ঢাকা ওয়ানগালা ২০২৫: গারোদের ঐতিহ্যবাহী খাবার, পোশাক ও গয়নায় মুগ্ধ দর্শনার্থীরা
ইভেন্ট

ঢাকা ওয়ানগালা ২০২৫: গারোদের ঐতিহ্যবাহী খাবার, পোশাক ও গয়নায় মুগ্ধ দর্শনার্থীরা

শেয়ার করুন
ফলো করুন

লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠ যেন এক দিনের জন্য রং, সংস্কৃতি আর আনন্দের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল। সম্প্রতি সেখানে আয়োজিত হয় গারো জনগোষ্ঠীর প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব ‘ঢাকা ওয়ানগালা ২০২৫’। বর্ণিল ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সেজে ওঠা গারো সম্প্রদায়ের মানুষজনের উপস্থিতিতে উৎসবটি হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত। নতুন ফসল ঘরে ওঠার আনন্দে শস্যদেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর এই উৎসব প্রতিবছর বর্ষা শেষে ও শীতের শুরুতে উদ্‌যাপিত হয়। দিনব্যাপী নানা আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর মেলা প্রাঙ্গণে গড়ে ওঠা স্টলগুলোতে গারোদের ঐতিহ্যবাহী খাবার, পোশাক ও গয়নার সমাহারে ঢাকায় বসেই যেন ধরা দেয় গারো সংস্কৃতির এক জীবন্ত ছবি। ছবির গল্পে রইল বিস্তারিত...।

১/২০
আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের অহংকার—এই মর্মবাণীকে ধারণ করেই বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করা হয়েছে ঢাকা ওয়ানগালা–২০২৫, যেখানে গারো জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও আনন্দ একসূত্রে মিলেছে।
আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের অহংকার—এই মর্মবাণীকে ধারণ করেই বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করা হয়েছে ঢাকা ওয়ানগালা–২০২৫, যেখানে গারো জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও আনন্দ একসূত্রে মিলেছে।
বিজ্ঞাপন
২/২০
যাকগিতালের স্টলে গারোদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও গয়নার পসরা সাজানো ছিল, যা দর্শনার্থীদের কাছে গারো সংস্কৃতির স্বকীয়তা ও নান্দনিকতাকে নতুনভাবে তুলে ধরেছে।
যাকগিতালের স্টলে গারোদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও গয়নার পসরা সাজানো ছিল, যা দর্শনার্থীদের কাছে গারো সংস্কৃতির স্বকীয়তা ও নান্দনিকতাকে নতুনভাবে তুলে ধরেছে।
৩/২০
বিশেষ নজর কেড়েছে গারোদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক দকমান্দা দিয়ে তৈরি নেকপিসগুলো, যেখানে তাঁদের মোটিফ ও আধুনিক নান্দনিকতার মেলবন্ধন দেখা গেছে।
বিশেষ নজর কেড়েছে গারোদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক দকমান্দা দিয়ে তৈরি নেকপিসগুলো, যেখানে তাঁদের মোটিফ ও আধুনিক নান্দনিকতার মেলবন্ধন দেখা গেছে।
বিজ্ঞাপন
৪/২০
বিবি ফুডসের স্বত্বাধিকারী ও জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর অধরা মার্সির উপস্থিতি ওয়ানগালার মেলা প্রাঙ্গণে যোগ করে বাড়তি আকর্ষণ। তাঁর হাতে তৈরি চিলি অয়েল, কিমচিসহ নানা ট্রেন্ডি খাবারের স্টলে দিনভর ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। স্বাদ আর মানের কারণে এসব খাবারের চাহিদাও ছিল ব্যাপক। মেলায় না এলেও আগ্রহীরা চাইলে অনলাইনে অর্ডারের মাধ্যমে সহজেই এই জনপ্রিয় আইটেমগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন।
বিবি ফুডসের স্বত্বাধিকারী ও জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর অধরা মার্সির উপস্থিতি ওয়ানগালার মেলা প্রাঙ্গণে যোগ করে বাড়তি আকর্ষণ। তাঁর হাতে তৈরি চিলি অয়েল, কিমচিসহ নানা ট্রেন্ডি খাবারের স্টলে দিনভর ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। স্বাদ আর মানের কারণে এসব খাবারের চাহিদাও ছিল ব্যাপক। মেলায় না এলেও আগ্রহীরা চাইলে অনলাইনে অর্ডারের মাধ্যমে সহজেই এই জনপ্রিয় আইটেমগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন।
৫/২০
নানা ধরনের গয়না আর পোশাকের পসরা
নানা ধরনের গয়না আর পোশাকের পসরা
৬/২০
বিন্নি পিঠা, মোমো আর কাঁকড়া ভাজার মতো সুস্বাদু খাবার ছিল
বিন্নি পিঠা, মোমো আর কাঁকড়া ভাজার মতো সুস্বাদু খাবার ছিল
৭/২০
মাথায় মোরগের পালক দিয়ে তৈরি অলংকার পরে ট্র্যাডিশনাল সাজে নজর কাড়ছিলেন এই তরুণী। একই সঙ্গে স্টলে ছিল মজাদার ফুচকা, যা দর্শনার্থীদের আরও আকর্ষণ করেছে
মাথায় মোরগের পালক দিয়ে তৈরি অলংকার পরে ট্র্যাডিশনাল সাজে নজর কাড়ছিলেন এই তরুণী। একই সঙ্গে স্টলে ছিল মজাদার ফুচকা, যা দর্শনার্থীদের আরও আকর্ষণ করেছে
৮/২০
হাতে তৈরি শাল বা চাদর ছাড়াও পাহাড়ি মোটিফের ব্যাগ নিয়ে সাজিয়েছেন স্টল
হাতে তৈরি শাল বা চাদর ছাড়াও পাহাড়ি মোটিফের ব্যাগ নিয়ে সাজিয়েছেন স্টল
৯/২০
জুমের চাষ করা কমলা আর আলু সাজিয়ে বসেছেন তাঁরা
জুমের চাষ করা কমলা আর আলু সাজিয়ে বসেছেন তাঁরা
১০/২০
রঙিন দকমান্দার পসরা দর্শনার্থীদের নজর কাড়ছিল
রঙিন দকমান্দার পসরা দর্শনার্থীদের নজর কাড়ছিল
১১/২০
হাতে তৈরি অর্গানিক লিপ বাম, সাবান এবং নানা আকর্ষণীয় ডিজাইনের মোমবাতি পাওয়া যাবে টিএস হ্যান্ডমেইড ব্র্যান্ডে, যা মেলার স্টলেও ক্রেতাদের আকর্ষণ কেড়েছে।
হাতে তৈরি অর্গানিক লিপ বাম, সাবান এবং নানা আকর্ষণীয় ডিজাইনের মোমবাতি পাওয়া যাবে টিএস হ্যান্ডমেইড ব্র্যান্ডে, যা মেলার স্টলেও ক্রেতাদের আকর্ষণ কেড়েছে।
১২/২০
ছিল লাইভ কিচেনের ব্যবস্থাও। যেন দর্শনার্থীরা গরম আর ফ্রেশ খাবার উপভোগ করতে পারেন
ছিল লাইভ কিচেনের ব্যবস্থাও। যেন দর্শনার্থীরা গরম আর ফ্রেশ খাবার উপভোগ করতে পারেন
১৩/২০
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ছিল বেশ উপভোগ্য। গারো সম্প্রদায়ের শিল্প ও সংস্কৃতির প্রাণবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে নাচে-গানে
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ছিল বেশ উপভোগ্য। গারো সম্প্রদায়ের শিল্প ও সংস্কৃতির প্রাণবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে নাচে-গানে
১৪/২০
আমন্ত্রিত অতিথি এবং দর্শনার্থীরা আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেছেন ঢাকা ওয়ানগালার আয়োজন
আমন্ত্রিত অতিথি এবং দর্শনার্থীরা আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেছেন ঢাকা ওয়ানগালার আয়োজন
১৫/২০
টি-শার্ট, হুডিসহ ট্রেন্ডি পোশাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গারোদের বিশেষ নকশা ও মোটিফ, যেখানে বড়দিনের সান্তা ক্লজের থিমও যোগ হয়েছে
টি-শার্ট, হুডিসহ ট্রেন্ডি পোশাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গারোদের বিশেষ নকশা ও মোটিফ, যেখানে বড়দিনের সান্তা ক্লজের থিমও যোগ হয়েছে
১৬/২০
বান্ধবীরা মিলে বসেছে নানা পদের স্বাদে ভরা খাবার নিয়ে। ছিল চুই হাঁস, চুই বট, বিবুক জগেগা এবং ডাব পুডিং
বান্ধবীরা মিলে বসেছে নানা পদের স্বাদে ভরা খাবার নিয়ে। ছিল চুই হাঁস, চুই বট, বিবুক জগেগা এবং ডাব পুডিং
১৭/২০
বিন্নি চালের সুস্বাদু পিঠা আর ডোনাট নিয়ে বসেছেন তাঁরা
বিন্নি চালের সুস্বাদু পিঠা আর ডোনাট নিয়ে বসেছেন তাঁরা
১৮/২০
হাতের তৈরি রঙিন ঘর সাজানো ও হোম ডেকর পণ্যগুলো মেলায় নজর কাড়ছিল
হাতের তৈরি রঙিন ঘর সাজানো ও হোম ডেকর পণ্যগুলো মেলায় নজর কাড়ছিল
১৯/২০
এক গারো দম্পতি মেলার রঙিন ভিড়ে মন খুলে কেনাকাটা করছেন
এক গারো দম্পতি মেলার রঙিন ভিড়ে মন খুলে কেনাকাটা করছেন
২০/২০
দর্শনার্থীরা মেলায় পাহাড়ি শাকসবজি কেনাকাটায় ব্যস্ত ছিলেন
দর্শনার্থীরা মেলায় পাহাড়ি শাকসবজি কেনাকাটায় ব্যস্ত ছিলেন
প্রকাশ: ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২: ৪৯
বিজ্ঞাপন