টুয়েলভে চলছে মাঘ মাসে বাঘা ছাড় ক্যাম্পেইন

দেশের নান্দনিক, রুচিসম্মত ও আধুনিক ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে টুয়েলভ আজ তরুণ প্রজন্মের কাছে একটি নির্ভরযোগ্য নাম। প্রতিটি মৌসুমে সময়োপযোগী ডিজাইন, আরামদায়ক কাপড় ও ট্রেন্ড-সচেতন কালেকশনের মাধ্যমে ব্র্যান্ডটি নিজেদের আলাদা অবস্থান তৈরি করেছে। শীতকালীন পোশাকেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও লাইফস্টাইল বিবেচনায় তৈরি করা টুয়েলভের শীতের কালেকশন বরাবরই ব্যবহারিক এবং স্টাইলিশ।
এই তীব্র শীতের মাঝেই ক্রেতাদের জন্য বিশেষ আনন্দের উপলক্ষ হিসেবে শুরু হয়েছে “মাঘ মাসে বাঘা ছাড়” ক্যাম্পেইন। সীমিত সময়ের জন্য চলমান এই অফারে টুয়েলভের শীতের সব পণ্যে মিলছে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়। দেশের সব টুয়েলভ আউটলেটের পাশাপাশি অনলাইন অর্ডারের মাধ্যমেও ক্রেতারা উপভোগ করতে পারবেন এই সুযোগ।
শুধু পোশাক বিক্রিই নয়, টুয়েলভ বরাবরই তাদের ক্রেতাদের সঙ্গে একটি দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। সে কারণেই লয়্যাল কার্ডধারী ক্রেতাদের জন্য বিভিন্ন সময়ে থাকে বিশেষ আয়োজন ও এক্সক্লুসিভ সুবিধা। ব্র্যান্ডটির মতে, টুয়েলভ আজ শুধু একটি পোশাকের নাম নয়—দেশ ও দেশের বাইরে ছড়িয়ে থাকা একটি বড় পরিবারের পরিচয়।
টুয়েলভ কর্তৃপক্ষ জানান, শীতের এই সময়টাকে আরও আনন্দময় করে তুলতে এবং ফ্যাশন সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতেই এই ক্যাম্পেইনের আয়োজন। সীমিত স্টকের কারণে অফারটি চলবে অল্প সময়ের জন্য, তাই পছন্দের শীতের পোশাক সংগ্রহের এটাই হতে পারে সেরা সুযোগ।
ফ্যাশন, আরাম আর বাঘা ছাড়—সব মিলিয়ে মাঘ মাসে টুয়েলভের এই ক্যাম্পেইন শীতের দিনে স্টাইল আপডেট করার জন্য নিঃসন্দেহে নজরকাড়া এক আয়োজন।
ছবি: টুয়েলভ