অধিকার, ন্যায়বিচার ও উদ্যোগ: নারী-পুরুষ সমতার নতুন কণ্ঠস্বর তরুণদের

জাতিসংঘ বাংলাদেশ এবং লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ অন উইমেনস অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যান্ড জেন্ডার ইকুয়ালিটি-এর সহযোগিতায় ১০ মার্চ ব্রিটিশ কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে অংশ নেন শিক্ষার্থী, নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ এবং উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা।
এ বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের বৈশ্বিক প্রতিপাদ্য ছিল—“অধিকার। ন্যায়বিচার। উদ্যোগ। সকল নারী ও কন্যাশিশুর জন্য।” এই ভাবনাকে সামনে রেখে তরুণদের কণ্ঠ, অভিজ্ঞতা এবং ভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়াই ছিল অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে প্রত্যেক নাগরিকেরই দায়িত্ব রয়েছে। পরিবার, রাস্তা কিংবা পাড়া—সমাজের প্রতিটি স্তরে দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতিগত মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
জাতিসংঘ নারী সংস্থার উপপ্রতিনিধি নাভানিতা সিনহা বলেন, টেকসই উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিত হবে। তিনি বিশেষভাবে পুরুষদেরও এই আন্দোলনের অংশ হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর ভাষায়, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পুরুষরাও সমান অংশীদার—তাদেরই হতে হবে সহযোগী ও পরিবর্তনের অগ্রদূত।
অনুষ্ঠানের একটি আকর্ষণীয় অংশ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক বক্তৃতা পর্ব। সেখানে তারা সমাজে প্রচলিত লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য, সামাজিক ধ্যানধারণা এবং ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকারের নানা বাধা নিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও ভাবনা তুলে ধরেন। তরুণদের এই বক্তব্যগুলো সমাজের বাস্তবতার একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বাইবা জারিনা বলেন, তরুণদের বক্তব্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়—নীতিনির্ধারণ তখনই শক্তিশালী হয়, যখন তা প্রভাবিত মানুষের কণ্ঠকে গুরুত্ব দেয়।
বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত নিকোলাস উইকস বলেন, বিশ্বের কোথাওই লিঙ্গসমতা পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। তাই এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, যেখানে সবার সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক সাবিহা ইয়াসমিন রোজি ও তানিয়া হক, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক ড. তাইয়াবুর রহমান এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের পরিচালক স্টিফেন ফোর্বস।
আয়োজনে নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গসমতা বিষয়ক কার্টুন এবং ভিজ্যুয়াল আর্টের একটি প্রদর্শনীও উদ্বোধন করা হয়। এই প্রদর্শনীতে শিল্পের মাধ্যমে নারী অধিকার ও সমতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে, যা দর্শকদের নতুনভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে।
তরুণদের কণ্ঠ, নীতি নির্ধারকদের বার্তা এবং শিল্পের ভাষা—সব মিলিয়ে এই আয়োজন যেন একটি স্পষ্ট বার্তা দেয়: সমতার সমাজ গড়ে তুলতে কথার পাশাপাশি প্রয়োজন সচেতন উদ্যোগ এবং সম্মিলিত পদক্ষেপ।