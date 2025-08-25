৫০ শতাংশ সেল মানেই কেনাকাটার উৎসব। পোশাক, গয়না, ঘর সাজানোর সামগ্রীতে সুপরিচিত ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড কে ক্র্যাফটে চলছে মেগা সেল। বসুন্ধরা শাখা ছাড়া তাদের সব শাখায় চলছে এই অফারটি।
সুপরিচিত ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড কে ক্র্যাফটে চলছে ৫০ শতাংশ মেগা সেল। শুধুমাত্র বসুন্ধরা শাখা ছাড়া তাদের সব শাখায় চলছে এই অফারটি। পোশাক, গয়না, ঘর সাজানোর সামগ্রী ইত্যাদি সবকিছুতেই রয়েছে এ ছাড়। বিক্রয়কর্মীদের কাছ থেকে জানা যায়, ২০ আগস্ট ছাড় শেষ হয়ে যাবার কথা থাকলেও সেটিকে বাড়ানো হয়েছে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত। তবে শো রুমে থাকা বেশিরভাগ জিনিসই বিক্রি হয়ে গেছে সেল শুরু হবার কয়েকদিনের মাঝেই। ক্রেতারাও এই ছাড় পেয়ে খুশি। এক ক্রেতার সাথে কথা বলে জানা যায়, সেল চলাকালীন তিনি বেশ কয়েকটি আউটলেটে ঘুরে ঘুরে কিনেছেন পছন্দের সব জিনিস। এর আগে জুলাইয়ে কে ক্র্যাফটে ১০-৫০% সেল ছিল, যা চলেছিল ৩১শে জুলাই পর্যন্ত। বর্তমানে দেশিদশ বাদে কে ক্র্যাফটের সব স্বতন্ত্র আউটলেটে চলছে এই ছাড়, এছাড়াও তাদের ওয়েবসাইটে সেল আইটেম নিয়ে রয়েছে আলাদা সেকশন।
