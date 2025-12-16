ভবিষ্যতের খাবার, আজকের ভাবনায়: ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ইনোভেটিভ ফুড প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট প্রতিযোগিতা
ভবিষ্যতের খাবার, আজকের ভাবনায়: ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ইনোভেটিভ ফুড প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট প্রতিযোগিতা

লেখা: আবুল হাছান
খাবার শুধু স্বাদ বা পেট ভরানোর বিষয় নয়। এখন তা স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও টেকসই ভবিষ্যতের প্রশ্ন। এই ভাবনাকে সামনে রেখেই ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে (ডিআইইউ) অনুষ্ঠিত হলো “ইনোভেটিভ ফুড প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট কমপিটিশন”, যেখানে তরুণ শিক্ষার্থীদের হাত ধরে উঠে এল আগামী দিনের সম্ভাবনাময় খাদ্য উদ্ভাবনের গল্প।

৮ ডিসেম্বর, ডিআইইউ-এর পুষ্টি ও খাদ্য প্রকৌশল বিভাগ এবং ডিআইইউ এনএফই ক্লাব-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই দিনব্যাপী প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা উপস্থাপন করেন এমন সব খাদ্যপণ্য, যেগুলো এখনো দেশের প্রচলিত বাজারে খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে পারে।

উদ্ভাবনের কেন্দ্রে পুষ্টি ও নিরাপত্তা

এই প্রতিযোগিতায় শুধু নতুনত্ব নয়, বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় পুষ্টিগুণ, খাদ্য নিরাপত্তায়
এই প্রতিযোগিতায় শুধু নতুনত্ব নয়, বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় পুষ্টিগুণ, খাদ্য নিরাপত্তা, ভোক্তার স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং টেকসই খাদ্য উদ্ভাবন-এর ওপর। শিক্ষার্থীরা স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে আধুনিক ফুড টেকনোলজি ও পুষ্টিবিজ্ঞানের সমন্বয়ে তৈরি করেন পরিবেশবান্ধব ও উচ্চ পুষ্টিমানসম্পন্ন নানা খাদ্যপণ্য।

আয়োজকদের মতে, এসব উদ্যোগ ভবিষ্যতে বাণিজ্যিক সম্ভাবনার পাশাপাশি দেশের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য নিশ্চিত করতে বাস্তব ভূমিকা রাখতে পারে।

শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে গবেষণার মঞ্চ

ডিআইইউ-এর পুষ্টি ও খাদ্য প্রকৌশল বিভাগ এবং ডিআইইউ এনএফই ক্লাব-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই প্রতিযোগিতায়
এ ধরনের প্রতিযোগিতা শুধু একটি ইভেন্ট নয়, বরং শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বাস্তব শেখার ক্ষেত্র। এখানে তারা গবেষণা, উদ্ভাবন ও দলগত কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, যা শিল্প-অ্যাকাডেমিক সংযোগকে আরও দৃঢ় করে।

ডিআইইউ পুষ্টি ও খাদ্য প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী এবং ডিআইইউ এনএফই ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. হোসেন শাহরিয়ার সীমান্ত বলেন, “গত তিন বছর ধরে এই প্রতিযোগিতা নিয়মিত আয়োজন করা হচ্ছে, এবার ছিল চতুর্থ আয়োজন। আমি নিজে দুইবার অংশ নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি, আর এবার আয়োজনের দায়িত্বে ছিলাম। এটি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও গবেষণামুখী দক্ষতা বিকাশে অত্যন্ত কার্যকর একটি উদ্যোগ।”

সংখ্যা বলছে সাফল্যের গল্প

দেশের তরুণ প্রজন্ম শুধু ফ্যাশন বা প্রযুক্তিতেই নয়, খাদ্য ও পুষ্টির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে প্রস্তুত
দিনব্যাপী এই আয়োজনে: ১৭৪ জন শিক্ষার্থী, ৬২টি দলে বিভক্ত হয়ে মোট ১০৭টি ইনোভেটিভ ফুড প্রোডাক্ট উপস্থাপন করেন। ডিআইইউ এনএফই বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন এবং সেরা ১০টি দলকে বিজয়ী ঘোষণা করে পুরস্কৃত করা হয়।

বিজয়ীদের নাম ও অর্জন

প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলগুলো হলো—

প্রথম: ব্যাচব্লেন্ড ইনোভেটর

দ্বিতীয়: লেফটঅভার লেজেন্ডস

তৃতীয়: র‍্যাডিশ ইনোভেটর

চতুর্থ: ট্রাইওসয়া ক্রাফট

পঞ্চম: ব্যাচব্লেন্ড ইনোভেটরস

ষষ্ঠ: টিম ইনোভিস্টা

সপ্তম: সান

অষ্টম: ইএমআই

নবম: ইনোভোরা

দশম: নিউট্রিভোর রিলিফ

এই বিজয়ী দলগুলো আগামী ২০-২২ জানুয়ারি ২০২৬ অনুষ্ঠিতব্য ১১তম বিএপিএ ফুডপ্রো আন্তর্জাতিক ফুড এক্সপোতে তাদের উদ্ভাবিত খাদ্যপণ্য প্রদর্শনের সুযোগ পাবে। সেখানে তারা আন্তর্জাতিক পরিসরে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিকে প্রতিনিধিত্ব করবে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য এক বড় মাইলফলক।

এখানে তরুণ শিক্ষার্থীদের হাত ধরে উঠে এল আগামী দিনের সম্ভাবনাময় খাদ্য উদ্ভাবনের গল্প
এই প্রতিযোগিতা প্রমাণ করে, দেশের তরুণ প্রজন্ম শুধু ফ্যাশন বা প্রযুক্তিতেই নয়, খাদ্য ও পুষ্টির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে প্রস্তুত। উদ্ভাবনী ভাবনা, বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি আর দায়িত্বশীল মানসিকতা—এই তিনের সমন্বয়ই গড়ে তুলছে আগামী দিনের স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ।

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির এই উদ্যোগ তাই শুধু একটি প্রতিযোগিতা নয়, বরং নিরাপদ, সচেতন ও টেকসই খাদ্য সংস্কৃতির দিকে এক আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ।

ছবি: ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

প্রকাশ: ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৬: ০০
