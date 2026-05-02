রেনেসন্স ঢাকা গুলশানে হুইলসম আর্টিজান ব্রেড: স্বাদ ও স্বাস্থ্যের নতুন সংজ্ঞা

হোটেলের লবিতে অবস্থিত জিবিসি ক্যাফেতে আয়োজিত এই বিশেষ ব্রেড লঞ্চিং ও হাই টি অভিজ্ঞতা ছিল স্বাদ, পুষ্টি ও প্রিমিয়াম কালিনারির এক নিখুঁত মেলবন্ধন। সন্ধ্যা ছয়টায় উষ্ণ অভ্যর্থনার মাধ্যমে শুরু হওয়া এই আয়োজনে অতিথিরা উপভোগ করেন এক নতুনধারার গ্যাস্ট্রোনমিক পরিবেশ।
এই ব্রেড কালেকশনের পেছনে আছেন হোটেলের জার্মান এক্সিকিউটিভ শেফ রোমানো ক্রয়েটজ। তাঁর তত্ত্বাবধানে তৈরি প্রতিটি ব্রেডে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী বেকিং কৌশল ও আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানের সমন্বয়। ধীর ফারমেন্টেশন, কম অ্যাডিটিভ ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রিত বেকিং। এই তিনটি মূল নীতিতে প্রস্তুত করা হয়েছে প্রতিটি আইটেম, যাতে বজায় থাকে প্রাকৃতিক স্বাদ ও পুষ্টিগুণ। তিনি জানান, ঐতিহ্যবাহী বেকিং পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানের সমন্বয়ে এই ব্রেডগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে। ধীর ফারমেন্টেশন, ন্যূনতম অ্যাডিটিভ ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রিত বেকিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি ব্রেডে বজায় রাখা হয়েছে প্রাকৃতিক স্বাদ ও পুষ্টিগুণ।
উদ্বোধনী বক্তব্যে হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ আল আমিন বলেন, “এটি কেবল একটি নতুন মেন্যু সংযোজন নয়, বরং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার একটি সচেতন প্রয়াস।” তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে আধুনিক জীবনে সুষম ও সচেতন খাদ্য নির্বাচনের গুরুত্ব।
আয়োজনকে আরও সমৃদ্ধ করেন পুষ্টিবিদ ড. হামিদা বর্ষা। তিনি আর্টিজান ব্রেডের স্বাস্থ্যগত গুরুত্ব নিয়ে একটি তথ্যবহুল সেশন পরিচালনা করেন। তাঁর আলোচনায় উঠে আসে হজমশক্তি উন্নয়ন, হৃদস্বাস্থ্যের সুরক্ষা এবং সামগ্রিক সুস্থতায় পূর্ণ শস্যভিত্তিক ব্রেডের ইতিবাচক প্রভাব। প্রশ্নোত্তর পর্বে অতিথিরা সরাসরি তাঁর সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ পান।
এই নতুন কালেকশনে স্থান পেয়েছে নানা স্বাদের ও বৈচিত্র্যের ব্রেড। খাস্তা ফ্রেঞ্চ ব্যাগেট, পুষ্টিগুণে ভরপুর মাল্টি গ্রেইন ব্রেড, অন্ত্রের জন্য উপকারী জার্মান সাওয়ারডো, অলিভ অয়েল ও হার্বসে সমৃদ্ধ ইতালিয়ান ফোকাচিয়া এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য উপযোগী হেলদি লোফ।
আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল হাই টি অভিজ্ঞতা, যেখানে অতিথিদের পরিবেশন করা হয় সদ্য বেক করা ব্রেডের সঙ্গে নানা ধরনের ফিঙ্গার ফুড। পুরো পরিবেশজুড়ে ছিল এক প্রিমিয়াম, পরিশীলিত কুলিনারি আবহ। শেষে অতিথিদের জন্য ছিল বিশেষ গুডি ব্যাগ, যাতে রাখা হয়েছিল বিভিন্ন ব্রেডের স্যাম্পল।
সব মিলিয়ে, এই উদ্যোগ শুধু একটি নতুন ব্রেড কালেকশন উন্মোচন নয়, বরং ঢাকার ফাইন ডাইনিং সংস্কৃতিতে স্বাস্থ্য ও স্বাদের একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপনের ইঙ্গিত। আন্তর্জাতিক বেকারি আর্ট ও পুষ্টির সমন্বয়ে রেনেসন্স ঢাকা গুলশান হোটেল যেন আবারও প্রমাণ করলো, আধুনিক খাবার মানেই শুধু স্বাদ নয় সচেতনতারও এক নতুন ভাষা।
ছবি: হাল ফ্যাশন