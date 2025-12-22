নতুন বছরের আগমনে হলিডে ইন ঢাকা সিটি সেন্টারে থাকছে দারুণ সব আয়োজন
ইভেন্ট

ডিসেম্বরের শীতের আমজের সঙ্গে মিশে থাকে ক্রিসমাস আর নতুন বছরের আগমনী বার্তা। তাই  পরিবার ও প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য মাসজুড়ে নানা আয়োজন নিয়ে হাজির হয়েছে হলিডে ইন ঢাকা সিটি সেন্টার।

ডিসেম্বরের শুরু থেকেই হোটেলের প্রবেশমুখে রাখা হয়েছে বিশাল ক্রিসমাস ট্রি আর  ঝলমলে আলোকসজ্জা। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে থাকছে  শিশুদের জন্য গ্র্যান্ড কিডস’ কার্নিভ্যাল।

এই সময় বাচ্চাদের স্কুল ছুটি থাকে সেই আনন্দকে দ্বিগুণ করতে ২৫ ডিসেম্বর, ক্রিসমাস ডে-তে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত আয়োজন করা হয়েছে ‘গ্র্যান্ড কিডস’ কার্নিভাল’। এই কার্নিভালে শিশুদের জন্য থাকছে বাউন্সি ক্যাসল, বল পুল, মেরি-গো-রাউন্ড, ট্রেন রাইড, বেলুন জাম্পিং, ভিআর গেমসহ নানা রোমাঞ্চকর আয়োজন। খাবারের স্টলগুলোতে শিশুরা উপভোগ করতে পারবে আনলিমিটেড আইসক্রিম, পপকর্ন, ক্যানডি ফ্লস ও নানা ধরনের স্ন্যাক্স। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সান্তা ক্লজ, যিনি শিশুদের জন্য নিয়ে আসবেন বিশেষ উপহার ও চমক। এখানে প্রবেশমূল্য: ১,৫০০ টাকা । একজন শিশুর সঙ্গে একজন অভিভাবক থাকবেন প্রবেশ করতে পারবেন এই মূল্যে (একজন শিশু ও একজন অভিভাবক)।

এছাড়াও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য থাকছে ফেস্টিভ বুফে। ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর হলিডে ইন ঢাকা সিটি সেন্টারে এই বুফের প্রধান আকর্ষণ হিসেবে মেন্যুতে থাকবে স্টাফড হোল রোস্টেড টার্কি। এর পাশাপাশি থাকবে বিফ ওয়েলিংটন, ব্রেইজড ল্যাম্ব শ্যাংক, চিকেন রুলাড, বিবিকিউ বিফ শর্ট রিবস, স্প্যানিশ সি-ফুড পায়েলা সহ আরও নানা আন্তর্জাতিক পদ। ডেজার্ট কর্নারে থাকবে ক্রিসমাস মিন্স পাই, জার্মান স্টোলেন, রিচ প্লাম কেক, প্যানেটোনে ও অ্যাপল স্ট্রুডেল।

বুফের জন্য জনপ্রতি ৭,৫০০ টাকা দিতে হবে। আর নির্বাচিত ব্যাংক কার্ডে থাকছে বাই ওয়ান গেট ওয়ান, বাই ওয়ান গেট টু ও বাই ওয়ান গেট থ্রি ফ্রি অফার।  উৎসবের আনন্দ বাড়াতে হলিডে ইন-এর পেস্ট্রি শেফরা তৈরি করেছেন বিশেষ আর্টিজান ফেস্টিভ কেক। উপহার কিংবা পারিবারিক আড্ডার জন্য এখনই প্রি-অর্ডার করলে মিলবে ২০ শতাংশ ছাড়। সুন্দর সময় কাটাতে পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে চলে যেতে পারেন হলিডে ইন ঢাকা সিটি সেন্টারে।

ছবি: হলিডে ইন ঢাকা সিটি সেন্টার

প্রকাশ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৩: ৪৯
