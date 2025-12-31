পূরণ করতে পারবেন এমন ১০টি সহজ নিউ ইয়ার রেজুলেশন

>
পূরণ করতে পারবেন এমন ১০টি সহজ নিউ ইয়ার রেজুলেশন
৯ মিনিট আগে
কানিজ ফাতেমা
নিজেকে পরিবর্তনের জন্য নতুন বছরের শুরুতে কিছু রেজুলেশন ঠিক করে সবাই।
কিন্তু বেশি কঠোর হওয়ায় কিছু সপ্তাহ পর সেগুলো মেনে চলা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনা। তাই বছরের শেষে এসে আবার নতুন বছরের জন্য একই রেজুলেশন ঠিক করতে হয়।
এই চক্র থেকে বের হতে প্রয়োজন এমন একটা কার্যতালিকা তৈরি করা, যা সহজেই অনুসরণ করা যাবে
নিউ ইয়ারের প্রথম রেজুলেশনটি হতে পারে নিজেকে নিয়ে নেতিবাচক কোনো মন্তব্য না করা
ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর কোনো ডায়েট পরিকল্পনা না করে বরং প্রোটিন, ফাইবার ও স্বাস্থ্যকর ফ্যাট সমৃদ্ধ সুষম খাবারের অভ্যাস করা
অন্তত একবেলা বাসায় রান্না করা
প্রতিদিন বাজার করা
চিনি–সমৃদ্ধ পানীয় ধীরে ধীরে বাদ দেওয়া
প্রতিদিন হাঁটা
হাঁটাহাঁটির পাশাপাশি নিয়মিত কোনো খেলাধুলা করা
নিয়মিত ধ্যান করা
স্ক্রিনটাইম কমিয়ে ’মি টাইম’ বাড়ানো
বছরে কিছু ছুটি নেওয়া। বন্ধুবান্ধব, পরিবার ও নিজের জন্য সময় বের করা
নিয়মিত ডাক্তারের কাছে যাওয়া
মুখের স্বাস্থ্যের যত্নে নিয়মিত হওয়া