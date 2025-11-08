জমে উঠেছে ফ্লো ফেস্টের শেষ দিনের মার্কেটপ্লেস
ইভেন্ট

জমে উঠেছে ফ্লো ফেস্টের শেষ দিনের মার্কেটপ্লেস

রাজধানীর গুলশানের বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ পার্কে চলছে ‘দ্য ফ্লো ফেস্ট ঢাকা ২০২৫’ । ভালো থাকার চর্চায় মানুষকে অভ্যস্ত করতে ফ্লো ফেস্ট নিয়মিত এই উৎসবের আয়োজন করে। মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করা ও সুস্থতার চর্চাকে দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে তোলার প্রত্যয়ই এ ফেস্টের আসল কথা। প্রতিবারের মতো ইয়োগার বিভিন্ন সেশন, মেডিটেশন, এনার্জি হিলিং, খাবারের আয়োজন ও উদ্যোক্তাদের জন্য আছে কর্নার। পার্কের একেক জায়গায় চলছে একেক আয়োজন। এ যেন কোনো হেমন্ত উৎসব। এ আয়োজনে আসা দর্শনার্থীদের বিশেষ আকর্ষণ কাড়ছে মার্কেটপ্লেস। পার্কের দুই জায়গায় উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি চলছে পুরোদমে। এসব পণ্যের বেশির ভাগই ফ্যাশন, লাইফস্টাইল, ফিটনেস ও হোমডেকোর ধরনের। তিন দিনব্যাপী চলা এ উৎসবটির আজ শেষ দিন। দেরি না করে একবার ঢুঁ মেরে আসতে পারেন ফ্লো ফেস্ট থেকে।

টুর‍্যাগ অ্যাকটিভে পাওয়া যাচ্ছে অ্যাকটিভ ওয়্যার কালেকশন।
হারিকেন, চা খাওয়ার কেটলি থেকে শুরু করে রিকশাচিত্রের নানা পণ্য পাওয়া যাচ্ছে।
হুমায়রা খান ব্র্যান্ডে আভিজাত্যের ছোঁয়া।
তরুণদের কাছে বেশ জনপ্রিয় ব্র্যান্ড ‘সমস্যা নাই’তে টি–শার্ট, টোট ব্যাগ ও টুপির মতো পণ্য পাওয়া যাচ্ছে।
সুপরিচিত ব্র্যান্ড যাত্রার এই রঙিন স্টলটি যেন এক টুকরা চোখের আরাম।
এবার মার্কেটপ্লেসে তরুণী দর্শনার্থীদের বেশি ঝোঁক জুয়েলারি কর্নারে।
গাছের নিচে ছিমছাম আমেজে সাজানো অগত্যার এই পসরা।
নিজের পছন্দের জুয়েলারি হাতে ধরে কেনার আনন্দই আলাদা।
উদ্যোক্তা ফারহানা মুনমুনের ‘বেনে বৌ’–এর আয়োজনে রয়েছে দেশীয় জামদানির নানা পণ্য।
বাহ্‌–তে পাওয়া যাচ্ছে পাটের তৈরি ব্যাগ ও কুর্তি থেকে শুরু করে হোমডেকরের সামগ্রী।
চোখে পড়বে নানা ধরনের শিল্পকর্মও।
ফ্যাশন ও লাইফস্টাইলের সামগ্রী নিয়ে আটপৌরে ও ঈহা বসেছে পাশাপাশি।
ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের স্টলটিতে শোভা পাচ্ছে আপসাইকেলড পণ্য।
রেজিনের তৈরি চোখজুড়ানো নানা লকেট ও জিপসামের তৈরি ট্রেন্ডি শোপিসগুলো পাওয়া যাবে এই স্টলে।
ফ্লো ফেস্টে আছে নোটবুকের বাহারি কালেকশন, যা সেভেন ডেইজের স্টলে ঢুঁ মারলেই পাওয়া যাবে।
ফোক আর্টের নানা অনুষঙ্গ আছে নিড্যাল ক্র্যাফটে।
এলিগ্যান্ট টাচ যোগ করবে লোলা হোয়াইট–এর মনোক্রম আউটফিটগুলোয়।
অন্তবিহীন ব্র্যান্ড তাদের স্টলে অর্গানিক পণ্যের পসরা সাজিয়ে নিয়ে বসেছে।
ফ্লেভারড টি, নোটপ্যাড ও জার্নাল, অর্গানিক লিপবাম, হ্যান্ডমেড মোমবাতি, হ্যান্ড ক্রিম ও সাবানের মতো পণ্য নিয়ে এই সুন্দর স্টলটি। প্যাস্টেল ভাইবে সাজানো ব্র্যান্ডটির নাম—ডাইয়ার স্টুডিও।
বিস্কুট ফ্যাক্টরি মানেই রঙিন কিছু। রিকশাচিত্রের সানগ্লাস এই ব্র্যান্ডের সিগনেচার পণ্য। অন্যান্য হোমডেকর পণ্যও আছে।
জেন–জিদের পছন্দের অনুষঙ্গ পাওয়া যাবে পাক্কা ঢাকাতে।
দেশের সুপরিচিত গয়নার উদ্যোগ ‘সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরি’র গয়না কিনছেন দেশি–বিদেশি ক্রেতারা।
প্রকাশ: ০৮ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ২০
