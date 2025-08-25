সময় বাড়ল কে ক্র‍্যাফট ৫০ শতাংশ মেগা সেল-এর, চলবে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত
ছাড়

সময় বাড়ল কে ক্র‍্যাফট ৫০ শতাংশ মেগা সেল-এর, চলবে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত

লেখা: রওনক জাহান পুষ্প
শেয়ার করুন
ফলো করুন

৫০ শতাংশ সেল মানেই কেনাকাটার উৎসব। পোশাক, গয়না, ঘর সাজানোর সামগ্রীতে সুপরিচিত ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল ব্র‍্যান্ড কে ক্র‍্যাফটে চলছে মেগা সেল। বসুন্ধরা শাখা ছাড়া তাদের সব শাখায় চলছে এই অফারটি।

সুপরিচিত ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল ব্র‍্যান্ড কে ক্র‍্যাফটে চলছে ৫০ শতাংশ মেগা সেল। শুধুমাত্র বসুন্ধরা শাখা ছাড়া তাদের সব শাখায় চলছে এই অফারটি। পোশাক, গয়না, ঘর সাজানোর সামগ্রী ইত্যাদি সবকিছুতেই রয়েছে এ ছাড়। বিক্রয়কর্মীদের কাছ থেকে জানা যায়, ২০ আগস্ট ছাড় শেষ হয়ে যাবার কথা থাকলেও সেটিকে বাড়ানো হয়েছে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত। তবে শো রুমে থাকা বেশিরভাগ জিনিসই বিক্রি হয়ে গেছে সেল শুরু হবার কয়েকদিনের মাঝেই। ক্রেতারাও এই ছাড় পেয়ে খুশি। এক ক্রেতার সাথে কথা বলে জানা যায়, সেল চলাকালীন তিনি বেশ কয়েকটি আউটলেটে ঘুরে ঘুরে কিনেছেন পছন্দের সব জিনিস। এর আগে জুলাইয়ে কে ক্র‍্যাফটে ১০-৫০% সেল ছিল, যা চলেছিল ৩১শে জুলাই পর্যন্ত। বর্তমানে দেশিদশ বাদে কে ক্র‍্যাফটের সব স্বতন্ত্র আউটলেটে চলছে এই ছাড়, এছাড়াও তাদের ওয়েবসাইটে সেল আইটেম নিয়ে রয়েছে আলাদা সেকশন।

বিজ্ঞাপন
১/৯
কে ক্র্যাফটে সেল চলছে। থাকবে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত
কে ক্র্যাফটে সেল চলছে। থাকবে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত
বিজ্ঞাপন
২/৯
আছে নানা রঙের সুদ্রৃশ্য ও ট্রেন্ডি কুর্তি আর টপ
আছে নানা রঙের সুদ্রৃশ্য ও ট্রেন্ডি কুর্তি আর টপ
৩/৯
আরামদায়ক পাঞ্জাবির সমাহার দেখা গেল।
আরামদায়ক পাঞ্জাবির সমাহার দেখা গেল।
৪/৯
নানা কালার প্যালেটের সুতির শাড়ি আছে ব্লক ও হালকা কারুকাজের
নানা কালার প্যালেটের সুতির শাড়ি আছে ব্লক ও হালকা কারুকাজের
৫/৯
সালোয়ার কামিজের জন্য সবসময়ই সেরা কে ক্র্যাফট
সালোয়ার কামিজের জন্য সবসময়ই সেরা কে ক্র্যাফট
৬/৯
শাড়ির রং ও ফেব্রিকে আছে বেশ বৈচিত্র্য
শাড়ির রং ও ফেব্রিকে আছে বেশ বৈচিত্র্য
৭/৯
নানা রকমের স্টেটমেন্ট আমেজেদের বালা ও চুড়ি আছে এখানে
নানা রকমের স্টেটমেন্ট আমেজেদের বালা ও চুড়ি আছে এখানে
৮/৯
আভিজাত্যপূর্ণ ডিজাইনের অ্যান্টিক ফিনিশের সব সেট পেয়ে যাবেন কে ক্র্যাফটের সেলে
আভিজাত্যপূর্ণ ডিজাইনের অ্যান্টিক ফিনিশের সব সেট পেয়ে যাবেন কে ক্র্যাফটের সেলে
৯/৯
এছাড়াও আছে বোহো আমেজের নানা গয়না
এছাড়াও আছে বোহো আমেজের নানা গয়না

ছবি: লেখক

প্রকাশ: ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১১: ৪২
বিজ্ঞাপন