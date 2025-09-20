মাইডাস সেন্টারে জমে উঠেছে বারুণী–ত্রিনয়নী মেলা, ছবির গল্পে দেখে নিন যত বিশেষ আকর্ষণ
ইভেন্ট

মাইডাস সেন্টারে জমে উঠেছে বারুণী–ত্রিনয়নী মেলা, ছবির গল্পে দেখে নিন যত বিশেষ আকর্ষণ

ফ্লোরিডা শুভ্রা রোজারিও
শরৎ ও পূজাকে ঘিরে রাজধানীর নানা প্রান্তে চলছে উৎসবমুখর আয়োজন। তারই অংশ হিসেবে ধানমন্ডি–২৭-এর মাইডাস সেন্টারে বারুণী ও ত্রিনয়নী আয়োজন করেছে দেশীয় পণ্যের শারদীয় মেলা। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে আজ ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই আয়োজন। দেশের নানা প্রান্তের নবীন–প্রবীণ উদ্যোক্তারা তাঁদের সিগনেচার পণ্য সাজিয়ে বসেছেন মাইডাস সেন্টারের ১২ তলায়। দু'পাশজুড়ে বসেছে মোট ৬৬টি স্টল। শাড়ি, থ্রি–পিস, টু–পিস, কুর্তি, পাঞ্জাবি, টি–শার্টের পাশাপাশি আছে হাতে তৈরি অলংকার, মুখরোচক খাবার ও নান্দনিক গৃহসজ্জাসামগ্রী। সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলা এই মেলায় দেশীয় কারুকাজ আর ফ্যাশনের ছোঁয়া পাবেন একসঙ্গে। ছবির গল্পে চলুন ঘুরে আসি জমজমাট এই আয়োজন থেকে।

জমে উঠেছে বারুণী ও ত্রিনয়নীর শারদীয় মেলা
লিফট দিয়ে মাইডাস সেন্টারের ১২ তলায় উঠলেই চোখে পড়বে ত্রিনয়ীর স্টল। মণিপুরি শাড়ির পাশাপাশি এখানে পাওয়া যাচ্ছে ব্লকের কাজ করা শাড়ি
তিন উদ্যোক্তা বন্ধুর ব্র্যান্ড ঋতি, সরলা ও খাদি বাই নুভিয়া। তারা বসেছে শাড়ি, ব্লাউজ, ব্লাউজ পিস, গজ কাপড়, গয়না ও গৃহসজ্জা পণ্য নিয়ে
এই মেলায় প্রথমবারের মতো সরলা নিয়ে এসেছে ফুলদানিসহ ফুল যা ঘর সাজাতে নিতে পারেন আপনি
এ ধরনের হাতে তৈরি রঙিন গয়না কিনতে ঢুঁ মারতে পারেন গয়নার গপ্পোর স্টলে।
পোশাক বাই তাননাস মানেই সুন্দর সব শাড়ির সম্ভার। তবে তাদের সিগনেচার হ্যান্ডপেইন্ট শাড়ির চাহিদা তুঙ্গে
আছে বিডসের ট্রেন্ডি গয়নাও
আনুভাস পূজা উপলক্ষে এনেছে নানান নকশা ও কাটের রকমারি ব্লাউজ
বাংলা রকারস কাজ করেছে অক্সিডাইজড গয়না নিয়ে। এই স্টলের প্রধান আকর্ষণ, তারা প্রতি গ্রাম ১০ টাকায় গয়না বিক্রি করছে
প্রিমেভেরা স্কিনকেয়ারে পাওয়া যাচ্ছে হাতে তৈরি অর্গানিক নানা পণ্য। আর বর্ণন লাইফস্টাইল বসেছে ব্লাউজ ও শাড়ির সম্ভার নিয়ে
তবে প্রিমেভেরার সিগনেচার পণ্য হলো এই ডেজার্ট সাবান। দেখে বোঝার উপায় নেই যে এগুলো সাবান
নানান ডিজাইনের ট্রেন্ডি ব্যাগের সংগ্রহ নিয়ে বসেছে কারূক
দেখে মনে হচ্ছে না এগুলো সত্যিকারের খাবার? আসলে পিস অ্যান্ড লাইটের স্টলে পাওয়া যাচ্ছে সুন্দর সুগন্ধি মোমবাতিগুলো
দ্য সিক্সথ সেন্সের স্টলে আপনি পেয়ে যাবেন মৌসুমি আচার ও ঝালমুড়ির মসলা। আছে চেখে দেখার সুযোগ
এমন চোখজুড়ানো জামদানি শাড়ি কিনতে হলে মৌনতা ফ্যাশন হাউসের স্টলে ঢুঁ মারতে হবে
মৃন্ময়ীর ব্রাশ মেটালের গয়নাগুলো গয়নাপ্রেমীরা অবশ্যই পছন্দ করবেন। আধুনিক আর সাবেকি দুই ধরনের নকশার গয়নাই আছে তাদের স্টলে
এমন ফুলেল নকশার বর্ণিল গয়নাগুলো দ্য ক্র্যাফট লেডির। এটাই তাদের সিগনেচার পণ্য
রসুনদানার সিগনেচার পণ্য তাদের ব্লাউজগুলো। একরঙা ব্লাউজের ওপর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সুই–সুতায় বোনা ফুলেল মোটিফ
হাতের কাজ আর বিভিন্ন রঙের বো ক্লিপগুলোও পেয়ে যাবেন সুলভ মূল্যে
দেহালীতে আছে অক্সিডাইজডের ট্রেন্ডি গয়না
নানা ফ্লেভারের সুস্বাদু কেক খেতে চাইলে একবার এই স্টলে ঢুঁ মেরে আসতেই পারেন।
মেলায় পাওয়া যাচ্ছে ছোটদের পোশাকও
সাফিয়াস কিচেনে এলে আপনি এমন মুখরোচক খাবার খেতে পারবেন। আছে লাইভ কিচেনের ব্যবস্থা
হাতে তৈরি রঙিন গয়নার পসরা বসেছে মালাবিসের স্টলে। চুড়ি, নেকপিস থেকে শুরু করে আংটি, দুল সবকিছুতেই ফুটে উঠেছে সুই–সুতার বুনন
হাতে তৈরি রঙিন গয়নার পসরা বসেছে মালাবিসের স্টলে। চুড়ি, নেকপিস থেকে শুরু করে আংটি, দুল সবকিছুতেই ফুটে উঠেছে সুই–সুতার বুনন

ছবি: লেখক

প্রকাশ: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৪: ১৬
