দ্য ওয়েস্টিন ঢাকায় শুরু হয়েছে ‘টেস্ট অব অ্যারাবিয়ান ফুড ফেস্টিভ্যাল’

সৌদি আরবের বিভিন্ন ধরনের খাবারের আয়োজন নিয়ে দ্য ওয়েস্টিন ঢাকায় আজ থেকে শুরু হয়েছে ‘টেস্ট অব অ্যারাবিয়ান ফুড ফেস্টিভ্যাল’। এই ফেস্টিভ্যালে আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের সমৃদ্ধ রন্ধনশৈলী, ঐতিহ্য ও আসল স্বাদ উপভোগ করা যাবে।
উৎসব উপলক্ষে বুধবার হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওমানের রাষ্ট্রদূত জামিল হাজি আল-বালুশি, সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত আবদুল্লা আলি আলহামুদি, ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস পিএলসির সিইও মো. শাখাওয়াত হোসেন, সিটি ব্যাংক পিএলসির হেড অব প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড বিজনেস ইনিশিয়েটিভস নাফিস রাইহান এবং দ্য ওয়েস্টিন ঢাকার জেনারেল ম্যানেজার স্তেফান ম্যাসে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আন্তর্জাতিক শেফ রিমুন ওবাইদ, শেফ সাঈত দুরসুন, শেফ স্বপন রোজারিও এবং তাঁদের প্রতিভাবান দলের তত্ত্বাবধানে সাজানো হয়েছে এই বিশেষ উৎসব।
আরব বিশ্বের বহুমাত্রিক খাদ্য সংস্কৃতি থেকে অনুপ্রাণিত নানা স্বাদের অনন্য সমন্বয় থাকছে মেন্যুতে। সংবাদ সম্মেলনের পর অতিথিদের জন্য স্বাক্ষর খাবারের একটি বিশেষ টেস্টিং সেশনও আয়োজন করা হয়।
ঢাকায় প্রথমবারের মতো দ্য ওয়েস্টিন ঢাকায় আয়োজন করা টেস্ট অব অ্যারাবিয়ান ফুড ফেস্টিভ্যালে অতিথিরা উপভোগ করতে পারবেন বিশেষজ্ঞ শেফদের প্রস্তুত করা আসল উটের মাংসের বিভিন্ন পদ।
থাকছে হোল লেগ অব ক্যামেল কুজি, ক্যামেল স্ট্যু থেকে শুরু করে মজাদার নিহারি, পোলাও ও তাজিন, সুলতান’স ক্যামেল মাজবুস এবং ক্যামেল মিল্ক উম আলি। পাশাপাশি আছে আরবীয় সুস্বাদের বিস্তৃত সমাহার—ল্যাম্ব কাবসা, চিকেন মান্দি, হোল ফিশ তাজিন, কোফতা কাবাব, দোনার কাবাব, শাওয়ারমা এবং মেজেজ প্ল্যাটার (হুমুস, মুত্তাব্বাল, তাববুলেহ)। ডেজার্ট সেকশনে রয়েছে বকলাভা, উম আলি, কুনাফাসহ নানা আরবীয় মিষ্টান্ন।
উৎসবজুড়ে অতিথিরা উপভোগ করতে পারবেন আরবীয় আবহে সাজানো পরিবেশ, লাইভ কুকিং স্টেশন, আর আগমনের পর পরিবেশিত কমপ্লিমেন্টারি কাহওয়া ও বিশেষ ওয়েলকাম ড্রিংকস। শুধু ডিনারের জন্য উন্মুক্ত এই উৎসবে প্রতিজনের বুফে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৮ হাজার ৯৫০ টাকা। এএমইএক্স প্লাটিনাম ও প্লাটিনাম রিজার্ভ ক্রেডিট কার্ডে থাকছে ‘বাই ওয়ান গেট থ্রি’ অফার।
পাশাপাশি নির্বাচিত ব্যাংকের কার্ডে পাওয়া যাবে ‘বাই ওয়ান গেট টু’ এবং ‘বাই ওয়ান গেট ওয়ান’ সুবিধা। সিটি ব্যাংকের সহযোগিতায় এই বছর দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা আয়োজন করেছে বিশেষ থিমের অ্যারাবিয়ান ফুড ফেস্টিভ্যাল। অতিথিরা ২০ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত গুলশান ২–এ লেভেল ২–এ অবস্থিত হোটেলে ‘সিজনাল টেস্টস’-এ আরবের খাবারের অভিজ্ঞতা নিতে পারবেন।