আগারগাঁওয়ে শুরু হলো ১২ দিনব্যাপী বাংলাদেশ বাণিজ্য মেলা ২০২৫

সকালে এক আনুষ্ঠানিক আয়োজনের মাধ্যমে মেলার উদ্বোধন করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এক্স গ্রুপ চেইন রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জসিম উদ্দিন আহমেদ।
উদ্বোধনী পর্বে এক্স গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, “এমন একটি জাতীয় আয়োজনে স্পনসর হতে পারা আমাদের জন্য গর্বের। এক্স গ্রুপের সফলতার পেছনে আমাদের কর্মী, সাপ্লাইয়ার ও সহযোগীদের ভূমিকা অনন্য।”
তিনি আরও জানান, এক্স গ্রুপ ইতিমধ্যে বিএসটিআই স্বীকৃতি ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হালাল সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে। সামনের দিনগুলোতেও প্রতিষ্ঠানটি মানসম্মত সেবা ও নতুন উদ্যোগে কাজ চালিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
বিশেষ অতিথি জসিম উদ্দিন আহমেদ উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে বলেন, “উদ্যোগ ছাড়া সফলতা আসে না। নতুন উদ্যোক্তারা এমন মেলায় অংশ নিয়ে নিজেদের পরিসর বাড়াতে পারেন।”
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, “এ ধরনের বাণিজ্য মেলা ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিযোগিতা তৈরি করে, যা দেশের পণ্যের মান উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখছে।” তিনি আরও জানান, এ ধরনের উদ্যোগ দেশীয় শিল্প ও উদ্যোক্তাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
মেলায় প্রায় ১৫০টি স্টল বসেছে। এসব স্টলে রয়েছে দেশীয় লাইফস্টাইল পণ্য, কারুশিল্প, খাবার, কসমেটিকস, পোশাক, আবাসন প্রকল্প ও নানা রকম দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রী।
দর্শনার্থীদের বিনোদনের জন্য রয়েছে কিডস জোন, ফুড কর্নার ও স্বাস্থ্যসেবা বুথ। শিশুদের জন্য থাকবে আলাদা রাইডস ও খেলাধুলার আয়োজন।
প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত মেলা উন্মুক্ত থাকবে সবার জন্য। প্রবেশমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র ২০ টাকা।
আয়োজকদের আশা, ১২ দিনব্যাপী এই মেলা দেশীয় উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শন, ব্যবসায়িক সংযোগ স্থাপন ও পরিবার-পরিজন নিয়ে একদিনের আনন্দময় সময় কাটানোর অন্যতম গন্তব্য হয়ে উঠবে।