ন্যুড স্যাটিন ড্রেস আর ফার কোটে মিলান ফ্যাশন উইকে আলিয়ার ফ্যাশন মোমেন্ট

ন্যুড স্যাটিন ড্রেস আর ফার কোটে মিলান ফ্যাশন উইকে আলিয়ার ফ্যাশন মোমেন্ট
১ ঘণ্টা আগে
হাল ফ্যাশন ডেস্ক
গুচির এক্সক্লুসিভ নতুন কালেকশনে নিজেকে আপাদমস্তক সাজিয়েছেন আলিয়া ভাট
ড্রামাটিক কালো ফার কোটে ওভারসাইজড ও ড্রপড শোল্ডার ডিজাইন
কোটের সামনে স্লিট থাকায় নেটের কালো স্টকিংস আকর্ষণ বাড়াচ্ছে
স্লিক স্টাইলে স্ট্রেট, কপার হাইলাইট করা চুল ছেড়ে রাখা
ন্যুড লিপস আর পরিমিত মেকওভারে অভিজাত আমেজ
গুচির সোনালি চেনের কালো ব্যাগ আছে সঙ্গে
কালো পয়েন্টেড হিলস নজর কাড়ছে
সব মিলিয়ে মিলান ফ্যাশন উইকের এই গুচি লুকে অনন্যা আলিয়া
ছবি: ইন্সটাগ্রাম