দীপিকা পাড়ুকোনের জন্মদিনে দেখে নিন দশটি লুক, যা বলিউড ফ্যাশনের ভাষা বদলে দিয়েছে

প্যাস্টেল সালোয়ার-কামিজ, উইংড আইলাইনার, কার্ল চুল—পুরনো দিনের বলিউড গ্ল্যামার।
সিল্ক শাড়ি, টেম্পল জুয়েলারি, বড় টিপ—অপরিবর্তিত ট্র্যাডিশনের সাহসী প্রকাশ।
বডিকন ড্রেস, নিউট্রাল টোন, ন্যাচারাল স্টাইলিং—আজকের আরবান ফ্যাশনের ভিত্তি।
ফ্লোরাল ড্রেস, হালকা রঙ, নরম মেকআপ—সহজেই আপন হয়ে ওঠা লুক।
ডিপ জুয়েল টোন, ভারী গয়না, শক্তিশালী সিলুয়েট—চরিত্রের গভীর প্রকাশ।
কটন শাড়ি, হালকা কুর্তা, বড় কপালের টিপ—স্বচ্ছন্দ শহুরে নারীর প্রতিচ্ছবি।
হ্যান্ডলুম শাড়ি, সিম্পল ব্লাউজ, মিনিমাল জুয়েলারি।
গুজরাটি লেহেঙ্গা, ভারী নাকছাবি, গাঢ় রঙ, ব্রাইট লেহেঙ্গা, স্টেটমেন্ট জুয়েলারি, বোল্ড আই মেকআপ।
রানি পদ্মাবতীর সাদা-আইভরি পোশাক, মুক্তোর গয়না—সংযত অথচ প্রভাবশালী। মনোক্রোম আউটফিট, এলিগ্যান্ট জুয়েলারি, সফট গ্লো মেকআপ।
জিন্স, কুর্তি, স্কার্ফ—২০০০ দশকের শহুরে তরুণীর স্টাইল। ফিউশন ওয়্যার, লেয়ারিং, হালকা অ্যাক্সেসরিজ।
ঢিলেঢালা ড্রেস, আর্থি টোন, ন্যাচারাল হেয়ার—ভ্রমণপিপাসু মনের প্রকাশ। ফ্লোয়ি ড্রেস, আর্থ কালার, মিনিমাল মেকআপ।