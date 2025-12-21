বায়ুদূষণ থেকে ফুসফুস ভালো রাখতে পারে ৬টি সুপারফুড

>
বায়ুদূষণের দিনে ফুসফুস ভালো রাখবে এই ৬টি সুপারফুড
৪৫ মিনিট আগে
কানিজ ফাতেমা
এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের তথ্য মতে, আজ বায়ুদূষণে দ্বিতীয় অবস্থানে রাজধানী ঢাকা
বায়ুদূষণ থেকে ফুসফুস ভালো রাখতে পারে ৬টি সুপারফুড
আপেলের খোসায় কোয়েরসিন নামের এক অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট আছে, যা ফুসফুসের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে
ভিটামিন সি ফুসফুসের স্বাস্থ্য ভালো রাখে বলে বহু গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে। মরিচে আশ্চর্যজনক রকমের বেশি পরিমাণ ভিটামিন সি থাকে।
বিটে থাকা নাইট্রেট যৌগ রক্তনালিকে প্রসারিত করে, অক্সিজেনের প্রবাহ বাড়ায় আর রক্তচাপ কমায়, ফুসফুসের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।
ঘন সবুজ সবজিতে ক্যারোটিনয়েড থাকে অনেক। এগুলো প্রদাহের বিরুদ্ধে খুব ভালো কাজ করে
বিনস, মটরশুঁটি আর ডালে আছে প্রচুর খাদ্যআঁশ, যা ফুসফুসের কার্যকারিতা বাড়ায়
ভিটামিন সির সঙ্গে সঙ্গে লাইকোপিনের খুব ভালো উৎস টমেটো। এটি একধরনের ক্যারোটিনয়েড গোত্রের অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট, যা বায়ুনালির প্রদাহ কমায়, শিথিল করে একে