারে এবারের বিশেষ গন্তব্য। ঐতিহ্য, প্রযুক্তি আর উৎসবের উচ্ছ্বাস—সব মিলিয়ে এটি এখন ঢাকার রমজান ক্যালেন্ডারের একটি উল্লেখযোগ্য আয়োজন।