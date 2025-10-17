‘মিটস অ্যান্ড বিটস আনলিমিটেড’: ঢাকার স্টেকপ্রেমীদের জন্য ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার বিশেষ উৎসব

লাইভ কার্ভিং স্টেশন এ আয়োজনের মূল আকর্ষণ, যেখানে শেফরা অতিথিদের সামনে রান্না করছেন প্রাইম রিবস, ব্রিস্কেট, শর্ট রিবস, টেন্ডারলোয়িন, রিব–আই, টি-বোন, স্ট্রিপলোয়িন, ব্রোচেট, কাবাব ও নানা রকম প্যাটিস। অ্যাম্বার রেস্তোরাঁর মৃদু আলোয় ফাইন ডাইনিংয়ের গোছানো টেবিল আর দেয়ালে ঝোলানো কাউবয় থিমের ফ্রেমগুলো পুরো আবহকে পরিণত করেছিল স্টেক উপভোগের দারুণ এক আয়োজনে। স্টেকের মনভোলানো গন্ধের সঙ্গে জমে উঠেছিল লাইভ মিউজিক।
স্টেকের সঙ্গে সাইড ডিশ হিসেবে ছিল ম্যাশড ও জ্যাকেট পটেটো, গ্রিলড ভেজিটেবলস, ইয়র্কশায়ার পুডিং, টমেটো ক্রিম সসে পেনি পাস্তা, স্যাফরন রাইস, চিকেন সালাদ। ছিল হল্যান্ডাইজ সস, মাশরুম সস, পেপার সস, বারবিকিউ সস, চিমিচুরি ও গ্রিলড আনারস সালসা। পরিবেশন করা নানা রকম শতেকের স্বাদ ছিল মুখে লেগে থাকার মতো, সঙ্গেই ছিল লবণ ও গ্রিলড রসুন। কোল্ড স্টেশনে ছিল বিভিন্ন রকম সালাদ, কোল্ড কাট ও অ্যাপেটাইজার। স্যুপ স্টেশনের ল্যাম্ব স্টু ছিল দুর্দান্ত, সঙ্গেই ছিল ভেজিটেবল স্টু। বিভিন্ন রকম ব্রেড ও মাখন ছিল এসব মুখরোচক খাবারের সঙ্গে। ডেজার্ট কর্নারে ছিল বিভিন্ন ধরনের পেস্ট্রি, বাকলাভা, পুডিং ও ট্রাফল্ট।
আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার জেনারেল ম্যানেজার ডেভিড ও’হ্যানলন, ডিরেক্টর অব ফুড অ্যান্ড বেভারেজ অলিভিয়ে লোরো, উৎসবের পৃষ্ঠপোষক বেঙ্গল মিটের প্রধান নির্বাহী আহমেদ ফেরদৌস মুহাম্মাদ আসিফ, ইন্টারকন্টিনেন্টালের ডিরেক্টর অব মার্কেটিং সাদমান সালাউদ্দিন, চিফ এক্সিকিউটিভ শেফ শীতল বটলেরো এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোজাম্মেল হক, বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মকর্তারা।
শেফ বলেন, ‘আমরা এখানে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক কাট মিশিয়ে ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা দিতে চাই অতিথিদের। প্রাইম রিব, রিব–আই, টেন্ডারলোয়িন, স্ট্রিপলোইন, টি-বোনসহ নানা ধরনের কাট রাখা হয়েছে। প্রতিটি কাটের জন্য আলাদা সস, আলাদা ম্যারিনেশন ও ভিন্ন ফ্লেভারের ব্যবস্থা করেছি। আমরা বিশ্বাস করি, মাংস মানেই মাংস নয়, এর স্বাদ নির্ভর করে রান্নার যত্ন, মসলা এবং উপস্থাপনার ওপর। আমরা বাংলাদেশের মাংস ব্যবহার করছি। কারণ, এর গুণগত মান অসাধারণ।’
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোজাম্মেল হক বলেন, ‘আমি আন্তরিকভাবে আনন্দিত যে এমন একটি উৎসব ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইন্টারকন্টিনেন্টালের মতো একটি প্রতিষ্ঠান এভাবে আন্তর্জাতিক মানের আয়োজন করছে—এটি আতিথেয়তাশিল্পের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আশা করি, এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।’ বেঙ্গল মিটসের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার আহমেদ ফেরদৌস মুহাম্মাদ আসিফ বলেন, বাংলাদেশের বাজারে মাংসপ্রেমীদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে এবং স্টেক এখন শুধু আন্তর্জাতিক স্বাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি স্থানীয় ভোক্তাদের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ইন্টারকন্টিনেন্টাল এই বৈশ্বিক স্বাদকে ঢাকায় তুলে ধরছে, যা সত্যিই প্রশংসনীয় উদ্যোগ।
১০ দিনের ফেস্টিভ্যাল ভোজনরসিকদের দিচ্ছে অনন্য স্বাদ ও অভিজ্ঞতা নেওয়ার সুযোগ। এ উৎসবে অতিথিরা উপভোগ করতে পারবেন আনলিমিটেড প্রিমিয়াম স্টেক। সঙ্গে বিভিন্ন সাইড ডিশ, সস ও ডেজার্ট তো থাকছেই। এ জন্য জনপ্রতি দিতে হবে ৬ হাজার ৫০০ টাকা নেট। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা ৩০ থেকে রাত ১০টা ৩০ পর্যন্ত।
১৬ থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা ৩০ থেকে রাত ১০টা ৩০ পর্যন্ত চলবে এ উৎসব।
ছবি: হাল ফ্যাশন ও ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা