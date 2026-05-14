মেসি, বেনজেমা নাকি রোনালদো? কোন ফুটবল তারকা হাঁকান সবচেয়ে দামি গাড়ি

কানিজ ফাতেমা

ইব্রাহিমোভিচ

ফেরারি মনজা এসপি টু

মূল্য: ১.৭ মিলিয়ন ডলার

স্যামুয়েল ইতো

অ্যাসটন মার্টিন ওয়ান সেভেন সেভেন

মূল্য: ১.৮ মিলিয়ন ডলার

করিম বেনজেমা

বুগাত্তি ভেরন

মূল্য: ১.৯ মিলিয়ন ডলার

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো

বুগাত্তি ভেরন গ্র্যান্ড স্পোর্ট

মুল্য: ২.২ মিলিয়ন ডলার

জন টেরি

ফেরারি টু সেভেন ফাইভ জিটিবি

মূল্য: ২.২ মিলিয়ন ডলার

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো

বুগাত্তি শিরন

মূল্য: ৩ মিলিয়ন ডলার

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো

বুগাত্তি লা ভয়চার নয়ার

মূল্য: ১৮.৬ মিলিয়ন ডলার

লিওনেল মেসি

ওয়ান নাইন ফাইভ সেভেন ফেরারি থ্রি থ্রি ফাইভ এস

মূল্য: ৩৬ মিলিয়ন ডলার