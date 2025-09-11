৪৪ বছর বয়সেও টোনড ফিগার, শ্বেতা তিওয়ারির ফিটনেস রহস্য

শ্বেতা জানিয়েছেন, তিনি নিয়মিত পিলাটিস করছেন, এটি তার শরীরকে নমনীয় রাখে।
টোনড বডির জন্য তিনি হালকা ওজনের ব্যায়াম করেন।
শ্বেতার কাছে ফিট থাকার সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর উপায় হচ্ছে হাঁটা।
তিনি বলেন, ইয়োগা তার জন্য নয়। কারণ যোগ করার সময় মনোযোগ ধরে রাখা সম্ভব হয় না।
তিনি শুধু ব্যায়ামই করেন না, খাওয়াদাওয়াতেও সচেতন। সব সময় সতর্কভাবে খাবার বেছে খান।
তার ডায়েটিশিয়ান ড. কিনিতা প্যাটেল জানিয়েছেন। শ্বেতা প্রতিটি খাবার আগে থেকেই পরিকল্পনা করে খান, এমনকি শুটিংয়ের সময়ও।
যদি কোনো দৃশ্যে তাকে বিশেষ কিছু খেতে হয়, শ্বেতা আগে ডায়েটিশিয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করেন।
খাওয়াদাওয়া হোক বা ব্যায়াম। তিনি কঠোরভাবে নিয়ম মেনে জীবনযাপন করেন, যেটাই তাকে আজকের ফিট অবস্থায় এনেছে।
শ্বেতা কখনোই খাবারে বাড়াবাড়ি করেন না। বরং সবকিছুই খান সঠিক পরিমাণে ও ভারসাম্য রেখে।
তিনি বিশ্বাস করেন শরীর সুস্থ রাখতে হলে পজিটিভ মানসিকতা ও শৃঙ্খলা সবচেয়ে জরুরি।