দ্য ফ্লো ফেস্ট ঢাকা: দ্বিতীয় দিনেও ছিল নানা বৈচিত্র্যময় আয়োজন

দ্বিতীয় দিনের সকালে গুলশানের বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ পার্কে শুরু হয় দ্য ফ্লো ফেস্ট ঢাকা-র কার্যক্রম। সকালে পার্কের বাস্কেটবল গ্রাউন্ড ইয়োগাশালায় মালয়েশিয়ান ফিটনেস কোচ মাইকেল টানের দিকনির্দেশনায় বডি এন্ড সোল ফুয়েল উইথ মিশেল সেশন হয়েছে।
এতে অনেকেই অংশ নেন। লেকের ধারে আর্ট এন্ড সোল জোনে ছিল শিশুদের আঁকাআঁকির উতসব। এতে শিশুরা তাদের মনের ভাবনার প্রতিফলন ঘটায় ছবি আঁকার মাধ্যমে।
এছাড়া দর্শকদের জন্য ছিল ইকিগাই মেডিটেশন সেশন। জাপানি দর্শন 'ইকিগাই' মানে জীবনের উদ্দেশ্য বা অর্থ খুঁজে পাওয়া। এটি শেখায় কীভাবে নিজের ভালোবাসা, দক্ষতা, সমাজের প্রয়োজন ও আয়—এই চারটির ভারসাম্য তৈরি করতে হয়। জীবনে সুখ ও তৃপ্তি আনতেই ইকিগাইয়ের মূল বার্তা হলো—নিজের কারণেই প্রতিদিন বেঁচে থাকা। এতে সকলকে বেশ আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহন করতে দেখা যায়।
এবারের ফ্লো ফেস্টে ছিল অ্যাপেক্সের পক্ষ থেকে ফ্রি ফুট টেস্ট। এখানে এসে বিনামূল্যে আপনার পায়ের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত করনীয় জেনে নিতে পারবেন।
দ্বিতীয় দিনে ছিল বেস ক্যাম্প অ্যাক্টিভিটি। শিশু ও বড়সহ বিভিন্ন বয়সী মানুষের জন্য ছিল নানা আয়োজন। বাংলাদেশের চারটি বেস ক্যাম্প, ঢাকা এয়ারফোর্স বেস ক্যাম্প, গাজীপুর বেস ক্যাম্প, চট্টগ্রাম বেস ক্যাম্প ও বান্দরবন মুনলাই বেস ক্যাম্প অংশ নেয় এতে। এর কার্যক্রমের মধ্যে দেখা যায়, জিপলাইন, ট্রিটপ, আর্চারি, জুমারিং। সবগুলোই মাত্র ৫০০ টাকা দিয়ে উপভোগ করতে পারবেন।
দুপুরের আরেক গুরুত্বপূর্ণ সেশন ছিল পার্কের পার্সার দিকনির্দেশনায় নারীদের সেলফ ডিফেন্স সেশন। এখানে পার্সা নারীদের আত্মরক্ষায় নানা দিকনির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।
দুপুরে লেকের ধারে আর্ট এন্ড সোল কর্নারে ছিল বিশেষ মেডিটেশন সেশন। মেন্টর কাসফির নির্দেশনায় পরিচালিত হয় এ সেশন। মেডিটেশনের পর অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের মনের ভাব একটি সাদা কাগজে ফুটিয়ে তুলেন।
ঢাকা ব্রেকফাস্ট ক্লাবের আয়োজনে ছিল ক্যারিকেচার আর্ট। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা আপনার সুন্দর এক প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তুলবে। মাত্র ৫০০ টাকা খরচা করলেই ধরে রাখতে পারবেন সুন্দর এক মূহুর্ত।
দিনের মধ্যভাগে পার্কের অ্যাম্পিথিয়েটারে ছিল পার্টনার ইন ফ্লো সেশন। এতে অংশ নেন ঢাকা ফ্লো-র এই আয়োজনের সকল পার্টনার। তাঁরা মেন্টাল ওয়েলবিইং-এর নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচক হিসেবে ছিলেন সিনথিয়া ইসলাম (সাজগোজ), ইয়াওয়ার মেহবুব (আরোগ্য) রাওয়ান এ. চৌধুরী (ফিটসমনিয়া), নাঈমুল হক জয় (রিল্যাক্সি), শামস জাবের (টেক অ্যাকাডেমি), মুনতাসির মাহমুদ (ফিটসমনিয়া)।
আলোচনায় মডারেটর হিসেবে ছিলেন কিশওয়ার হাসেমী। আলোচনায় বক্তারা বলেন, শারীরিক, মানসিক ও সার্বিক স্বাস্থ্য আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এর যত্ন নেওয়া আমাদের সকলের দায়িত্ব। তাঁরা আরও বলেন, ডিজিটাল ওয়েলনেসের জন্য মাঝে মাঝে বিরতি নেওয়া উচিত। প্রযুক্তি থেকে দূরে কিছুটা সময় একান্ত নিজেকে দেওয়া হতে পারে ডিজিটাল দুনিয়ায় একটু খানি প্রশান্তির কারণ।
বিকালের আরেক আয়োজন হিসাবে মেডিটেশন কর্ণারে ছিল সাউন্ড মেডিটেশনের আয়োজন। এখানে বিভিন্ন প্রকার ধাতব অনুষঙ্গ দিয়ে শব্দ তৈরি করে মেডিটেশনের মাধ্যমে ভিন্ন এক জগত দেখানো হয়।
শিশুদের অংশগ্রহণে বিকালে আর্ট এন্ড সোল জোনে অনুষ্ঠিত হয় ক্র্যাফটস উইথ শর্মী পার্ট। এখানে শিশুরা বিভিন্ন ফেলনা উপকরন দিয়ে নানা সৃজনশীলতা প্রকাশ করে।
মেলায় শিশুদের আকর্ষণের জন্য ছিল বায়োস্কোপের ব্যবস্থা। বড়রাও অনেকে এক মুহূর্তের জন্য ফিরে গিয়েছিলেন শৈশবে।
মেলার মার্কেটপ্লেসে এদিনও নানা ধরনের স্টল বসেছিল। কারুপণ্য, রিক্সাপেইন্ট সামগ্রী, বাহারী গয়না, নকশীকাঁথাসহ নানা পণ্য। মেলায় বসেছিল বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার স্টলও। ইউএন উইমেন, গণ উন্নয়ন কেন্দ্র, অ্যাকশন এইড, কারুজ, বাহসহ বিভিন্ন সংগঠনের স্টল।
দুপুর ২টায় ওড়িশী ক্ল্যাসিকাল নৃত্যশিল্পী ইরিনের পরিবেশনায় ছিলো 'ওড়িশী এক্সপ্রেস ইউর সেলফ' শিরোনামে সেশন। অনন্যার সৌজন্যে সেলফ ডিফেন্স সেশনও অনুষ্ঠিত হয়। এই আয়োজনের টাইটেল পার্টনার ছিল ইউসিবি ব্যাংক।
শুক্রবার হওয়ায় বিকাল গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর জনসমাগম লক্ষ্য করা যায়। বিকালে লেকের ধারে ছিল কালারস টু এক্সপ্রেস হিল আয়োজন। এখানে শিশুরা খালি বোর্ডে তাদের মন মতো রঙ করতে পাচ্ছে। রঙ দিয়ে প্রকাশ করছে তাদের মনের কথা।
বিকালের আরেক আয়োজনে ছিল রিক্সা আর্টওয়ার্কশপ। ৪০০ টাকা রেজিষ্ট্রেশন ফি দিয়ে যে কেউ শেখার সুযোগ পেয়েছেন আমাদের এই আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত শিল্প।
এছাড়া দিনব্যাপী দর্শনার্থীদের জন্য নানা খাবারের আয়োজন ছিল। এখানে ছিল অর্গানিক সালাদ, ফ্রুট ডিংক, আচার, ফাস্টফুড, তেহারিসহ নানা কিছু।
মেডিটেশন গার্ডেনে সাউন্ড হিলিং ইন্সট্রুমেন্ট দিয়ে প্রাকৃতিক শব্দের মূর্ছনা তৈরি করে মানসিক প্রশান্তি আনার সেশন পরিচালনা করা হয়।
বিকেলে শিল্পী ও ফ্যাশন ডিজাইনার ফাইজা আহমেদের নজরকাড়া কালেকশনের পোশাকে 'কনশাস স্টাইল ওয়াক' শিরোনামে ভিন্নধর্মী র্যাম্পওয়াক অনুষ্ঠিত হয়।
শেষ পরিবেশনায় ছিলো নেমেসিস ব্যান্ডের ভোকালিস্ট জোহাদ রেজা চৌধুরীর আনপ্লাগড মিউজিক্যাল শো।
ছবি: হাল ফ্যাশন