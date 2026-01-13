হাল ফ্যাশন রিভিউ: লাইফস্টাইল এক্সিবিশন আড্ডা চলে-তে এবার যেসব পোশাক নজর কেড়েছে সবার

'IDLC পূর্ণতা উৎসব ft. আড্ডা চলে ২০২৬' শিরোনামে বছরের শুরুতেই আইডিএলসি পূর্ণতা উৎসব ও আড্ডা চলে প্ল্যাটফর্ম যৌথভাবে আয়োজন করেছে একটি উৎসবমুখর লাইফস্টাইল এক্সিবিশন। ষষ্ঠবারের এই আয়োজনে মূলত লাইফস্টাইলের সকল এলিমেন্ট যেমন পোশাক, গয়না, হোম ডেকোর, প্রসাধনী, অনুষঙ্গ ও খাবারের পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন তাঁরা। এই আড্ডা, কেনাকাটার উৎসব আর উদ্যোক্তাদের সঙ্গে ক্রেতা, অনুরাগী ও ফ্যাশনপ্রিয় মানুষের মিলনমেলা সকলের মাঝে অত্যন্ত সাড়া জাগিয়েছে। চলুন এই কিস্তিতে ছবির গল্পে ঘুরে দেখে আসি এখানে কী কী নজরকাড়া পোশাকের দেখা মিলেছে।
ছবি: হাল ফ্যাশন, আড্ডা চলে ও উদ্যোক্তাদের ফেসবুক