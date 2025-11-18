মিস ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫: ন্যাশনাল কস্টিউম ও অন্যান্য লুকে জেসিয়া

টোকিওতে শুরু হয়েছে মিস ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫-এর কার্যক্রম। ১৩ নভেম্বর থেকেই জমে উঠেছে বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিকতা। মূল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ২৭ নভেম্বর, টোকিওতেই। এবার বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন জেসিয়া ইসলাম, যিনি বিশ্বের নানা দেশের প্রতিযোগীদের সঙ্গে অংশ নিচ্ছেন। নতুন দেশ, নতুন মানুষ, নতুন অভিজ্ঞতা—সব মিলিয়ে এই প্রতিযোগিতা যেন জেসিয়ার মুকুটে নতুন পালক যোগ করেছে। উপভোগ্য ও শিক্ষণীয় কর্মকাণ্ডে প্রতিটি দিন কাটছে তাঁর। চলুন ছবির গল্পে দেখা যাক জেসিয়ার টোকিওর প্রতিদিনের লুক ও মুহূর্তগুলো
ছবি: এএমটিসি