হাল ফ্যাশন রিভিউ: লাইফস্টাইল এক্সিবিশন আড্ডা চলে-তে এবার যেসব পোশাক নজর কেড়েছে সবার
আয়োজন

হাল ফ্যাশন রিভিউ: লাইফস্টাইল এক্সিবিশন আড্ডা চলে-তে এবার যেসব পোশাক নজর কেড়েছে সবার

হাল ফ্যাশন ডেস্ক
'IDLC পূর্ণতা উৎসব ft. আড্ডা চলে ২০২৬' শিরোনামে বছরের শুরুতেই আইডিএলসি পূর্ণতা উৎসব ও আড্ডা চলে প্ল্যাটফর্ম যৌথভাবে আয়োজন করেছে একটি উৎসবমুখর লাইফস্টাইল এক্সিবিশন। ষষ্ঠবারের এই আয়োজনে মূলত লাইফস্টাইলের সকল এলিমেন্ট যেমন পোশাক, গয়না, হোম ডেকোর, প্রসাধনী, অনুষঙ্গ ও খাবারের পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন তাঁরা। এই আড্ডা, কেনাকাটার উৎসব আর উদ্যোক্তাদের সঙ্গে ক্রেতা, অনুরাগী ও ফ্যাশনপ্রিয় মানুষের মিলনমেলা সকলের মাঝে অত্যন্ত সাড়া জাগিয়েছে। চলুন এই কিস্তিতে ছবির গল্পে ঘুরে দেখে আসি এখানে কী কী নজরকাড়া পোশাকের দেখা মিলেছে।

১/১৭
অরাম-এর আরাম আরাম এই ব্যাগি কুর্তিটি যেন বসন্তের গান গাইছে শীত যেতে না যেতেই
২/১৭
অপরাজিতা, কাঞ্চন, পদ্ম আর বাগিচা ব্লাউজে অনন্যার পসরায় ছিল ফুলের সমারোহ
৩/১৭
শখের ডিব্বার এই শাড়িগুলো অলটাইম ফেভারিট ক্রেতাদের। এই শাড়িটিতে আছে বসন্তের ভাইব
৪/১৭
একটি একটি করে হাতে পার্ল বিডস বসানো হয়েছে গর্জিয়াস সোনালি ব্লকের কালো শাড়িতে। দেখা মিলেছে খাদি বাই নুভিয়া-র সংগ্রহে
৫/১৭
জামদানির নকশা করা ডাইভার্সিভাইড পোশাক যেমন জ্যাকেট, ব্লেজার আর শ্রাগ দিয়ে নজর কেড়েছে বেনে বৌ
৬/১৭
ঐতিহ্যে আধুনিকতা চাইলে তেরো পার্বণের নজরকাড়া নকশীকাঁথা স্টিচের শাড়িগুলো থাকতে পারে পছন্দের শীর্ষে
৭/১৭
সিল্ক অ্যান্ডি বাই মিতু-র এই ক্লাসি কুর্তিটি মানিয়ে যাবে যেকোনো সেমি ফরমাল অকেশনে। নকশা আর কাপড়ে মানের দিক থেকে ছাড় দেয় না তারা
৮/১৭
শাড়ির জন্য জনপ্রিয় হলেও সরলা-র কারুকাজ করা ব্লাউজ কালেকশন দেখার মতো। তাদের ভাইরাল ঝুনঝুনি ব্লাউজও ছিল এর মাঝে।
৯/১৭
পোশাক বাই তাননাস-এর অত্যন্ত মানসম্পন্ন ফুলেল হ্যান্ড পেইন্টের শাড়িগুলো একটি থেকে আরেকটি যেন বেশি নজরকাড়া।
১০/১৭
শাড়ি আর কুর্তিতে ঈহা-র কালেকশনে বেশ বৈচিত্র্য দেখা গিয়েছে।
১১/১৭
ঋতির এই লাল স্টোন বসানো ফুলেল হলদে শাড়িটি বসন্তের হট ফেভারিট হতে পারে অনায়াসে
১২/১৭
রংধনু ক্রিয়েশনএর এই হাতে আঁকা শাড়িগুলো সবসময়ের মতোই সকলের পছন্দের শীর্ষে ছিল।
১৩/১৭
ঐতিহ্যবাহী মণিপুরী শাড়ি আর ডাইভার্সিফাইড পোশাক নিয়ে সকলের মন জয় করেছে সীমন্তিনী
১৪/১৭
সিগনেট-এর এই বহুবর্ণিল রেডি টু ওয়্যার সংগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো
১৫/১৭
ওয়্যারহাউজের আরবান ভাইবের আধুনিক নকশা সবসময়ের মতোই ফুটে উঠেছে তাদের পোশাকে
১৬/১৭
সম্পূর্ণা-র সিগনেচার ব্লাউজগুলো কিনেছেন সবাই হটকেকের মতো
১৭/১৭
এমন সব সুন্দর কো-অর্ডস দেখা গিয়েছে অগত্যা-র স্টলে
ছবি: হাল ফ্যাশন, আড্ডা চলে ও উদ্যোক্তাদের ফেসবুক

প্রকাশ: ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, ০৫: ৩৭
