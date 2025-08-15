চশমা পরলেই অচেনা লাগে এই জনপ্রিয় অভিনেত্রীকে

>
চশমা পরলেই অচেনা লাগে এই জনপ্রিয় অভিনেত্রীকে
১ ঘণ্টা আগে
হাল ফ্যাশন ডেস্ক
স্যাটিনের আরামদায়ক পাজামা সেটে অভিনেত্রীর চোখে চশমা থাকায় চেনা মুশকিল
স্বভাবসুলভ হাসি বলছে এই জিন্সের লুকে চশমা পরা অভিনেত্রীর নাম সামিরা খান মাহি
উজ্জ্বল সবুজ ব্লেজার আর কালো টপে দারুণ লাগছে মজার ভঙ্গীতে তাঁকে
ওয়েট হেয়ার আর চশমার লুকে খুনসুটির মুডে সামিরা মাহি
হঠাৎ দেখলে বলা মুশকিল যে সাদা শার্টের লুকে ইনিই মাহি
স্পোর্টি লুকে স্টাইলিশ শেডসে দেখা যাচ্ছে তাঁকে
বসলেডি লুকে লাল ফ্রেম। আসলেই চশমায় অচেনা লাগে মাহিকে
ছবি: ইন্সটাগ্রাম