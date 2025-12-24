দা ওয়েস্টিন ঢাকায় বড়দিনে থাকছে সান্তাক্লজের সঙ্গে বর্ণিল আয়োজন

২৫ ডিসেম্বর সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত দা ওয়েস্টিন ঢাকা-এর গ্র্যান্ড বলরুমে অনুষ্ঠিত হবে এই কিডস পার্টি। এ উপলক্ষে পুরো ভেন্যু সাজানো হয়েছে উৎসবের আবহে, যেখানে শিশুরা অংশ নেবে নানা ইন্টারঅ্যাকটিভ গেম, লাইভ ম্যাজিক শো ও পাপেট শো। আয়োজনের মধ্যে আরও থাকছে রিং টস, টিক-ট্যাক-টো, ইগলু হাউস, জাম্পিং ক্যাসল, প্লেহাউস, মিনি ট্রেন, ফটো বুথ ও বল হাউস, যা শিশুদের জন্য প্রাণবন্ত আনন্দের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ।
এই অনুষ্ঠানের টিকিট মূল্য রাখা হয়েছে জনপ্রতি ৩,০০০ টাকা (প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু উভয়ের জন্য), তবে দুই বছরের নিচে শিশুদের জন্য প্রবেশ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আগাম বুকিংয়ে থাকছে ২০ শতাংশ ছাড়। অংশগ্রহণের জন্য রিজার্ভেশন হটলাইনে যোগাযোগ করা যাবে +৮৮০ ২২২২২৯ ১৯৮৮ নম্বরে।
কিডস পার্টির পাশাপাশি দা ওয়েস্টিন ঢাকা বড়দিন উপলক্ষে হোটেলের বিভিন্ন ভেন্যুতেও থাকছে বিশেষ আয়োজন। ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় দা লিভিং রুমে থাকবে ক্রিসমাস ক্যারলস। সিজনাল টেস্টস রেস্টুরেন্টে নির্বাচিত পার্টনারদের সঙ্গে থাকছে বাই ওয়ান গেট থ্রি, বাই ওয়ান গেট টু ও বাই ওয়ান গেট ওয়ান অফার।
এছাড়া ক্রিসমাস ইভ ডিনার, ক্রিসমাস ব্রাঞ্চ ও ডিনার, স্প্ল্যাশে ক্রিসমাস বিবিকিউ নাইট, প্রেগোতে স্পেশাল ৬ কোর্স সেট মেনু এবং ডেইলি ট্রিটসে পুরো ডিসেম্বরজুড়ে থাকবে ক্রিসমাস থিমের বিশেষ মিষ্টান্ন ও মৌসুমি খাবারের আয়োজন। আয়োজনের প্রাইম পার্টনার হিসেবে আছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি এবং মিনিসো।
হোটেল কর্তৃপক্ষ জানায়, এই বড়দিনে দা ওয়েস্টিন ঢাকা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ব্যস্ততা থেকে একটু বিরতি নিয়ে পরিবার ও প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটাতে। শিশুদের জন্য রঙিন আয়োজন থেকে শুরু করে বিশেষ উৎসবমুখর ডাইনিং সব মিলিয়ে দা ওয়েস্টিন ঢাকা প্রস্তুত আছে বড়দিনে স্মরণীয় কিছু মুহূর্ত উপহার দিতে।
ছবি: দা ওয়েস্টিন ঢাকা