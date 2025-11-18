মিস ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫: ন্যাশনাল কস্টিউম ও অন্যান্য লুকে জেসিয়া
ইভেন্ট

মিস ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫: ন্যাশনাল কস্টিউম ও অন্যান্য লুকে জেসিয়া

টোকিওতে শুরু হয়েছে মিস ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫-এর কার্যক্রম। ১৩ নভেম্বর থেকেই জমে উঠেছে বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিকতা। মূল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ২৭ নভেম্বর, টোকিওতেই। এবার বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন জেসিয়া ইসলাম, যিনি বিশ্বের নানা দেশের প্রতিযোগীদের সঙ্গে অংশ নিচ্ছেন। নতুন দেশ, নতুন মানুষ, নতুন অভিজ্ঞতা—সব মিলিয়ে এই প্রতিযোগিতা যেন জেসিয়ার মুকুটে নতুন পালক যোগ করেছে। উপভোগ্য ও শিক্ষণীয় কর্মকাণ্ডে প্রতিটি দিন কাটছে তাঁর। চলুন ছবির গল্পে দেখা যাক জেসিয়ার টোকিওর প্রতিদিনের লুক ও মুহূর্তগুলো

৩ নম্বর দিন ফ্যাশন ব্র্যান্ড পৌষি অফিশিয়ালের ফরমাল আউটফিট পরেন জেসিয়া। হালকা প্যাস্টেল শেডের স্যুটের সঙ্গে পরেন জেভার বাই আরোহীর স্টেটমেন্ট জুয়েলারি
গুয়াতেমালা, চেক রিপাবলিক ও নেপালের প্রতিযোগীদের সঙ্গে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মিস ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫–এর ‘স্যাফায়ার নাইট’ ছিল এদিন। তাই এই নীলকান্তমণি রঙের মুক্তাসজ্জিত কেপ গাউন পরেছেন জেসিয়া। গাউনটি ফ্যাশন ল্যাব বাই তৃষার
মিস ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের ৬৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত ওয়েলকাম ডিনারে জেসিয়ার মতো স্যাফায়ার গাউনে অন্যান্য প্রতিযোগীরা
জাপানের ইয়ামানাশি ট্যুরে সব প্রতিনিধির সঙ্গে জেসিয়া
এদিন জেসিয়া ‘মর্নিং লুক’-এ বেছে নেন সাদা ফরমাল আউটফিট। সাদা ফার সোয়েটারের সঙ্গে কোমরে মুক্তার বেল্ট আর ম্যাচিং বটম পরেন সুন্দরী। মাথায় ম্যাচিং ফার টুপি আর মিনি ব্যাগ হয়েছে এই লুকের সঙ্গী। তাঁর সঙ্গে পোজ দেওয়া স্পেনের প্রতিযোগীও পরেছেন সাদা পোশাক
ইভিনিং পার্টি লুকে শানায়া কতুরের ওয়ান শোল্ডার নীল গাউন পরেছেন জেসিয়া। এই লুকে স্লিক বান হেয়ারস্টাইলের সঙ্গে কানে পরেছেন স্টেটমেন্ট দুল
রুলমেকারের লেদার আউটফিটে স্টাইলিশ লাগছে তাঁকে
নানা দেশের প্রতিযোগীর সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল জেসিয়া
মিস ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫-এর ন্যাশনাল কস্টিউম প্রদর্শনীতে দেশীয় সংস্কৃতিকে পোশাকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন জেসিয়া।
ডিজাইনার রাইসা আমিন শৈলীর পোশাকে জেসিয়া তাঁর দেশের ঐতিহ্যকে মঞ্চে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই সঙ্গে ফিউশনের ছোঁয়ায় ক্যানভাস-এর ট্র‍্যাডিশনাল গয়নায় নজর কাড়ছেন তিনি।
সবুজ গাউনের জমিনে নিখুঁত নকশিকাঁথার কাজ, যেখানে নদীতে ইলিশ, বাংলাদেশের ফল, বেঙ্গল টাইগার, ট্যাপা পুতুল এবং শহীদ মিনারের মতো মোটিফগুলো রঙিন সুতায় সুন্দরভাবে বোনা হয়েছে।
ছবি: এএমটিসি

প্রকাশ: ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ১৪: ০০
