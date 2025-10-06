আজ বিশ্ব নুডলস দিবস: আপনার প্রিয় কোনটি? রামেন, মুংডি, চাউমিন নাকি দেশি নুডলস

>
আজ বিশ্ব নুডলস দিবস: আপনার প্রিয় কোনটি? রামেন, মুংডি, চাউমিন নাকি দেশি নুডলস
২৪ মিনিট আগে
হাল ফ্যাশন ডেস্ক
নুডলসের জন্মভূমি চায়নার চাউমিন এখনও বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নুডলস ডিশ
তবে চায়নাকে জাপান মাত দিয়েছে বিশ্বজুড়ে রামেনকে জনপ্রিয় করে তুলে
সেরের ওপর সোয়া সের হয়ে এসেছে ঝাল ঝাল কোরিয়ান রামেন
নেপালের মুংডি এখন পাহড়িদের হাত ধরে আমাদের দেশে তুমুল জনপ্রিয়
স্বাস্থ্যকর নয় বলে বদনাম থাকলেও বিপদের সাথী আর ছোট খিদের বড় সমাধান ইন্সট্যান্ট নুডলস
এদিকে বাকহুইট থেকে তৈরি সোবা নুডলসকে বলা হয় বিশ্বের সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর নুডলস
পাডথাইকে বলা যায় থাইল্যান্ডের জাতীয় নুডলস ডিশ
ঠিক তেমনি আছে নারকেলের দুধে ডোবানো মালয়েশিয়ান লাকসা
ফো ছাড়া ভিয়েতনামের কথা ভাবাই যায় না
কোরিয়ান গ্লাস নুডলস বা জাপচায় তো এখন কে-পপ আর কে-ড্রামার প্রতীক
বেশ হাই ক্লাস নুডলস বলা যায় জাপানি উদন নুডলস কে
বার্মিজ খাও সয় নুডলস খেয়েছেন কি কখনও?
তবে সবজি আর ডিম দিয়ে এভাবে রান্না করা দেশি স্টাইল নুডলসের কথা তো না বললেই নয়
ছবি:
ইন্সটাগ্রাম