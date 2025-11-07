ঢাকা ফ্লো ফেস্ট ২০২৫: শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার ব্রত নিয়ে শুরু হলো ভালো থাকার উৎসব
ইভেন্ট

ঢাকা ফ্লো ফেস্ট ২০২৫: শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার ব্রত নিয়ে শুরু হলো ভালো থাকার উৎসব

তানজিল ফুয়াদ

মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা এবং সুস্থতার চর্চাকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে তোলার ব্রত নিয়ে রাজধানীর গুলশানের বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ পার্কে শুরু হয়েছে তিন দিনের 'ঢাকা ফ্লো ফেস্ট ২০২৫'

রাজধানীর গুলশানের বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ পার্কে শুরু হয়েছে 'ঢাকা ফ্লো ফেস্ট ২০২৫'। এটি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ইয়োগা ও ওয়েলনেস উৎসব। 'বি ইন ইয়োর ফ্লো'—এই স্লোগানকে সামনে রেখে শুরু হওয়া এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা এবং সুস্থতার চর্চাকে দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে তোলা।

তিন দিনব্যাপী এই উৎসবটি শুরু হয়েছে ৬ নভেম্বর। চলবে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত। উন্মুক্ত থাকবে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। এটি আয়োজন করেছে ওয়েলনেস বিষয়ক সংগঠন ঢাকা ফ্লো, যারা গত চার বছর ধরে নিয়মিতভাবে এই উৎসবটির দায়িত্ব নিয়ে আসছে।

উৎসবের প্রথম দিনের সকালে অনুষ্ঠিত হয় শিশুদের যোগাসন সেশন। এতে অংশ নেয় রাজধানীর চারটি বিদ্যালয়ের প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন শিক্ষার্থী।

উৎসবের প্রথম দিনের সকালে অনুষ্ঠিত হয় শিশুদের যোগাসন সেশন
শিশুদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানকে আরও সার্থক করে তোলে
পুরো সেশন জুড়েই শিশুদের উৎসাহ, হাসি এবং আনন্দে মুখর ছিল পার্কের পরিবেশ। শিশুদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানকে আরও সার্থক করে তোলে।

এ ছাড়াও পুরো তিন দিনব্যাপী এই উৎসবে ছিল—

বিনামূল্যে ইয়োগা, জুম্বা, ওয়ার্কআউট ও মেডিটেশন ক্লাস

ওয়েলনেস মার্কেটপ্লেসে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অর্গানিক ব্র্যান্ডের প্রদর্শনী

সব বয়সের প্রচুর দর্শনার্থী এসেছেন প্রথম দিনেই
ছিল ফেন্সিং-এর ব্যবস্থা
মানসিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সচেতন জীবনধারা নিয়ে প্যানেল আলোচনা ও কর্মশালা

সঙ্গীত, আর্ট থেরাপি, ও শিশুদের জন্য বিশেষ বিনোদনমূলক আয়োজন

দুপুরের পর ছিল উইমেন'স ওয়েলনেস সেশন। এতে অংশ নেন বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন দেশের নারীরা।

দুপুরের পর ছিল উইমেন'স ওয়েলনেস সেশন
বক্তারা নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন
এখানে বক্তারা নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এই আলোচনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের দেশের নিরিখে।

সকালের দিকে ছিল আরেক আকর্ষণীয় আয়োজন। নিরাপত্তা সংস্থা এলিট ফোর্সের আয়োজনে স্পেশাল ডগ ডেমনস্ট্রেশন। এখানে তাদের প্রশিক্ষিত কুকুরদের দিয়ে নানা রকম কসরৎ প্রদর্শন করা হয়।

এলিট ফোর্সের আয়োজনে স্পেশাল ডগ ডেমনস্ট্রেশন
অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে ছিল ওপেন মিউজিক প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা
এছাড়া অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে ছিল ওপেন মিউজিক প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা। এখানে আপনি নিজে বা নিজের মিউজিক ব্যান্ড নিয়ে এসে নিজের মনের সুখে তুলতে পারেন গানের সুর।

দিনজুড়ে সাড়া ফেলেছে মার্কেটপ্লেসের আয়োজন। এখানে দেশি বিভিন্ন উদ্যোক্তারা তাদের পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি করেন। এসব পণ্যের বেশিরভাগই ফ্যাশন, লাইফস্টাইল, ফিটনেস, হোমডেকোর ধরনের।  

বিকালে গানের তালে তালে লেকের ধারে ওপেন থিয়েটারে মঞ্চ নাটক প্রদর্শন করা হয়। সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি, অনাচার ও অপসংস্কৃতি তুলে ধরা হয় মঞ্চ নাটকের মাধ্যমে। এসব নাটক দর্শকদের মুগ্ধ করে। সন্ধ্যার পর শুরু হয় ব্যান্ড অব ব্যাটল। এতে অংশ নেয় ৯টি ব্যান্ড। এই ব্যান্ডগুলোর সবই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের। এর মাধ্যমে প্রথম দিনের কার্যক্রম শেষ হয়।

আসলে ঢাকা ফ্লো ফেস্ট ২০২৫ শুধু একটি উৎসব নয়, বরং এটি একটি কমিউনিটিনির্ভর উদ্যোগ, যেখানে মানুষ নিজেদের শরীর ও মনের যত্ন নিতে শেখে এবং একে অপরকে অনুপ্রাণিত করে।

'ঢাকা ফ্লো ফেস্ট ২০২৫' হয়ে উঠেছে ঢাকার নভেম্বরের এক উজ্জ্বল আয়োজন
আয়োজকদের মতে, এই উৎসবের মাধ্যমে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ওয়েলনেস সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতে চান তারা। ব্যানারে জড়ানো এই জনপ্রিয় পার্কজুড়ে হাসি, প্রাণ, সুর ও সুস্থতার আহ্বান—সব মিলিয়ে 'ঢাকা ফ্লো ফেস্ট ২০২৫' হয়ে উঠেছে ঢাকার নভেম্বরের এক উজ্জ্বল আয়োজন।

ছবি: লেখক

প্রকাশ: ০৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ২৯
