মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ২০২৫: টোকিওর মূল আসরে বাংলাদেশের প্রতিনিধি জেসিয়া ইসলাম

জুন মাসে শুরু হওয়া মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ২০২৫-এ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক তরুণী অনলাইনে আবেদন জমা দেন। প্রত্যেকেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশকে তুলে ধরার স্বপ্ন বুকে নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ধাপে ধাপে নির্বাচনের পর ফাইনাল রাউন্ডে এসে জায়গা করে নেন তিনজন—বিজয়ী জেসিয়া ইসলাম, প্রথম রানার আপ সাজরিয়া তাবাসসুম প্রমা ও দ্বিতীয় রানারআপ সোমাইয়া হারুণ।
গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে বিজয়ীদের পরিচয় করিয়ে দেন আজরা মাহমুদ ট্যালেন্ট ক্যাম্পের (এএমটিসি) প্রতিষ্ঠাতা ও মিস ইন্টারন্যাশনালের ন্যাশনাল ডিরেক্টর আজরা মাহমুদ। আরও উপস্থিত ছিলেন শোকুবুতসুর ব্র্যান্ড ম্যানেজার সাদিয়া মাহজাবীন ও সিনিয়র লাইফস্টাইল সাংবাদিক শেখ সাইফুর রহমান।
উল্লেখ্য, এবারের প্রতিযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড ছিল জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পূরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো কাজ প্রতিযোগীকে করতে হবে। তিন বিজয়ী সেটাই করেছেন।
আজরা মাহমুদ বলেন, ‘প্যাজেন্ট্রি সম্পর্কে আমাদের বদ্ধমূল ধারণার পরিবর্তন প্রয়োজন। কারণ, মডেলিংয়ের সঙ্গে এর যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। আমরা প্যাজেন্টের মডেল ভাবব না। কারণ, প্যাজেন্টদের অনেক বেশি সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে। তাঁরা সেগুলো পালন করার চেষ্টা করে থাকেন।’
বাংলাদেশ অধ্যায়ের অন্যতম বিশেষত্ব হলো এটি শুধু সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য নয়, বরং সামাজিক প্রভাব তৈরির একটি প্ল্যাটফর্ম। প্রতিযোগিতার প্রতিটি ফাইনালিস্ট নিজ নিজ কমিউনিটিতে অর্থবহ কাজ করে যাচ্ছেন।
জেসিয়া ইসলাম পথশিশুদের মাদকমুক্ত রাখতে এবং তাঁদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে কাজ করছেন।
সাজরিয়া প্রমা নিরাপদ পানির উদ্যোগে যুক্ত থেকে নগরজীবনের মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন।
সোমাইয়া হারুন নারীবান্ধব শৌচাগার স্থাপনে কাজ করছেন, যা নারীর নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার জন্য অত্যন্ত জরুরি।
তাঁদের এসব উদ্যোগ প্রমাণ করে, মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যের সীমাবদ্ধতা ভেঙে নারীকে সমাজে পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিতে উদ্বুদ্ধ করছে।
তিন বিজয়ী তাঁদের লক্ষ্য নিয়ে খোলাখুলি আলাপ করেছেন। জেসিয়া ইসলাম বলেন, ‘ফ্যাশনে প্যাশন থাকা জরুরি। কারণ, ফ্যাশন আসে প্যাশন থেকেই। আমি আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই এবং সবার কাছে দোয়া চাই। তবে এর আগে আমি একাধিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি। সেই অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লাগাতে পারব।’
প্রথম রানারআপ সাজরিয়া প্রমা বলেন, ‘আমি চেষ্টা করেছি। তবে আমার থেকেও শ্রেয় হিসেবে জেসিয়া বিজয়ী হয়েছে। আমি আশা করি, সে মূল পর্বেও ভালো করবে। তবে আমি হতাশ নই। কারণ, এই প্রতিযোগিতা থেকে আমার অনেক কিছুই শেখা হয়েছে।’
কানাডায় বড় হওয়া সোমাইয়া হারুণ বলেন, ‘দ্বিতীয় রানারআপ হওয়াটাও আনন্দের। কারণ, এখান থেকে অনেক কিছুই শেখা হয়েছে। আমি অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িত। ফলে ভবিষ্যতে এমন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা ছাড়াও নানা সামাজিক কাজে জড়িত থাকতে চাই। বিশেষ করে বাংলাদেশের নারীদের উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে চাই। এ ছাড়া এই প্ল্যাটফর্ম আমার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যায় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।’
তাঁদের বক্তব্যে প্রতিফলিত হয় যে তাঁরা প্রতিযোগিতাকে কেবল গ্ল্যামার নয়, বরং অর্থবহ বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার একটি সুযোগ হিসেবে দেখছেন।
আগামী ২৭ নভেম্বর টোকিওতে অনুষ্ঠিত হবে মিস ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতার মূল পর্ব। সেখানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন জেসিয়া ইসলাম। আয়োজকেরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, শুধু বিজয়ীই নন, সেরা তিন প্রতিযোগীর সামাজিক প্রকল্পগুলোতেও অর্থায়ন করা হবে, যাতে তাঁদের উদ্যোগগুলো আরও বড় পরিসরে বাস্তবায়িত হয়। তবে মূল প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশকে গর্বিত করার সব ধরনের চেষ্টা করবেন বলেই আশাবাদ ব্যক্ত করেন জেসিয়া।
হাল ফ্যাশনের পরামর্শক ও সিনিয়র ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল সাংবাদিক শেখ সাইফুর রহমান বলেন, ‘এ প্রতিযোগিতার সেরা তিনজন শুধু মডেল নন, তাঁরা দেশের প্রতিনিধিও। তাঁদের সামাজিক প্রকল্পগুলো আমরা তুলে ধরব, যাতে মানুষ শুধু সৌন্দর্য নয়, তাঁদের কার্যক্রম সম্পর্ককেও জানত পারে।’
শোকুবুতসুর ব্র্যান্ড ম্যানেজার সাদিয়া মাহজাবীন মনে করেন, মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁদের গাঁটছড়া যথার্থ। তাঁরা দারুণ একটা উদ্যোগের সঙ্গে আছেন আগে থেকেই। এটা সেই ধারাবাহিকতারই অংশ।
মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এ বছর আবারও প্রমাণ করেছে, নারীর ক্ষমতায়ন মানে শুধুই চাকরি বা শিক্ষা নয়, বরং স্বাধীন চিন্তাভাবনা, সৃজনশীলতা, নেতৃত্ব আর সমাজে ইতিবাচক প্রভাব তৈরির সামর্থ্যই প্রকৃত ক্ষমতায়নের প্রতিচ্ছবি।
জেসিয়া ইসলাম ও অন্য প্রতিযোগীদের যাত্রা দেখিয়েছে, মডেলিং বা ফ্যাশনের বাইরেও নারীরা সমাজ পরিবর্তনের দূত হতে পারে। এ প্রতিযোগিতা শুধু তাঁদের স্বপ্নকে বাস্তবায়নই করছে না, বরং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের নামও উজ্জ্বল করছে।
এখানে উল্লেখ্য, এএমটিসি বছরজুড়ে একাধিক প্যাজেন্ট্রি পরিচালনা করেন এবং বাংলাদেশের প্রতিযোগীদের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আসরে পাঠায়। এ কাজ বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে করে যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান।
শোকুবুতসু কয়েক বছর ধরে মিস ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ পর্বের সঙ্গে আছে। আরও প্রতিযোগিতাগুলোকে সফল করতে পৃষ্ঠপোষকের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে সেটা সম্ভব হবে।
এবারের বিজয়ী জেসিয়া ইসলাম জাপানের মূল মঞ্চে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করবেন। আসলে সেখানে তিনিই হবেন বাংলাদেশ। কারণ, সৌন্দর্য নয়, সামাজিক অবদান ও নেতৃত্বের গুণাবলি তুলে ধরে তিনি দেশের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব অর্জন করেছেন।
অন্যদিকে বলতে হয়, এই বিজয় একদিকে যেমন জেসিয়ার, অন্যদিকে তেমনি এক বার্তারও। কারণ, সৌন্দর্যের আসল শক্তি নিহিত আছে সমাজ পরিবর্তনের ভেতরে। এই তিন তরুণীর গল্প কেবল এক প্রতিযোগিতার নয়, বরং বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের নারীদের আত্মবিশ্বাস, স্বপ্ন ও সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রতিচ্ছবি।
ছবি: এএমটিসি, হাল ফ্যাশন ও রনি বাউল