৪৪ বছর বয়সেও টোনড ফিগার, শ্বেতা তিওয়ারির ফিটনেস রহস্য

হাল ফ্যাশন ডেস্ক
১. পিলাটিসে ভরসা

শ্বেতা জানিয়েছেন, তিনি নিয়মিত পিলাটিস করছেন, এটি তার শরীরকে নমনীয় রাখে।
২. হালকা ওয়েট ট্রেনিং

টোনড বডির জন্য তিনি হালকা ওজনের ব্যায়াম করেন।
৩. হাঁটার অভ্যাস

শ্বেতার কাছে ফিট থাকার সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর উপায় হচ্ছে হাঁটা।
৪. ইয়োগা এড়িয়ে চলেন

তিনি বলেন, ইয়োগা তার জন্য নয়। কারণ যোগ করার সময় মনোযোগ ধরে রাখা সম্ভব হয় না।
৫. মাইন্ডফুল ইটিং

তিনি শুধু ব্যায়ামই করেন না, খাওয়াদাওয়াতেও সচেতন। সব সময় সতর্কভাবে খাবার বেছে খান।
৬. ডায়েট প্ল্যান

তার ডায়েটিশিয়ান ড. কিনিতা প্যাটেল জানিয়েছেন। শ্বেতা প্রতিটি খাবার আগে থেকেই পরিকল্পনা করে খান, এমনকি শুটিংয়ের সময়ও।
৭. শুটিং সেটেও সচেতনতা

যদি কোনো দৃশ্যে তাকে বিশেষ কিছু খেতে হয়, শ্বেতা আগে ডায়েটিশিয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করেন।
৮. একেবারেই ডিসিপ্লিনড

খাওয়াদাওয়া হোক বা ব্যায়াম। তিনি কঠোরভাবে নিয়ম মেনে জীবনযাপন করেন, যেটাই তাকে আজকের ফিট অবস্থায় এনেছে।
৯. খাবারে বাড়াবাড়ি নয়

শ্বেতা কখনোই খাবারে বাড়াবাড়ি করেন না। বরং সবকিছুই খান সঠিক পরিমাণে ও ভারসাম্য রেখে।
১০. মনোভাবই আসল শক্তি

তিনি বিশ্বাস করেন শরীর সুস্থ রাখতে হলে পজিটিভ মানসিকতা ও শৃঙ্খলা সবচেয়ে জরুরি।