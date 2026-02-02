দেশিয় পণ্যের সমারোহে মুগ্ধ করেছে 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'
ইভেন্ট

দেশিয় পণ্যের সমারোহে মুগ্ধ করেছে 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'

হাল ফ্যাশন ডেস্ক

ফাল্গুন এল বলে। ঈদও খুব বেশি দূরে নয়। এর মাঝেই নারায়ণগঞ্জে দেশিয় পণ্যের সমারোহে  মুগ্ধ করল সৃষ্টি সুখের উল্লাসে শীর্ষক প্রদর্শনী।

এর মাঝেই নারায়ণগঞ্জে দেশিয় পণ্যের সমারোহে  মুগ্ধ করল সৃষ্টি সুখের উল্লাসে শীর্ষক প্রদর্শনী। ২৮,২৯ ও ৩০ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জের জামতলায় অবস্থিত হীরা কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ফ্যাশন এক্সিবিশন।

দেশিয় পণ্যের পসরায় সেজেছিল এই আয়োজন। এমনিতেই নারায়ণগঞ্জে দেশের সুপরিচিত ফ্যাশন আউটলেটগুলোর উপস্থিতির কারণে এ শহরে ফ্যাশনপ্রেমীদের আনাগোনা চলতেই থাকে।

আর বসন্ত ও ঈদকে সামনে রেখে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে এসেছেন ক্রেতা, দর্শনার্থী ও অনুরাগীরা।

দেশিয় ফ্যাশন উদ্যোক্তা শাহ্তাজ মুনমুন ও শারমীন সুলতানা হ্যাপীর কালেকশনের পোশাক স্থান পেয়েছিল এখানে।

মেলায় ঘুরে দেখা গেল বৈচিত্র্যময় কালার প্যালেট ও সৃজনশীল ডিজাইনের শাড়ি, পাঞ্জাবি, কামিজ ও অন্যান্য পোশাক।

ছবি: শাহ্তাজ মুনমুন

প্রকাশ: ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২: ১৩
