ঢাকা রিজেন্সিতে চলছে হিলশা ফেস্ট

ঢাকা রিজেন্সির স্বনামধন্য রেস্তোরাঁয় পাওয়া যাচ্ছে পাঁচটি বিশেষ ইলিশ প্ল্যাটার—
* ইলিশ খিচুড়ি
* সর্ষে ইলিশ
* ইলিশ পোলাও
* ইলিশ ফ্রাই
* দই ইলিশ
প্রতিটি পদেই রয়েছে খাঁটি মসলার গন্ধ, নিখুঁত রান্নার কৌশল আর চোখ ধাঁধানো পরিবেশন। শুরু মাত্র ১৭৯৯ টাকা থেকে, যা নিঃসন্দেহে রসনা বিলাসীদের জন্য দারুণ এক সুযোগ। সঙ্গে থাকবে অন্যান্য ফিউশন ডিশ, যা ঐতিহ্য ও স্বাদে ভোজনরসিকদের দেবে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। এ ছাড়াও রয়েছে এক্সক্লুসিভ ইলিশের প্লাটার, যা ইলিশ প্রেমীদের অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা অর্জনে ভূমিকা রাখবে।
ঢাকা রিজেন্সি রেখেছে বিশেষ ফ্যামিলি প্যাকেজ (৪ জনের জন্য)-যেখানে পরিবার নিয়ে বসে একসঙ্গে উপভোগ করা যাবে ইলিশের আসল স্বাদ। এখানে প্রতিদিন অতিথিরা ইলিশের যেকোনো আইটেম বেছে নিতে পারবেন নিজের পছন্দ অনুযায়ী, সকাল-দুপুর-রাত যেকোনো সময়। ইলিশপ্রেমীদের জন্য আকর্ষণীয় ও সুলভ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ইলিশের এই উৎসবে।
শেফদের সযত্ন রান্নায় প্রতিটি প্ল্যাটার হয়ে উঠেছে একেকটি শিল্পকর্ম। ঐতিহ্যবাহী স্বাদের সঙ্গে আধুনিক গুরমে টুইস্ট যোগ করে তৈরি এই আয়োজন অতিথিদের দেবে এক ভিন্ন রসনার অভিজ্ঞতা।
বন্ধু, পরিবার কিংবা সহকর্মী-যার সঙ্গেই কাটানো হোক, “হিলশা ফেস্ট” প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে এক অনন্য ও স্মরণীয় খাবার অভিজ্ঞতার। উষ্ণ আতিথেয়তা আর অভিজাত পরিবেশে এই উৎসব নিঃসন্দেহে ইলিশপ্রেমীদের মনে দাগ কাটবে।
ছবি: ঢাকা রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট