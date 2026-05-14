মেসি, বেনজেমা নাকি রোনালদো? কোন ফুটবল তারকা হাঁকান সবচেয়ে দামি গাড়ি

মেসি, বেনজেমা নাকি রোনালদো? কোন ফুটবল তারকা হাঁকান সবচেয়ে দামি গাড়ি
১ ঘণ্টা আগে
কানিজ ফাতেমা
ইব্রাহিমোভিচ
ফেরারি মনজা এসপি টু
মূল্য: ১.৭ মিলিয়ন ডলার
স্যামুয়েল ইতো
অ্যাসটন মার্টিন ওয়ান সেভেন সেভেন
মূল্য: ১.৮ মিলিয়ন ডলার
করিম বেনজেমা
বুগাত্তি ভেরন
মূল্য: ১.৯ মিলিয়ন ডলার
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো
বুগাত্তি ভেরন গ্র্যান্ড স্পোর্ট
মুল্য: ২.২ মিলিয়ন ডলার
জন টেরি
ফেরারি টু সেভেন ফাইভ জিটিবি
মূল্য: ২.২ মিলিয়ন ডলার
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো
বুগাত্তি শিরন
মূল্য: ৩ মিলিয়ন ডলার
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো
বুগাত্তি লা ভয়চার নয়ার
মূল্য: ১৮.৬ মিলিয়ন ডলার
লিওনেল মেসি
ওয়ান নাইন ফাইভ সেভেন ফেরারি থ্রি থ্রি ফাইভ এস
মূল্য: ৩৬ মিলিয়ন ডলার