মাইডাস সেন্টারে জমে উঠেছে বারুণী–ত্রিনয়নী মেলা, ছবির গল্পে দেখে নিন যত বিশেষ আকর্ষণ

শরৎ ও পূজাকে ঘিরে রাজধানীর নানা প্রান্তে চলছে উৎসবমুখর আয়োজন। তারই অংশ হিসেবে ধানমন্ডি–২৭-এর মাইডাস সেন্টারে বারুণী ও ত্রিনয়নী আয়োজন করেছে দেশীয় পণ্যের শারদীয় মেলা। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে আজ ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই আয়োজন। দেশের নানা প্রান্তের নবীন–প্রবীণ উদ্যোক্তারা তাঁদের সিগনেচার পণ্য সাজিয়ে বসেছেন মাইডাস সেন্টারের ১২ তলায়। দু'পাশজুড়ে বসেছে মোট ৬৬টি স্টল। শাড়ি, থ্রি–পিস, টু–পিস, কুর্তি, পাঞ্জাবি, টি–শার্টের পাশাপাশি আছে হাতে তৈরি অলংকার, মুখরোচক খাবার ও নান্দনিক গৃহসজ্জাসামগ্রী। সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলা এই মেলায় দেশীয় কারুকাজ আর ফ্যাশনের ছোঁয়া পাবেন একসঙ্গে। ছবির গল্পে চলুন ঘুরে আসি জমজমাট এই আয়োজন থেকে।
ছবি: লেখক