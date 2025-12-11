টুয়েলভ ক্লদিংয়ের ১২.১২ উৎসব: বিশেষ মূল্যছাড়ে
দেশীয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড টুয়েলভ ক্লদিং তাদের ১৩তম বর্ষপূর্তিকে সামনে রেখে এবার আয়োজন করেছে ১২.১২ শপিং উৎসব। এক যুগের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের ফ্যাশন অঙ্গনে স্থিতিশীল অবস্থান তৈরি করে নেওয়া এই ব্র্যান্ড তাদের যাত্রাপথের সাফল্য, সংগ্রহের বৈচিত্র্য এবং ক্রেতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাকে কেন্দ্র করেই সাজিয়েছে বছর শেষের এই বিশেষ ক্যাম্পেইন।

টুয়েলভের ভাষ্য অনুযায়ী, ব্র্যান্ডটির সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে বড় শক্তি হলো গ্রাহকদের বিশ্বাস ও ভালোবাসা। সে কারণেই প্রতি বছর নতুনত্ব আর দৃষ্টিনন্দন অফারের মাধ্যমে তারা ক্রেতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাকে। এবারের ১২.১২ আয়োজনও সেই ধারাবাহিকতার অংশ। দেশের ফ্যাশন বাজারে যখন শীতের নতুন সংগ্রহ নিয়ে ব্যস্ততা তুঙ্গে, তখনই টুয়েলভ ঘোষণা করেছে সব পণ্যে ফ্ল্যাট ৩০ শতাংশ মূল্যছাড়। শীতের আরামদায়ক পোশাক, ট্রেন্ডি হুডি, সোয়েটার, জ্যাকেট থেকে শুরু করে আধুনিক নকশার ক্যাজুয়াল ও ফরমাল পোশাক। প্রতিটি আইটেমে থাকছে এই মূল্যছাড়ের সুবিধা। ফলে যেকোনো বয়সের ক্রেতাই নিজের পছন্দমতো পণ্য কেনার সুযোগ পাচ্ছেন আরও সাশ্রয়ী দামে।

এ বছর টুয়েলভ তাদের শীতকালীন সংগ্রহে গুরুত্ব দিয়েছে মৌসুমি বৈচিত্র্য, আরামদায়ক ফ্যাব্রিক ও আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ট্রেন্ডের সঙ্গে দেশীয় রুচির সমন্বয়ে। পোশাকের রং, কাট, প্যাটার্ন ও ডিজাইনে এনেছে নতুনত্ব এবং একই সঙ্গে রেখেছে ব্যবহারিক স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়টিও। দোকানগুলোর সার্বিক পরিবেশেও এসেছে পরিবর্তন। সাজানো হয়েছে দৃষ্টিনন্দন ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লে, সুবিন্যস্ত কালেকশন ও উন্নত সার্ভিস সুবিধা, যাতে ক্রেতারা স্বাচ্ছন্দ্যে কেনাকাটার অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারেন।
১২.১২ উপলক্ষে টুয়েলভ এ বছর যুক্ত করেছে অতিরিক্ত কিছু বিশেষ সুবিধাও। নির্দিষ্ট পরিমাণ কেনাকাটায় ক্রেতারা পাচ্ছেন তিন ধরনের বোনাস উপহার। ৫,০০০ টাকা বা তার বেশি কেনাকাটায় ইনস্ট্যান্ট লয়্যালটি মেম্বারশিপ কার্ড, ১০,০০০ টাকার বেশি কেনাকাটায় টুয়েলভ ব্র্যান্ডেড জুট ব্যাগ এবং ২০,০০০ টাকার বেশি কেনাকাটায় ১,০০০ টাকার টুয়েলভ গিফট ভাউচার। লয়্যালটি কার্ডপ্রাপ্ত ক্রেতারা সারা বছরজুড়ে বিশেষ ছাড় ও সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন, যা দীর্ঘ মেয়াদে তাদের জন্য বাড়তি মূল্য যোগ করবে। এই অতিরিক্ত অফারগুলো ক্রেতাদের কেনাকাটার আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে, বিশেষ করে পরিবার ও গ্রুপ শপিংয়ে এগুলো বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

শুধু ফিজিক্যাল স্টোর নয়, টুয়েলভের অনলাইন শপেও এবারের ১২.১২ উৎসব সমানতালে চলছে। ঘরে বসেই পছন্দের পোশাক বাছাই, সুবিধাজনক পেমেন্ট অপশন এবং দ্রুত ডেলিভারির সুবিধা থাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্মেও ব্যাপক ক্রয়চাপ দেখা যাচ্ছে। দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে গ্রাহকেরা একই সুবিধা গ্রহণ করতে পারছেন—এটিও ক্যাম্পেইনের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।

ব্র্যান্ডটির কর্মকর্তারা জানান, টুয়েলভ সব সময়ই চেষ্টা করে ট্রেন্ড আর সাশ্রয়ী মূল্যকে একই সুতোয় গাঁথতে, যাতে দেশের তরুণ থেকে শুরু করে সকল শ্রেণির ক্রেতাই সহজে মানসম্মত পোশাক ক্রয় করতে পারেন। তাদের মতে, নতুন প্রজন্মের ফ্যাশন-রুচি ও লাইফস্টাইলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পোশাকে যে বৈচিত্র্য ও সৃজনশীলতা আনা হয়, তা ক্রেতাদের সঙ্গে ব্র্যান্ডটির সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে। তাই ১২.১২ ক্যাম্পেইন নিছক ছাড়ের উৎসব নয়; বরং টুয়েলভ ও তার ক্রেতাদের দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক উদ্‌যাপনের একটি অনন্য উপলক্ষ।

১৩ বছরের পথচলার আনন্দে উজ্জীবিত টুয়েলভ বিশ্বাস করে যে তাদের এই উদ্যোগ শুধু ব্যবসায়িক নয়, বরং দেশের ফ্যাশন শিল্পে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। শীতের মৌসুমে পোশাক-ক্রেতাদের জন্য এটিই হতে পারে বছরের সেরা কেনাকাটার সময়, আর ১২.১২ অফার সেই অভিজ্ঞতাকে করে তুলছে আরও রঙিন, সাশ্রয়ী ও আনন্দময়। ক্রেতাদের উচ্ছ্বাস, নতুন সংগ্রহের বৈচিত্র্য এবং দৃষ্টিনন্দন অফারের সম্মিলনে টুয়েলভ ক্লদিংয়ের এই উৎসব ইতিমধ্যে পরিণত হয়েছে দেশের ফ্যাশনপ্রেমীদের অন্যতম প্রতীক্ষিত শপিং ইভেন্টে।

