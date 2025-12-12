আইএবি বিল্ড এক্সপো: বাড়ি বানানোর সবকিছু নিয়ে বৈচিত্র্যময় নির্মাণসামগ্রীর মেলা

দেশের স্থাপত্য পরিমণ্ডলে নতুন ভাবনার অনুপ্রেরণা জোগাতে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের আয়োজনে শুরু হয়েছে ‘আইএবি বিল্ড এক্সপো ২০২৫’। বৃহস্পতিবার, ১১ ডিসেম্বর দুপুরে উদ্বোধন হয় তিন দিনের এই মেলা চলবে শনিবার রাত ৮টা পর্যন্ত।
বাংলাদেশ আর্কসামিট–২০২৫ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে দেশ–বিদেশের স্থপতি, নির্মাণ পেশাজীবী থেকে শুরু করে শিল্পসংশ্লিষ্ট সবাই অংশ নিচ্ছেন। উদ্বোধনী আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতি আসিফুর রহমান ভূঁইয়া, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. খালেকুজ্জামান চৌধুরী, স্থপতি ইনস্টিটিউটের সভাপতি অধ্যাপক ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক ড. মাসুদ উর রশিদসহ ইনস্টিটিউটের আরও সদস্যরা।
নির্মাণসামগ্রীর বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ একটি প্ল্যাটফর্ম
মেলায় অংশ নিয়েছে অন্তত ৫০টি শীর্ষস্থানীয় নির্মাণসামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান। ইট, কংক্রিট ব্লক, পেভার্স, টাইলস, গ্লাস, অত্যাধুনিক স্যানিটারি সামগ্রী, ইলেকট্রিক সরঞ্জাম, অন্দরসজ্জার অ্যাকসেসরিজ—নির্মাণশিল্পের প্রয়োজনীয় প্রায় সব ধরনের উপকরণই এখানে এক ছাদের নিচে প্রদর্শিত হচ্ছে।
আয়োজক প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, সাধারণ দর্শনার্থীর জন্য মেলা উন্মুক্ত এবং প্রবেশের আগে অন–স্পট রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে যে কেউ প্রদর্শনী ঘুরে দেখতে পারবেন।
এ বছর এক্সপোর বড় আকর্ষণ আকিজবশির গ্লাসের বিশেষ প্রদর্শনী। আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের মিল্কিওয়ে হলে (স্টল নং L–8) প্রতিষ্ঠানটি তুলে ধরছে তাদের অত্যাধুনিক গ্লাস ইনোভেশন। স্থপতি ও ডিজাইনারদের জন্য উন্মুক্ত এই প্রদর্শনীতে রয়েছে ৭০০ পিপিএম ক্লিয়ার গ্লাস, বোথ সাইড কনভেকশন টেকনোলজির ট্রু টেম্পারড গ্লাস এবং দেশের প্রথম কপার-ফ্রি সিলভার মিরর।
এ ছাড়া দর্শনার্থীরা দেখতে পাচ্ছেন ‘নেক্সট গ্লাস ইনোভেশন’–এর বিশেষ শোকেস, যা আধুনিক স্থাপত্যের ভবিষ্যৎ মান নির্ধারণে নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। শক্তিশালী, নিরাপদ ও টেকসই নির্মাণের সমাধান হিসেবে এক্সপোতে শুধু গ্লাসই নয়, প্রদর্শিত হচ্ছে আধুনিক নির্মাণ প্রযুক্তির বিস্তৃত সমাহারও। আইএবি বিল্ড এক্সপো ২০২৫-তে অংশগ্রহণ করেছে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ইস্পাত উৎপাদনকারী কোম্পানি জিপিএইচ ইস্পাত।
তাদের প্রদর্শনীতে আছে সিসমিক বেজ আইসোলেশন, উন্নতমানের স্টিল উৎপাদন, রিবার ফ্যাব্রিকেশন, কানেকশন ও জয়েন্টিং সিস্টেম, প্রিকাস্ট ও পোস্ট-টেনশনিং সলিউশন। দর্শনার্থীরা এই এক্সপোর মাধ্যমে জানতে পারছেন, এসব প্রযুক্তি কীভাবে ভবিষ্যতের অবকাঠামোকে আরও শক্তিশালী, নিরাপদ ও টেকসই করে তুলতে পারে।
স্থাপত্য ও নির্মাণশিল্পের অগ্রগতির এ ধারাবাহিকতায় আইএবি বিল্ড এক্সপো–২০২৫ হয়ে উঠেছে পেশাজীবী, গবেষক ও দর্শনার্থীদের এক মিলনমেলা। নতুন প্রযুক্তি কাছ থেকে দেখা ও শেখার এই সুযোগ দেশীয় নির্মাণশিল্পকে আরও এগিয়ে নিতে অবদান রাখবে—এমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের।
ছবি: হাল ফ্যাশন