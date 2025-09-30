পিঙ্ক আফটারনুন: স্তন ক্যানসার সচেতনতায় তিশক্যানের উদ্যোগ

স্তন ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে রাজধানীর গুলশান সোসাইটি লেক পার্কে ২৭ সেপ্টেম্বর তিশক্যান আয়োজন করে ‘পিঙ্ক আফটারনুন: ব্রেস্ট ক্যানসার অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড ওয়েলনেস’ শিরোনামে একটি অ্যাওয়ারনেস ও ওয়েলনেস ইভেন্ট। স্তন ক্যানসার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণের গুরুত্ব এবং স্বাস্থ্যকর জীবনধারার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেই এ আয়োজনে চিকিৎসক, করপোরেট ও ওয়েলনেস কমিউনিটির প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
আয়োজনের এক অংশে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত তিশক্যানের ফান্ডরেইজিং মেলা ‘পিঙ্ক কার্নিভ্যাল’ থেকে সংগৃহীত অর্থ একজন স্তন ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় প্রদান করা হয়। এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন ইনস্ট্রাক্টর জিন আয়ান, সার্জন ডা. শিফাত তানজিলা, উর্মি গ্রুপের পরিচালক ও স্তন ক্যানসার সারভাইভার শামারুখ ফখরুদ্দিন, উদ্যোক্তা ও টিভি উপস্থাপক সামিয়া আফরিন, স্তন ক্যানসারের দাতব্য সংস্থা তিশক্যানের প্রতিষ্ঠাতা নুজহাত তারান্নুম তিশনা ও তিশক্যানের সঙ্গে অন্য সদস্যরা।
অনুষ্ঠানের শুরুতেই এক প্রাণবন্ত জুম্বা সেশন পরিচালনা করেন জিন আয়ান। তারপর শুরু হয় আলোচনা সভা। এ পর্যায়ে ডা. শিফাত তানজিলা স্তন ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্তকরণ ও চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার ওপর দিকনির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, ‘ভয় না পেয়ে লক্ষণ টের পাওয়ামাত্রই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। প্রাথমিক অবস্থায় শনাক্তকরণ সব সময় সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।’
সারভাইভার শামারুখ ফখরুদ্দিন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেয়ার করে সবাইকে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও মানসিক দৃঢ়তার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, ‘অনেক কঠিন একটি পথ পার হয়ে এসেছি। প্রতিটি দিনই ছিল নতুন এক লড়াই। প্রতিটি দিন পার করাটাই তখন সবচেয়ে বড় সাফল্য মনে হতো। স্তন ক্যানসার নিয়ে সবাই সচেতন হলে ভয়টা অনেক কমে যায়।’
সামিয়া আফরিন সুষম খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্যকর জীবনধারার গুরুত্ব নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, ‘সুস্থ থাকার জন্য সুষম খাবার গ্রহণ আর নিয়মিত শরীরচর্চা অত্যন্ত জরুরি।’ এ সময় তিনি তিশক্যানের পিঙ্ক টেরেস স্টুডিওতে শুরু হওয়া ওয়েলনেস সেশনগুলোর কথাও উল্লেখ করেন।
নুজহাত তারান্নুম বলেন, ‘ব্রেস্ট ক্যানসার সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূর করা, মানুষকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে উৎসাহিত করা এবং সহমর্মিতার ভিত্তিতে সচেতন সমাজ গঠনই আমাদের মূল লক্ষ্য। আশা করি, সবাই এই উদ্যোগে ভালোবাসা ও সমর্থন দিয়ে যাবেন।’
ছবি: তিশক্যান