পুষ্টিগুণে অতুলনীয় পেয়ারা

পেয়ারা আমাদের দেশি ফল, কোনো রাসায়নিক প্রভাব নেই; তাজা পাওয়া যায়। দামেও সাশ্রয়ী।
ছবি: সেলিনা শিল্পী
১০০ গ্রাম পেয়ারায় ২২৮.৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি থাকে, যা দৈনিক চাহিদার ২৫৪ শতাংশ পূরণ করে।
ছবি: সেলিনা শিল্পী
ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধক্ষমতা, ত্বকের স্বাস্থ্য এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।
ছবি: সেলিনা শিল্পী
পেয়ারায় ফোলেট এবং ভিটামিন এ বেশি থাকে, যা গর্ভবতী নারীদের জন্য এবং দৃষ্টিশক্তির জন্য উপকারী।
ছবি: পারভীন আলী
পেয়ারায় পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং ক্যালসিয়াম বেশি পরিমাণে থাকে।
ছবি: পারভীন আলী
পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং হৃৎপিণ্ডের সঠিক মাত্রায় রক্ত সঞ্চালনে সাহায্য করে।
ছবি: পারভীন আলী
আপাতদৃষ্টে পেয়ারায় চিনির পরিমাণ বেশি মনে হলেও এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ১২-২৪ যা অন্যান্য ফলের তুলনায় খুবই কম।
ছবি: পারভীন আলী
পেয়ারায় আঁশের পরিমাণ ৫.৪ গ্রাম। যা হজমশক্তি এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সহায়ক।
ছবি: পারভীন আলী
বাংলাদেশে পেয়ারা স্থানীয়ভাবে প্রচুর উৎপন্ন হয় এবং সারা বছর এটি সহজলভ্য।
ছবি: সেলিনা শিল্পী
সারা বিশ্বেই সমান জনপ্রিয় পেয়ারার জুস। আমাদের দেশে ঘরে ঘরে বহু আগে থেকেই বানানো হয় পেয়ারার জেলি।
ছবি: সেলিনা শিল্পী