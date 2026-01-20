লা রিভে ফ্ল্যাট ৫০% ছাড়

এই সেলে বিশেষভাবে যোগ হয়েছে শীতের পোশাক। পাশাপাশি প্রতিদিনের ব্যবহার উপযোগী ক্যাজুয়াল ও কমফোর্ট ওয়্যার, পার্টি, অফিস ও ফেস্টিভ লুকের পোশাকের সমাহারও থাকছে।
নারীদের জন্য এই সেলে আছে কোট, ব্লেজার, জ্যাকেট, পঞ্চো, শাল, সোয়েটার ও সোয়েটশার্ট। এছাড়া টিউনিক, কামিজ, সালোয়ার কামিজ, শাড়ি, আবায়া, টপ, কুর্তি, শ্রাগ ও টি-শার্ট তো আছেই। সেলে আরও পাওয়া যাবে পালাজ্জো, স্কার্ট, লেগিংস, হারেম ও জিন্স প্যান্টের দারুণ কালেকশন।
পুরুষদের জন্য শীতের কালেকশনে আছে হুডি, জ্যাকেট, বিজনেস ক্যাজুয়াল ব্লেজার, বিজনেস ফরমাল ব্লেজার, সোয়েটার, সোয়েটশার্ট ও ফুল স্লিভ টি-শার্ট। আরও আছে ক্যাজুয়াল থেকে শুরু করে সেমি-ফিটেড ও ফিটেড পাঞ্জাবি, বিভিন্ন স্টাইলের শার্ট, পোলো ও টি-শার্ট। সঙ্গে ম্যাচিং জিন্স, চিনোস ও ট্রেন্ডি প্যান্ট-পাজামাও পাওয়া যাবে।
শিশুদের জন্য আছে শীতের হুডি, জ্যাকেট, সোয়েটার, সোয়েটশার্ট ও ফুল স্লিভ টি-শার্ট। ছেলে ও মেয়েদের জন্য আছে পোলো, টি-শার্ট, পাঞ্জাবি সেট, উভেন সেট, ঘাগরা চোলি, টিউনিক ও সালোয়ার কামিজ। নবজাতকদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি নিমা সেটেও থাকছে এই ছাড়। পাশাপাশি হোম ডেকোর ও বিভিন্ন ফ্যাশন অনুষঙ্গেও ক্রেতারা উপভোগ করতে পারবেন আকর্ষণীয় সব ছাড়।
সব মিলিয়ে, সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত ও ট্রেন্ডি পোশাক আর অনুষঙ্গ কেনার দারুণ সুযোগ দিচ্ছে লা রিভের এই এন্ড অফ সিজন সেল। লা রিভের ঢাকা ও ঢাকার বাইরের সকল স্টোর ও অনলাইনে সুলভ থাকবে এই ৫০ শতাংশ ছাড়।
বিস্তারিত জানতে এবং ঘরে বসে কেনাকাটা করতে ভিজিট করুন: www.lerevecraze.com
