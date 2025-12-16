পরিবেশ সুরক্ষা ও সুস্থ যাপনের বার্তায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘রান ফর দ্য আর্থ ২০২৫’

দ্য অ্যাথলিট এক্স-এর আয়োজনে রাজধানীর হাতিরঝিলে ১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ‘রান ফর দ্য আর্থ ২০২৫’ ম্যারাথনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আড়াই হাজারের বেশি নিবন্ধিত দৌড়বিদ অংশ নেবেন। দৌড়বিদদের পাশাপাশি এই আয়োজনে যুক্ত হবেন ফিটনেস কমিউনিটি, যুব সংগঠন, পরিবার, পরিবেশ সচেতন নাগরিক ও বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগের প্রতিনিধিরা।
দ্য অ্যাথলিট এক্সের পক্ষ থেকে জানানো হয়, টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ তাদের প্রতিটি আয়োজনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। এই আয়োজনের মাধ্যমে সবুজ আন্দোলন ও সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টে নিজেদের অঙ্গীকার আরও জোরদার হবে বলে মনে করছেন আয়োজকেরা।
রান ফর দ্য আর্থের রেস ডিরেক্টর কেএম ইয়াসির আরাফাত অমি বলেন, টেকসই উন্নয়নকে ঘিরে গত এক দশকে বিশ্বজুড়ে নানা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই ইভেন্টকে পরিবেশবান্ধব করে তুলতে নেওয়া হয়েছে একাধিক উদ্যোগ। এর মধ্যে রয়েছে রিসাইকেল রানিং জার্সি ব্যবহার, রানারদের পানির জন্য কাগজের কাপ, রঙিন পোস্টারের পরিবর্তে ডিজিটাল বোর্ড ব্যবহার, পাশাপাশি পাটের কাপড় ও সুতি কাপড় দিয়ে ট্র্যাকের সজ্জা। আয়োজনের প্রতিটি ধাপে পরিবেশের ক্ষতি কমাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে।
আরাফাত আরও বলেন, সাসটেইনেবল লাইফস্টাইলের প্রতি তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতে বিগত বছরের মতো এ বছরও নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ। অভিন্ন এই দৃষ্টিভঙ্গি ‘রান ফর দ্য আর্থ ২০২৫’-কে একটি পরিবেশবান্ধব ও দায়িত্বশীল স্পোর্টিং ইভেন্ট হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এই ইভেন্টকে ঘিরে থাকবে প্রি-ইভেন্ট বুটক্যাম্প, সচেতনতামূলক সেশন এবং ব্যাপক কমিউনিটি এনগেজমেন্ট কার্যক্রম। আয়োজকদের দাবি, পুরো আয়োজনটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাবে, যা পরিবেশ সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে বড় ভূমিকা রাখবে।
হাল ফ্যাশন এই আয়োজনে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে সচেতন জীবনধারা, পরিবেশগত দায়বদ্ধতা এবং সুস্থ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার বার্তা তুলে ধরছে। আয়োজকদের ভাষ্য, এই অংশীদারত্ব বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এমন একটি সমাজ নির্মাণে সহায়ক হবে, যেখানে সুস্থতা ও টেকসই উন্নয়ন একসঙ্গে এগিয়ে যাবে।
দ্য অ্যাথলিট এক্সের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ‘রান ফর দ্য আর্থ ২০২৫’ আমাদের কেবল একটি দৌড় নয়, এটি পরিবেশের পক্ষে একটি সম্মিলিত অঙ্গীকার। দ্য অ্যাথলিট এক্স আয়োজিত এই ইভেন্টে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে যুক্ত হয়েছে হাল ফ্যাশন।