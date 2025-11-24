মিস ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫ : টোকিওতে শেষ দিনগুলোতে জেসিয়ার নানা মুহূর্ত
মিস ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫ : টোকিওতে শেষ দিনগুলোতে জেসিয়ার নানা মুহূর্ত

১৩ নভেম্বর শুরু হয়েছে বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা ‘মিস ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫’-এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম। এর মূল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ২৭ নভেম্বর, টোকিওতেই। এবারের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন জেসিয়া ইসলাম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীদের সঙ্গে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি অর্জন করছেন অনন্য অভিজ্ঞতা ও ব্যস্ততার মধ্যে কাটাচ্ছেন দিনগুলো। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইতিমধ্যেই জেসিয়া তাঁর উপভোগ্য ও শিক্ষণীয় মুহূর্তগুলোর ছবি ও আপডেট ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করেছেন। চলুন, ছবির গল্পের মাধ্যমে দেখা যাক এই প্রতিযোগিতার শেষের দিনগুলোতে তাঁর বিশেষ মুহূর্তগুলো। সঙ্গে থাকছে টিম হাল ফ্যাশনের শুভকামনা জেসিয়ার জন্য।

ফুকুশিমা ট্যুর ও টোকিওয়া এলিমেনটারি স্কুল পরিদর্শনে জেসিয়া বেছে নিয়েছেন রুলমেকারের আউটফিট।
লং কোট আর ম্যাচিং বটমের সঙ্গে রানিং শু পরেছেন তিনি।
হাস্যোজ্জ্বল শিশুদের সঙ্গে ফ্রেমবন্দী জেসিয়া।
চ্যারিটি অকশন পার্টিতে শানায়া কতুরের অফ শোল্ডার প্যাস্টেল গাউন পরেছেন সুন্দরী।
মিস ইন্টারন্যাশনাল নাইজেরিয়ার সঙ্গে ক্যামেরায় ধরা দিয়েছেন মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।
জাপানি ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা নিয়েছেন এদিন জেসিয়া।
তাঁর পরনে মাইয়া ঢাকার মোনোক্রম আউটফিট। শার্টের সঙ্গে জুটি হয়েছে স্কার্ট।
জাপানের তমিওকা টাউন পরিদর্শন এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে রিসিপশন পার্টির দিনে তোলা ছবি। এখানে মজার মুডে ক্যামেরায় ধরা দিয়েছেন জেসিয়া। পরেছিলেন লামিজা ব্র্যান্ডের অত্যন্ত সুন্দর একটি গোলাপি আউটফিট
৬৩তম মিস ইন্টারন্যাশনাল সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার পোর্ট্রেট শুটে জেসিয়া। এই বছর তিনি স্যাফায়ার স্পিরিট বা নীলকান্তমণি রঙের গাউনে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন।
স্পনসর ভিজিট ডে-তে জেসিয়া অন্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে।
ছবি: আজরা মাহমুদ ট্যালেন্ট ক্যাম্প (এএমটিসি)

প্রকাশ: ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৪: ০০
