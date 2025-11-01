বিলিয়নিয়ার ক্লাবে ফুটবলের বিশ্ব মাতানো তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো

>
৩২ মিনিট আগে
কানিজ ফাতেমা
বিলিয়নিয়ার ক্লাবে ফুটবলের বিশ্ব মাতানো তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো; দেখে নেওয়া যাক তাঁর রাজকীয় যাপনচিত্র
সর্বশেষ ব্লুমবার্গ বিলিয়নিয়ার ইনডেক্স অনুযায়ী, প্রথম ফুটবলার হিসেবে বিলিয়নিয়ারের মর্যাদা অর্জন করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো
তাঁর সম্পদের মোট মূল্য আনুমানিক ১ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার
তাঁর বিলাসী যাপনে আছে বাড়ি, সুপার কার, প্রাইভেট জেট, সুপার ইয়ট, প্রাইভেট দ্বীপ ও বিলাসী ফ্যাশন অনুষঙ্গ
রিয়াদ, দুবাই, লিসবন, কাসকেইস, মাদেইরা, তুরিন, মাদ্রিদ, মারবেলা ও চেশায়ারে আছে তাঁর ৯টি এক্সক্লুসিভ ম্যানশন
রোনালদোর গাড়ি-সংগ্রহ মাথা ঘোরানোর মতো। বুগাত্তির বেশ কয়েকটি সুপার কার আছে তাঁর; আছে ফেরারি, ল্যাম্বারগিনি, রোলস রোয়েস, ম্যাকলরেন সেনাসহ নানা গাড়ি
রোনালদোর দখলে আছে বুগাত্তি সেনতোদিয়েচির মতো অভিজাত ও বিলাসবহুল গাড়ি। বুগাত্তির এই মডেলের মাত্র ১০টি গাড়ির একটি এই ফুটবল তারকার দখলে। এর বাজারমূল্য প্রায় ১১০ কোটির মতো
সম্পূর্ণ কাস্টমাইজড প্রাইভেট জেট বোম্বার্ডিয়ার গ্লোবাল এক্সপ্রেস ৬৫০০, এর দাম প্রায় ৭৫ মিলিয়ন ডলার
রোনালদোর বিলাসিতার প্রতীক তাঁর ব্যক্তিগত দ্বীপ। পর্তুগালের স্বশাসিত অঞ্চল মাদেইরা দ্বীপটির মূল্য ৭ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলার
ঘড়ির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে এই স্টাইল আইকনের। জ্যাকব অ্যান্ড কোম্পানি, রোলেক্স, ফ্র্যাঙ্ক মুলার, হাবলটের বিরল ও অভিজাত সব ঘড়ি আছে তাঁর সংগ্রহে
এ ছাড়া নিজস্ব হোটেল ব্র্যান্ড পেস্তানা সিআর সেভেন তো আছেই। যৌথভাবে মালিকানাধীন এই হোটেল চেইনে তিনি ৩০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছেন