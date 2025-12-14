ঢাকা ওয়ানগালা ২০২৫: গারোদের ঐতিহ্যবাহী খাবার, পোশাক ও গয়নায় মুগ্ধ দর্শনার্থীরা

লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠ যেন এক দিনের জন্য রং, সংস্কৃতি আর আনন্দের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল। সম্প্রতি সেখানে আয়োজিত হয় গারো জনগোষ্ঠীর প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব ‘ঢাকা ওয়ানগালা ২০২৫’। বর্ণিল ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সেজে ওঠা গারো সম্প্রদায়ের মানুষজনের উপস্থিতিতে উৎসবটি হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত। নতুন ফসল ঘরে ওঠার আনন্দে শস্যদেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর এই উৎসব প্রতিবছর বর্ষা শেষে ও শীতের শুরুতে উদ্যাপিত হয়। দিনব্যাপী নানা আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর মেলা প্রাঙ্গণে গড়ে ওঠা স্টলগুলোতে গারোদের ঐতিহ্যবাহী খাবার, পোশাক ও গয়নার সমাহারে ঢাকায় বসেই যেন ধরা দেয় গারো সংস্কৃতির এক জীবন্ত ছবি। ছবির গল্পে রইল বিস্তারিত...।