জমে উঠেছে ফ্লো ফেস্টের শেষ দিনের মার্কেটপ্লেস

রাজধানীর গুলশানের বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ পার্কে চলছে ‘দ্য ফ্লো ফেস্ট ঢাকা ২০২৫’ । ভালো থাকার চর্চায় মানুষকে অভ্যস্ত করতে ফ্লো ফেস্ট নিয়মিত এই উৎসবের আয়োজন করে। মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করা ও সুস্থতার চর্চাকে দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে তোলার প্রত্যয়ই এ ফেস্টের আসল কথা। প্রতিবারের মতো ইয়োগার বিভিন্ন সেশন, মেডিটেশন, এনার্জি হিলিং, খাবারের আয়োজন ও উদ্যোক্তাদের জন্য আছে কর্নার। পার্কের একেক জায়গায় চলছে একেক আয়োজন। এ যেন কোনো হেমন্ত উৎসব। এ আয়োজনে আসা দর্শনার্থীদের বিশেষ আকর্ষণ কাড়ছে মার্কেটপ্লেস। পার্কের দুই জায়গায় উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি চলছে পুরোদমে। এসব পণ্যের বেশির ভাগই ফ্যাশন, লাইফস্টাইল, ফিটনেস ও হোমডেকোর ধরনের। তিন দিনব্যাপী চলা এ উৎসবটির আজ শেষ দিন। দেরি না করে একবার ঢুঁ মেরে আসতে পারেন ফ্লো ফেস্ট থেকে।