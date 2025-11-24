মিস ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫ : টোকিওতে শেষ দিনগুলোতে জেসিয়ার নানা মুহূর্ত

১৩ নভেম্বর শুরু হয়েছে বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা ‘মিস ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫’-এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম। এর মূল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ২৭ নভেম্বর, টোকিওতেই। এবারের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন জেসিয়া ইসলাম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীদের সঙ্গে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি অর্জন করছেন অনন্য অভিজ্ঞতা ও ব্যস্ততার মধ্যে কাটাচ্ছেন দিনগুলো। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইতিমধ্যেই জেসিয়া তাঁর উপভোগ্য ও শিক্ষণীয় মুহূর্তগুলোর ছবি ও আপডেট ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করেছেন। চলুন, ছবির গল্পের মাধ্যমে দেখা যাক এই প্রতিযোগিতার শেষের দিনগুলোতে তাঁর বিশেষ মুহূর্তগুলো। সঙ্গে থাকছে টিম হাল ফ্যাশনের শুভকামনা জেসিয়ার জন্য।
ছবি: আজরা মাহমুদ ট্যালেন্ট ক্যাম্প (এএমটিসি)