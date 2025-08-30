৩৩ ধাপ পিছিয়ে আমরা বিশ্বের ১২৩তম শান্তিপূর্ণ দেশ, দেখুন কোথায় গেলে শান্তি পাবেন

>
৩৩ ধাপ পিছিয়ে আমরা বিশ্বের ১২৩তম শান্তিপূর্ণ দেশ, দেখুন কোথায় গেলে শান্তি পাবেন
৪৩ মিনিট আগে
হাল ফ্যাশন ডেস্ক
এমন এক অপার্থিব সৌন্দর্য নিয়েও অপরাধপ্রবণতা আর সহিংসতার নিরিখে ৩৩ ধাপ পিছে ১২৩তম শান্তির দেশ বাংলাদেশ
নিরাপদ বলে ষষ্ঠ স্থান ধরে রেখেছে এই লিস্টের টপ টেনের একমাত্র এশিয়ান দেশ সিঙ্গাপুর
অস্ট্রিয়া আছে চার নম্বরে। কোনো রকম আন্তর্জাতিক সামরিক কর্মকান্ডে নেই তারা
সন্ত্রাস ও অপরাধ একেবারে কমে আসায় নিউজিল্যান্ড এখন ৩ নম্বরে
সামাজিক নিরাপত্তা স্কোরের বদৌলতে দ্বিতীয় হয়েছে আয়ারল্যান্ড
দেশটিতে অশান্তি নেই বললেই চলে। শান্তি পেতে চাইলে যেতে হবে এবারের বর্ষসেরা দেশ আইসল্যান্ডে
সূত্র: বিবিসি, সিএনএন
গ্লোবাল পিস ইনডেক্স: ইন্সটিটিউট অব ইকোনোমিক্স অ্যান্ড পিস
ছবি: ইন্সটাগ্রাম