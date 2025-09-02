আলোকিতে চলছে দিনব্যাপী জলবায়ু-সংস্কৃতি উৎসব বায়োফিলিয়া

আজ সকালে শুরু হয়েছে পরিবেশ, জলবায়ু ও সংস্কৃতি নিয়ে অভিনব উৎসব ‘বায়োফিলিয়া: রিকানেক্টিং পিপল, ক্লাইমেট, অ্যান্ড কালচার’। সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের উদ্যোগে এবং ‘ক্লাইমেট অ্যাকশন অ্যাট লোকাল লেভেল’ (CALL) কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ মঙ্গলবার রাজধানীর আলোকি কনভেনশন সেন্টারে দিনব্যাপী এই আয়োজনের সূচনা হয়। উৎসবের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে আছে যুব নেতৃত্বাধীন থিঙ্ক-অ্যান্ড-ডু ট্যাংক ‘জেনল্যাব’।
উৎসবে কূটনীতিক, নীতিনির্ধারক, স্থানীয় নেতা, শিল্পী, উদ্ভাবক ও সাধারণ নাগরিকেরা অংশ নিয়েছেন। কমিউনিটি নেতৃত্বাধীন জলবায়ু কার্যক্রম ও সংস্কৃতির সম্মিলিত শক্তিকে উদ্যাপন করাই ছিল এর লক্ষ্য।
সকালে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেন, ‘জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় জ্ঞানভিত্তিক উদ্যোগ ও বৈশ্বিক ঐক্য অত্যাবশ্যক। আমাদের হাতে সীমিত সময় ও সম্পদ আছে, তাই যৌথভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। এ সংকট শুধু টিকে থাকার প্রশ্ন নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তা এবং বহু রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সঙ্গেও জড়িত।’
বিশেষ অতিথি হিসেবে মঞ্চে ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর অ্যাগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট এশিয়া ও প্যাসিফিক বিভাগের কান্ট্রি ডিরেক্টর ভ্যালেন্টাইন আচানচো। অতিথিদের স্বাগত জানান সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স করিন হেচে পিনিয়ানি এবং দূতাবাসের জলবায়ু ও পরিবেশ শাখার প্রোগ্রাম ম্যানেজার শিরিন লিরা।
দিনব্যাপী পরিবেশবান্ধব নানা আয়োজনে মুখর উৎসব প্রাঙ্গণ। ‘সাউন্ডস অব দ্য সয়েল’ নামের বাদ্যযন্ত্র পরিবেশনার মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হয় সকাল সাড়ে নয়টায়। এতে সাঁওতাল সম্প্রদায়, বাউলশিল্পী ও শহুরে শিল্পীরা লোকসংগীত ও ফোক ফিউশনের সুরে মানুষ ও প্রকৃতির বন্ধনকে তুলে ধরেন।
উদ্বোধনের পরই সকালের প্রথম সেশনে ছিল ভিজ্যুয়াল স্টোরিটেলিং সেশন ‘নেচার-কালচার-আস বায়োফিলিয়া জার্নি’ এবং ‘কল টকস: ভয়েজেস ফ্রম দ্য ক্লাইমেট ফ্রন্টলাইনস’।এখানে তৃণমূলের প্রতিনিধিরা মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। ‘সিনার্জি ফর লোকাল ক্লাইমেট সলিউশনস’ শীর্ষক প্যানেল আলোচনায় নীতিনির্ধারক ও বিশেষজ্ঞরা স্থানীয় পর্যায়ের জলবায়ু উদ্যোগে সহযোগিতার দিকগুলো আলোচনা করেন।
মধ্যহ্নের বিরতির পর ‘ক্লাইমেট ইনোভেশন স্পটলাইট’ নবায়নযোগ্য জ্বালানি, টেকসই কৃষি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ পূর্ব সতর্কীকরণ নিয়ে উদ্ভাবকদের উদ্যোগ উপস্থাপন করা হয়। দিনটির অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে আছে টেকসই ফ্যাশন প্রদর্শনী ‘থ্রেডস অব দ্য আর্থ’, যেখানে প্রাকৃতিক কাপড়, পুনর্ব্যবহৃত নকশা ও ঐতিহ্যবাহী বুননের সঙ্গে কবিতা ও কোরিওগ্রাফির সমন্বয় করা হবে।
মূল মঞ্চের বাইরে বায়োফিলিয়া বিয়ন্ড দ্য স্টেজে আলোকি গ্লাস হাউসে দর্শনার্থীরা অংশ নেন ‘ইন লাইট’ আলোকচিত্র প্রদর্শনী, ‘কল ক্যানভাস’ শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে। বাইরে মুক্তমঞ্চে আয়োজন করা হয়েছে ‘ক্লাইমেট ভিলেজ’–এর প্রকল্প। প্রদর্শনীতে আছে ‘ক্লাইমেট লেন্স ভিআর’ উপভোগ করার সুযোগ। মূল সভাকক্ষে প্রবেশপথে অতিথিরা ‘ট্রি অব কমিটমেন্ট’-এ জলবায়ু সুরক্ষায় ব্যক্তিগত অঙ্গীকারও ব্যক্ত করতে পারছেন।
সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক পর্বে ‘দ্য থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি’ জলবায়ু সংকট ও মানুষের সংগ্রাম নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করা হবে। এরপর জনপ্রিয় ব্যান্ড ‘জলের গান’ সংগীত পরিবেশন করবে। সমাপনীতে ‘ইকোজ অব দ্য ডেল্টা’ শিরোনামে নৃত্য, সংগীত ও গল্প বলার মধ্য দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করার আয়োজন করা হয়েছে।
‘ফ্রেন্ডস অব ক্লাইমেট’ শীর্ষক সমাপনী সেশন ও জলবায়ু অঙ্গীকার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন। থাকবেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। উপস্থিত ছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. আইনুন নিশাত, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মহাসচিব ড. কবির এম আশরাফ আলম এনডিসিসহ অনেকে।
উৎসবে বিশেষভাবে উদ্যাপন করা হচ্ছে ‘ক্লাইমেট অ্যাকশন অ্যাট লোকাল লেভেল’(CALL) নেটওয়ার্ককে। এটি নয়টি সুইস এনজিওর যৌথ উদ্যোগ—সিবিএম, এনফ্যান্টস ডু মন্ডে, জিএআইএন, হেক্স/ ইপিইআর, হেলভেটাস বাংলাদেশ, সলিডার সুইস, সুইসকন্ট্যাক্ট, সুইস রেডক্রস ও টের দেস হোমস।
করিন হেচে পিনিয়ানি বাংলাদেশের জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা জোরদারে সুইজারল্যান্ডের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।
দিনব্যাপী আয়োজনে প্রকৃতি, সংস্কৃতি, শিল্প ও উদ্ভাবনের সমন্বয়ে প্রমাণিত হয় যে টেকসই ভবিষ্যতের জন্য মানুষ, জলবায়ু ও সংস্কৃতির পুনর্মিলন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি জরুরি।
ছবি: হাল ফ্যাশন