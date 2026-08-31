বিশ্বের সেরা ২৪-এ সামানজার, এশিয়া-ওশেনিয়ায় ষষ্ঠ

আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশের জন্য আরেকটি সাফল্য বয়ে এনেছেন মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ ২০২৬ সামানজার সাঈদ। ‘মিস ওয়ার্ল্ড ২০২৬’-এর গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ‘বিউটি উইথ আ পারপাস’-এ তিনি বিশ্বের শীর্ষ ২৪টি প্রকল্পের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন। একই সঙ্গে এশিয়া ও ওশেনিয়া অঞ্চল থেকে শীর্ষ ছয়ে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।
সামানজার এবারের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁর সামাজিক উদ্যোগ ‘হাইজিন ফর হেলথ বাংলাদেশ’ নিয়ে। দেশজুড়ে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ।
উদ্যোগটির আওতায় সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে—ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, হাতের পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা, নিরাপদ পানি, মুখ ও দাঁতের পরিচ্ছন্নতা, মাসিক স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা।
এই কর্মসূচিকে তৃণমূল পর্যায়ে আরও বিস্তৃত করতে বিভিন্ন এনজিও, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যুব সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর লক্ষ্য শুধু সচেতনতা তৈরি নয়, বরং তরুণদের নিজেদের কমিউনিটিতে স্বাস্থ্যবিধি চর্চার দূত হিসেবে গড়ে তোলা।
‘বিউটি উইথ আ পারপাস’-এ বিশ্বের শীর্ষ ২৪ এবং এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের শীর্ষ ছয়ে জায়গা করে নেওয়াকে সামানজার সাঈদ ও বাংলাদেশের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ স্বীকৃতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে তাঁর সামাজিক উদ্যোগটির গুরুত্ব ও সম্ভাবনাও আন্তর্জাতিক পরিসরে সামনে এসেছে।
সামানজার বর্তমানে ভিয়েতনামে ‘মিস ওয়ার্ল্ড ২০২৬’-এর আসরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। ৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফিনালে। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার পাশাপাশি শিক্ষা, সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার সমন্বয়ে তাঁর এই যাত্রা আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশের উপস্থিতিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিল।
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